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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61606161616261636164>
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:30

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:30

  ЛАД написав:
  adeges написав:.........
А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?

Это как?

Це мабуть якщо об'єднати з ЄСВ.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:45

  ЛАД написав:
  adeges написав:.........
А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?

Это как?

Был такой процент налога, когда была вот та самая т.н. прогрессивная шкала
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:45

  Faceless написав:
  ЛАД написав:
  adeges написав:.........
А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?

Это как?

Це мабуть якщо об'єднати з ЄСВ.

ЄСВ тоді був ще більший
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:01

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:............
Помоему він мав на увазі що власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів української землі повинні за свій кошт наймати ПВК і боронити Україну, тому як власник хруща не розуміє чому його так настирливо запрошуюють до ТЦК защищать Родину.
п.с. можновладці "забули" що з 91-го на теренах ринок.

Подтверждаете марксистское положение о том, что пролетариат не имеет отечества?
В Англии в 19402 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.

І тому половина дітей еліти в англії загинуло... Вони якраз перші йшли. На противагу нашим казнокрадам з трк монако.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:04

  Vadim_ написав:Баксік, ти навіть не в окопі
В бліндажі, і що?
А ти - в тилу на дивані. І?
  Vadim_ написав:терпи тяготи служби
Так, дякую, що нас сюди не посилали...
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:05

Le Monde: Согласно отчету британской разведки, начиная с 29 декабря российская армия, вероятно, использовала на Украине «значительную часть запасов крылатых и баллистических ракет, произведенных за последние месяцы». Также в отчете говорится, что целями армии РФ теперь стали расположенные на Украине заводы по производству вооружения, что «контрастирует с прошлой зимой, когда в основном страдала энергетическая инфраструктура». «Российские специалисты по планированию, безусловно, осознают растущую важность оборонно-промышленного потенциала по мере подготовки к затяжному военному конфликту», — отмечают британские спецслужбы
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:07

  xio13 написав:
  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:............
Помоему він мав на увазі що власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів української землі повинні за свій кошт наймати ПВК і боронити Україну, тому як власник хруща не розуміє чому його так настирливо запрошуюють до ТЦК защищать Родину.
п.с. можновладці "забули" що з 91-го на теренах ринок.

Подтверждаете марксистское положение о том, что пролетариат не имеет отечества?
В Англии в 19402 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.

І тому половина дітей еліти в англії загинуло... Вони якраз перші йшли. На противагу нашим казнокрадам з трк монако.

Так наші не бажають розуміти , чому я чі мої діти? Ні , розуміють і тому по Закону і Конституції повинен пересічний йти в ЗСУ а не элита государства.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 03 січ, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:10

  ЛАД написав:budivelnik
Вы ошибаетесь.
Облагаются и зарплаты.


Памятаю історію у Франції 10 років тому

"Конституційний суд Франції схвалив введення податку для надвисоких доходи , при цьому податок на рівні 75% з річної заробітної плати, що перевищує 1 млн євро, будуть платити самі компанії."


це ледь не поховало цілі індустрії (як наприклад футбол), зробивши вмить їх неконкурентними порівняно з сусідніми країнами

Лінь шукати чим все скінчилось

P.S. Прогресивне оподаткування саме зарплат не підтримую
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Иначе "та" война (которую сейчас нельзя называть Отечественной) закончилась бы ещё в 42 и с другим результатом.


чергова маячна

Общее число советских военнопленных — 6 300 000, из них пленных 1941 года 3 800 000.

все шло до того, що сталін в 1941р планував заключити сепаратний мир з адольфом

Берия приказал мне поставить в беседе со Стаменовым четыре вопроса. Вопросы эти Берия перечислял, глядя в свою записную книжку, и они сводились к следующему:

1.Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против СССР;

2.Что Германию устроило бы, на каких условиях Германия согласна прекратить войну, что нужно для прекращения войны;

3.Устроит ли немцев передача Германии таких советских земель, как Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский перешеек;

4.Если нет, то на какие территории Германия дополнительно претендует.


https://novayagazeta.ru/articles/2016/0 ... -i-ukrainu
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