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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6161616261636164
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:17

  ЛАД написав:В Англии в 19402 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.


так в этом и прикол перехода от феодализма к капиталистам.
раньше первые понимали что нужно потратится что бы защитить свое имущество то теперь вторые не спешат так уж финансировать
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:22

Контракт на 1000 ракет для комплексів Patriot уклали з компанією COMLOG - спільним проектом американської військово-промислової компанії Raytheon та європейським розробником ракетних систем MBDA, підкреслюється в повідомленні Альянсу.

Там обіцяють, що відповідне виробництво ракет на території Європи буде розширено.


скільки з тисячі передадуть Україні?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:23

  prodigy написав:

Це про якихось елітних сертифікованих ухилятнів ( ̶е̶к̶о̶н̶о̶м̶і̶ч̶н̶и̶й̶ розважальний фронт). Долярчикам на замітку
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:26

Доцарувалися

https://news.finance.ua/ua/eksport-it-posluh-z-ukrainy-za-sichen-lystopad-2023-roku-vpav-na-7

за 11 міс. експорт IТ послуг впав на 7,3%, і це ще без нових законів
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:28

  UA написав:

Выступление зеленского тоже по сути - голограмма. Это ж нужно, говорить о ценности свободы и в ту же секунду по другому телеку заворачивают троих детей на границе. Кстати новый закон о мобилизации прикручен к 101 летию образования СССР
beee
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