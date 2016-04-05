|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:17
ЛАД написав:
В Англии в 19402 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.
так в этом и прикол перехода от феодализма к капиталистам.
раньше первые понимали что нужно потратится что бы защитить свое имущество то теперь вторые не спешат так уж финансировать
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8856
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 1017 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:22
Контракт на 1000 ракет для комплексів Patriot уклали з компанією COMLOG - спільним проектом американської військово-промислової компанії Raytheon та європейським розробником ракетних систем MBDA, підкреслюється в повідомленні Альянсу.
Там обіцяють, що відповідне виробництво ракет на території Європи буде розширено.
скільки з тисячі передадуть Україні?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10472
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3214 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:23
prodigy написав:
Це про якихось елітних сертифікованих ухилятнів ( ̶е̶к̶о̶н̶о̶м̶і̶ч̶н̶и̶й̶ розважальний
фронт). Долярчикам на замітку
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 250
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:26
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33770
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1570 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|150086
|
|
|6076
|537981
|
|
|1
|16208
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|