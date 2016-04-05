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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61636164616561666167>
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:46

  Vadim_ написав:
  холява написав:[quote="5668833:flyman"

Ні , це не через ухилянтов і не через ріторичне запитання .
Це все через хвору голову того хто це написав .

Пане бурсак , але десь мабуть таки був же закон что нельзя призывать в ЗСУ зареєстрованих на окупированных, чому ани Родину не могут защищать?


Тому що я іх зустрічав у достатьной кількості .
З Донецька , Луганьска , Макіевки ще з деяких місць .
Те що зараз терріторіі окуповані дуже величезна прикрість .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:51


У ТЦК підтвердили, що на блокпостах Київщини шукають ухилянтів

2 січня, 2024 вiвторок, 18:02

Комендатурі та поліції Київської області наказано зупиняти чоловіків на блокпостах і "шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію"
Про це Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив у відповідь на запит "Української правди".

"З метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, відповідно до пунктів 5.4.2. протоколу засідання оперативного штабу ради оборони Київської області від 18 грудня №229 Головному управлінню Національної поліції в Київській області, Управлінню патрульної поліції у Київській області ДПП, Комендатурі Київської області поставлено завдання: у взаємодії опрацювати та впровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах у межах Київської області, з метою виявлення осіб, що вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку", - повідомили в ТЦК.

Там наголосили, що діють виключно в межах закону.

Також на блокпостах здійснюють заходи щодо виявлення ворожих ДРГ.


Цікаво... А у самому Києві?
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:51

  ЛАД написав:
  adeges написав:.........
А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?

Это как?


до 2004 года верхняя планка подоходного была 40%
плюс предприятие отчисляло в разные фонды около 40% от официальной з/п
так что налоги тогда были огого.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:53

  Bobua написав:

У ТЦК підтвердили, що на блокпостах Київщини шукають ухилянтів

2 січня, 2024 вiвторок, 18:02

Комендатурі та поліції Київської області наказано зупиняти чоловіків на блокпостах і "шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію"
Про це Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив у відповідь на запит "Української правди".

"З метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, відповідно до пунктів 5.4.2. протоколу засідання оперативного штабу ради оборони Київської області від 18 грудня №229 Головному управлінню Національної поліції в Київській області, Управлінню патрульної поліції у Київській області ДПП, Комендатурі Київської області поставлено завдання: у взаємодії опрацювати та впровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах у межах Київської області, з метою виявлення осіб, що вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку", - повідомили в ТЦК.

Там наголосили, що діють виключно в межах закону.

Також на блокпостах здійснюють заходи щодо виявлення ворожих ДРГ.


Цікаво... А у самому Києві?

Що саме значить "шукати осіб"? Тих що в бігах?
22 місяці ДРГ не виявляли, а тепер почнуть?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:54

  beee написав:Если я ухылянт, то ты сзч. ..Всё что со мной происходит я тоже заслужил. Потерял десятки тысяч долларов, бизнес, сломал жизнь.
Всю жизнь сопротивляться вашей толпе больше нет сил.

І? Що ж надумали робити? Невже в ЗСУ підете?))
fler
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:55

  холява написав:
  Vadim_ написав:
  холява написав:[quote="5668833:flyman"

Ні , це не через ухилянтов і не через ріторичне запитання .
Це все через хвору голову того хто це написав .

Пане бурсак , але десь мабуть таки був же закон что нельзя призывать в ЗСУ зареєстрованих на окупированных, чому ани Родину не могут защищать?


Тому що я іх зустрічав у достатьной кількості .
З Донецька , Луганьска , Макіевки ще з деяких місць .
Те що зараз терріторіі окуповані дуже величезна прикрість .

Верить на слово, тому кто по быстрячку с*****я*/ уволился по возрасту? , а медиков не хватает на фронте
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 03 січ, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:56

В Одесі через мобілізацію не вистачає водіїв для міських автобусів, - мер Труханов

"У нас є водії, але не в тій кількості, яка необхідна. Ми домовились з нашими партнерами, якщо будуть жінки, які хотіли навчитись і бути водіями на такому транспорті, тому що зараз чоловіків мало — хто призвався і пішли боронити нашу державу", - зазначив Труханов.

в Одессе не хватает водителей все ушли на фронт.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:57

  prodigy написав:

Квартал в неадеквате. Они вообще не понимают что выпускают в эфир, в погоне за прибылью не понимают последствий. Приблизительно как игра х#ром на рояле и сравнение Украины зі шльондрою.

То,что творится в последние дни на нашей границе + ежедневные скандалы с тцк - подарок для рос тв. Только что смотрел как харьковскі кремезні співробітники тцк утрьох пакують якогось бідолаху в бус. Напомнило как в начале войны мы с непониманием смотрели на отлов призывников в лугандоне. Смотрели и обсуждали "современные мобилизационные методы" их новой власти. Теперь вот делаем то же самое. Я просто уверен, что эти видео в прайме на рос тв.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:00

  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/eksport-it-posluh-z-ukrainy-za-sichen-lystopad-2023-roku-vpav-na-7

за 11 міс. експорт IТ послуг впав на 7,3%, і це ще без нових законів

зате аграрний експорт зріс на 11% :P
ІТ тепер переорієнтовується на внутрішній ринок і це дуже добре, бо в Україні прискориться цифровізація бізнесів і уряду.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:03

  fler написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/eksport-it-posluh-z-ukrainy-za-sichen-lystopad-2023-roku-vpav-na-7

за 11 міс. експорт IТ послуг впав на 7,3%, і це ще без нових законів

зате аграрний експорт зріс на 11% :P
ІТ тепер переорієнтовується на внутрішній ринок і це дуже добре, бо в Україні прискориться цифровізація бізнесів і уряду.

Це ж яка дойка бюджетної сіськи намічається, надої виростуть однозначно.
Виїзні візи будуть в електронній формі, бо це ж не СРСР.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 січ, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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