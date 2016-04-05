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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6161616261636164>
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:14

  Bobua написав:

Зеленський прокоментував пропозицію віддати Росії території
comments.uaDec 13, 2023 9:00 AM

Глава держави запитує ініціаторів таких пропозицій, чи готові вони віддати своїх дітей терористам
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Як передає портал "Коментарі", під час прес-конференції у Білому домі президент України Володимир Зеленський підтвердив, що час від часу він чує голоси, які пропонують Україні відмовитись від окупованих Росією територій та людей. Це є неприпустимо, бо питання стоїть не лише у землі, а й у людях, які сьогодні продовжують перебувати в окупації.

Зеленський прокоментував пропозицію віддати Росії території

"Питання не тільки в наших словах чи в думках. Питання у тому, на що ми готові, на що ні? Як може Україна просто віддати свої території? Тобто, це абсолютне божевілля. Якщо чесно, ми дуже часто згадуємо бога. Це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди. Там живуть наші сім'ї. Там діти", — заявив глава української держави, додавши, що всі вони є частиною українського суспільства.

За словами Зеленського, той, хто пропонує компроміс, – віддати Росії захоплені території, не розуміє, що йдеться не стільки про території, скільки про живих людей, з яких російські терористи сьогодні знущаються, вони їх гвалтують, їх вбивають.

"Питання у живих людях, у їхніх долях, у їхніх історіях. Питання в цих сім'ях, їх дітях. Віддати дітей? Нехай ті голоси, — я не знаю, хто про це говорить, — у мене до них одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів? Думаю, що ні", – констатував президент.



Постають такі питання:
1) чи воюють люди з окупованих територій (всі 18-60) за визволення і незалежність від моск.окупанта? а якщо не всі, то скільки %%, чи хоч би %...??
2) чи готові воювати 98% дорослих, які нині в неокупованих тилах? хоча би за власних дітей готові?? бо за людей і дітей на окуп.територіях -- вже 22міс як не готові... і це вже очевидно... а 2% що у війську -- теж дедалі менше готові.

То для чого тоді увесь цей пафос....?

Риторичне запитання. Хоча Успіх думає, що то все через "ухилянтів"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:16

  Успіх написав:
  Vadim_ написав:Баксік, ти навіть не в окопі
В бліндажі, і що?
А ти - в тилу на дивані. І?
  Vadim_ написав:терпи тяготи служби
Так, дякую, що нас сюди не посилали...

Я тебе розумію ,і не заздрю , але де був твій розум коли ти голосував за ІВК ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:30

Все буде добре!©

22міс минуло, а ухилянти "ще не готові" підмінити?!
Ну нічого, - скоро приймуть закон і вже буде по закону :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: >>>
https://youtube.com/shorts/oXohkLoA9uA? ... vJnTY6Jnxq
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:31

  flyman написав:
  Bobua написав:


Постають такі питання:
1) чи воюють люди з окупованих територій (всі 18-60) за визволення і незалежність від моск.окупанта? а якщо не всі, то скільки %%, чи хоч би %...??
2) чи готові воювати 98% дорослих, які нині в неокупованих тилах? хоча би за власних дітей готові?? бо за людей і дітей на окуп.територіях -- вже 22міс як не готові... і це вже очевидно... а 2% що у війську -- теж дедалі менше готові.

То для чого тоді увесь цей пафос....?

Риторичне запитання. Хоча Успіх думає, що то все через "ухилянтів"


Ні , це не через ухилянтов і не через ріторичне запитання .
Це все через хвору голову того хто це написав .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:31

А де фюрер?

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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:38

тут лучше видно

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:41

  Успіх написав:22міс минуло, а ухилянти "ще не готові" підмінити?!
Ну нічого, - скоро приймуть закон і вже буде по закону :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: >>>
https://youtube.com/shorts/oXohkLoA9uA? ... vJnTY6Jnxq

За часів ДС війни не було у ЧА понятия підмінити солдата в окопі і поїхати йому до жінки через 12-18- чі 60 місяців , тому терпи до победы.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:50

  холява написав:[quote="5668833:flyman"

Ні , це не через ухилянтов і не через ріторичне запитання .
Це все через хвору голову того хто це написав .

Пане бурсак , але десь мабуть таки був же закон что нельзя призывать в ЗСУ зареєстрованих на окупированных, чому ани Родину не могут защищать?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:11

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  adeges написав:.........
А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?

Это как?

Был такой процент налога, когда была вот та самая т.н. прогрессивная шкала

Точно:
В Україні до 2004 року вже діяла прогресивна шкала ПДФО (яка становила від 10% до 40% https://www.epravda.com.ua/news/2012/07/6/328684/

Тоді ж ЄСВ 34,7%.
А було і до 90% ПДФО в залежності від суми:
Причому з 1 грудня 1993 року до 1 жовтня 1994 року існувала максимальна ставка, яка дорівнювала 90 відсотків. https://sumy.tax.gov.ua/media-ark/news- ... 33389.html

Якщо би тепер осилили ввести прогресивну шкалу, то якраз в законний спосіб трішки приземлили зарплати суддів та інших помазанників з нафтогазу чи подібних контор.
Хоча судді з прокурорами, напевно, через КС довели би, що це неконституційно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:13

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