Зеленський прокоментував пропозицію віддати Росії території comments.uaDec 13, 2023 9:00 AM
Глава держави запитує ініціаторів таких пропозицій, чи готові вони віддати своїх дітей терористам avatar
Як передає портал "Коментарі", під час прес-конференції у Білому домі президент України Володимир Зеленський підтвердив, що час від часу він чує голоси, які пропонують Україні відмовитись від окупованих Росією територій та людей. Це є неприпустимо, бо питання стоїть не лише у землі, а й у людях, які сьогодні продовжують перебувати в окупації.
Зеленський прокоментував пропозицію віддати Росії території
"Питання не тільки в наших словах чи в думках. Питання у тому, на що ми готові, на що ні? Як може Україна просто віддати свої території? Тобто, це абсолютне божевілля. Якщо чесно, ми дуже часто згадуємо бога. Це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди. Там живуть наші сім'ї. Там діти", — заявив глава української держави, додавши, що всі вони є частиною українського суспільства.
За словами Зеленського, той, хто пропонує компроміс, – віддати Росії захоплені території, не розуміє, що йдеться не стільки про території, скільки про живих людей, з яких російські терористи сьогодні знущаються, вони їх гвалтують, їх вбивають.
"Питання у живих людях, у їхніх долях, у їхніх історіях. Питання в цих сім'ях, їх дітях. Віддати дітей? Нехай ті голоси, — я не знаю, хто про це говорить, — у мене до них одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів? Думаю, що ні", – констатував президент.
Постають такі питання: 1) чи воюють люди з окупованих територій (всі 18-60) за визволення і незалежність від моск.окупанта? а якщо не всі, то скільки %%, чи хоч би %...?? 2) чи готові воювати 98% дорослих, які нині в неокупованих тилах? хоча би за власних дітей готові?? бо за людей і дітей на окуп.територіях -- вже 22міс як не готові... і це вже очевидно... а 2% що у війську -- теж дедалі менше готові.
То для чого тоді увесь цей пафос....?
Риторичне запитання. Хоча Успіх думає, що то все через "ухилянтів"
Постають такі питання: 1) чи воюють люди з окупованих територій (всі 18-60) за визволення і незалежність від моск.окупанта? а якщо не всі, то скільки %%, чи хоч би %...?? 2) чи готові воювати 98% дорослих, які нині в неокупованих тилах? хоча би за власних дітей готові?? бо за людей і дітей на окуп.територіях -- вже 22міс як не готові... і це вже очевидно... а 2% що у війську -- теж дедалі менше готові.
То для чого тоді увесь цей пафос....?
Риторичне запитання. Хоча Успіх думає, що то все через "ухилянтів"
Ні , це не через ухилянтов і не через ріторичне запитання . Це все через хвору голову того хто це написав .
Якщо би тепер осилили ввести прогресивну шкалу, то якраз в законний спосіб трішки приземлили зарплати суддів та інших помазанників з нафтогазу чи подібних контор. Хоча судді з прокурорами, напевно, через КС довели би, що це неконституційно.