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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:17
ЛАД написав:
В Англии в 19402 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.
так в этом и прикол перехода от феодализма к капиталистам.
раньше первые понимали что нужно потратится что бы защитить свое имущество то теперь вторые не спешат так уж финансировать
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:22
Контракт на 1000 ракет для комплексів Patriot уклали з компанією COMLOG - спільним проектом американської військово-промислової компанії Raytheon та європейським розробником ракетних систем MBDA, підкреслюється в повідомленні Альянсу.
Там обіцяють, що відповідне виробництво ракет на території Європи буде розширено.
скільки з тисячі передадуть Україні?
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:23
prodigy написав:
Це про якихось елітних сертифікованих ухилятнів ( ̶е̶к̶о̶н̶о̶м̶і̶ч̶н̶и̶й̶ розважальний
фронт). Долярчикам на замітку
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:26
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:32
beee написав: UA написав:
Выступление зеленского тоже по сути - голограмма. Это ж нужно, говорить о ценности свободы и в ту же секунду по другому телеку заворачивают троих детей на границе. Кстати новый закон о мобилизации прикручен к 101 летию образования СССР
Може хто забув "диктаторські закони 16 січня" ... за що стояв Майдан?
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:33
Ой+ написав: pesikot написав:
Был такой процент налога, когда была вот та самая т.н. прогрессивная шкала
Точно:
Тоді ж ЄСВ 34,7%.
А було і до 90% ПДФО в залежності від суми:Якщо би тепер осилили ввести прогресивну шкалу, то якраз в законний спосіб трішки приземлили зарплати суддів та інших помазанників з нафтогазу чи подібних контор
.
Хоча судді з прокурорами, напевно, через КС довели би, що це неконституційно.
Після того фінта, коли пенсію суддям замінили на довічне утримування, а на довічне утримування не розповсюджується розмір максимальної пенсії, то в наших реаліях бажати прогресивну шкалу - таке собі.
Бо для суддів і прокурорів можуть щось вигадати, а от собі можно вистрелити в ногу
Тим більше, давати проробити прогресивну шкалу пану Гетьманцєву - це можно єкономиці вистрілити в голову
Я вважаю, що для наших реалій фіксована ставка податку - саме те, що треба. Просто, зрозуміло, недорого з усіх боків
І не тре казати, що багаті та бідні платять однаково.
Ніт, не однаково
18% від 10 000 = 1 800
18% від 100 000 = 18 000
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 03 січ, 2024 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:36
ЛАД написав:
В Англии в 1942 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.
так Брітанці гарно воювали в другу світому
втрати Великобританії – 450 тис
, з яких 170тис льотчики
К весне 1945 года в вооруженных силах Британской империи насчитывалось 8 764 000 человек, из них 4 179 000 приходилось на долю колоний и доминионов — и в их числе 2 065 000 военнослужащих из Индии
навіщо чвк, якщо колоніальні солдати клали свої життя за Британську Імперію?
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:39
beee написав: UA написав:
Выступление зеленского тоже по сути - голограмма. Это ж нужно, говорить о ценности свободы и в ту же секунду по другому телеку заворачивают троих детей на границе. Кстати новый закон о мобилизации прикручен к 101 летию образования СССР
не...к 16 летию
30 декабря 2006 года казнили Саддама Хусейна
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