Vadim_ написав:............ Помоему він мав на увазі що власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів української землі повинні за свій кошт наймати ПВК і боронити Україну, тому як власник хруща не розуміє чому його так настирливо запрошуюють до ТЦК защищать Родину. п.с. можновладці "забули" що з 91-го на теренах ринок.
Подтверждаете марксистское положение о том, что пролетариат не имеет отечества? В Англии в 19402 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.
І тому половина дітей еліти в англії загинуло... Вони якраз перші йшли. На противагу нашим казнокрадам з трк монако.
Le Monde: Согласно отчету британской разведки, начиная с 29 декабря российская армия, вероятно, использовала на Украине «значительную часть запасов крылатых и баллистических ракет, произведенных за последние месяцы». Также в отчете говорится, что целями армии РФ теперь стали расположенные на Украине заводы по производству вооружения, что «контрастирует с прошлой зимой, когда в основном страдала энергетическая инфраструктура». «Российские специалисты по планированию, безусловно, осознают растущую важность оборонно-промышленного потенциала по мере подготовки к затяжному военному конфликту», — отмечают британские спецслужбы
Vadim_ написав:............ Помоему він мав на увазі що власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів української землі повинні за свій кошт наймати ПВК і боронити Україну, тому як власник хруща не розуміє чому його так настирливо запрошуюють до ТЦК защищать Родину. п.с. можновладці "забули" що з 91-го на теренах ринок.
Подтверждаете марксистское положение о том, что пролетариат не имеет отечества? В Англии в 19402 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.
І тому половина дітей еліти в англії загинуло... Вони якраз перші йшли. На противагу нашим казнокрадам з трк монако.
Так наші не бажають розуміти , чому я чі мої діти? Ні , розуміють і тому по Закону і Конституції повинен пересічний йти в ЗСУ а не элита государства.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 03 січ, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.