Просто в мене частенько жорсткі жарти(чорний гумор) От вчора таке виклав, що муха від побаченого об.ісрався, і ще якийсь "сень з конопель" вискочив(якого на цій гілці не бачив) і він думав, що мені дах повністю зірвало)) А я ж просто для жарту виклав
adeges написав:Згадюючи значно вищі, прогресивні податки на заході (старий ЄС), якось забувають про те, що отримують люди, які ці високі податки сплачують.
Вони отримують мінімальну корупцію, розвинений муніципальний транспорт, бездоганні дороги, працюючу судову систему, надсучасну медицину, достойну, доглянуту старість та спокій, що у країні не буде заколотів від бідних та знедолених та лінивих (окрім звичайно Франції).
І тому вони згодні їх платити. Хоча звичайно бажання ухилитись, якщо ризик не високий, дуже розповсюджене.
А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?
Те що податки не туди витрачались , армія не потрібна , батальон монако переповнений "пересічними" чоловіками, а депутати та поліціянти і т.д.і.т.п., не доцільні в армії так як нікому буде голосувати за закон щоб пересічного в окоп відправити па канституции , ловити і судити...
Faceless написав:............. То вже ваші домисли. Щодо розумних речей і позитивних аспектів прогресивного оподаткування я писав вище. Як і про негативні аспекти. Просто хтось собі вбив у голову, що тупе копіювання чиїхось моделей, не враховуючи об'єктивну реальність, дасть результати. Як і самообман, що розвинені країни не допускали і не допускають певних помилок. На тих помилках треба вчитися, а не обманювати себе.
Насчёт домыслов не понял, о чём это Вы. Ошибки допускают все, в т.ч. и "розвинені країни". Но не все одновременно и одну и ту же. А прогрессивное налогообложение есть во всех.
До "соціалізму" в плані цінностей готові виявилися тільки високорозвинені капіталістичні країни. В 1917 взагалі ніякого соціялізму не будували, будували агресивну мілітаристьську диктатуру. Ми ж до речі якраз епоху первинного накопичення капіталу пройшли, форсовано, з перегинами, але вже як є. Нікуди нам повертатися не треба.
О 1917 спорить не буду - сегодня не актуально, а срач в очередной раз разводить не хочу. Но жизнь показывает, что "епоху первинного накопичення капіталу" мы ещё не прошли. Точнее, в какой-то мере прошли в экономическом плане, но совершенно не прошли в социально-политическом и психологическом отношении. Так що повертатися нам треба. І дуже далеко по історичним міркам.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 03 січ, 2024 16:27, всього редагувалось 1 раз.
adeges написав:А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?
В цьому питанні треба відділити мухи від котлет. 1 Людина , живучи в Україні, хоче цього чи ні а отримує послуги за сплачені нею податки 2 З іншого боку - частина податків витрачається неефективно тобто можна сказати-крадеться(хоча не академічно точний термін) 3 Ще з іншого боку , населення України поділяється на три категорії Та хто отримує послуг більше ніж сплачує податків Та яка отримує послуг рівно на суму сплачених податків Та яка сплачує податків більше ніж отримує послуг.
Залишається просто визначити параметри розміру сплати податків щоб самостійно визначити в якій категорії кожен з нас знаходиться...
Найпростіший параметр( і найточніший ) - це сплата податків з середньої по Україні зарплати Тобто Той хто сплачує з офіційної середньої по Україні - той САМОСТІЙНО оплачує всі послуги які отримує Ті хто платить з офіційної меншої ніж середня - ті повинні заховатись і не відсвічувати, бо вони отримують товарів/послуг від Держави більше ніж оплатили. Так, їм може не вистарчати і вони хочуть більше..але хотеть не врєдно - вредно не хотеть..
ЛАД написав:А прогрессивное налогообложение есть во всех.
Ще раз Є у всіх..але з нюансами Суми ЗАРПЛАТ -як правило знаходяться в діапазоні неоподаткованому прогресивною шкалою
А от суми з доходів від володіння акцій/капітал/заводи/пароплави і так далі - ті потрапляють.
Тому ВВодити прогресивну шкалу на ЗАРПЛАТИ сьогодні в Україні - це маразм Самі гляньте - 14 000 осіб мають зарплату вищу 200 000 грн...при загальній кількості працюючих - 10 000 000 Ви що хочете заради якоїсь міфічної справедливості погіршити умови оподаткування для 5 млн осіб..щоб 14 000 заплатили більше? Це маразм і економічна диверсія.
ЛАД написав:Но не все одновременно и одну и ту же. А прогрессивное налогообложение есть во всех.
Тільки в США це 0-20%, а в певних країнах Європи є і більше 50. І якщо в одному випадку це більше схоже на податкову пільгу для небагатих, то в Європі реально виглядає, як дискримінація тих, хто заробляє більше середнього. Прогресивне оподаткування це й кістка, що популісти кидають шаріковим (які є в будь-якій країні), це зокрема й пояснює що рано чи пізно воно з'являється майже всюди.
ЛАД написав:но совершенно не прошли в социально-политическом и психологическом отношении.
Ну-ну, і які критерії "пройшли - не пройшли" ви оцінюєте?