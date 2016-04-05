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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6159616061616162
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:29

  adeges написав:.........
А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?

Это как?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:29

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:я думаю ему скучно
Просто в мене частенько жорсткі жарти(чорний гумор) :D
От вчора таке виклав, що муха від побаченого об.ісрався, і ще якийсь "сень з конопель" вискочив(якого на цій гілці не бачив) і він думав, що мені дах повністю зірвало))
А я ж просто для жарту виклав :)

Наприклад, от м'якіший жарт >>>
Ухилянт, якого зловили і привезли в тецека))
https://youtube.com/shorts/MtkYp1p0vZ4? ... tt0KozkYcO

Або, тецека стукають в двері Флер, коли її чоловік вдома :mrgreen: >>>
https://youtube.com/shorts/T3X5mukBVAc? ... wbqCnKEdkN

Баксік, ти навіть не в окопі , чому стільки скуляння?
Ти зробив свій вибір у 2019, радів і тут сцяв окропом, терпи тяготи служби или спрашивай у ІВК , шо далі?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:30

Успіх
здесь ухылянт тренируется бегать по стенам
https://www.youtube.com/shorts/vWAYV6xwUeI
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:30

  ЛАД написав:
  adeges написав:.........
А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?

Это как?

Це мабуть якщо об'єднати з ЄСВ.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:45

  ЛАД написав:
  adeges написав:.........
А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?

Это как?

Был такой процент налога, когда была вот та самая т.н. прогрессивная шкала
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:45

  Faceless написав:
  ЛАД написав:
  adeges написав:.........
А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?

Это как?

Це мабуть якщо об'єднати з ЄСВ.

ЄСВ тоді був ще більший
pesikot
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  #<1 ... 6159616061616162
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