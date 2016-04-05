|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:46
Vadim_ написав: холява написав:
[quote="5668833:flyman"
Ні , це не через ухилянтов і не через ріторичне запитання .Це все через хвору голову того хто це написав
.
Пане бурсак , але десь мабуть таки був же закон что нельзя призывать в ЗСУ зареєстрованих на окупированных, чому ани Родину не могут защищать?
Тому що я іх зустрічав у достатьной кількості .
З Донецька , Луганьска , Макіевки ще з деяких місць .
Те що зараз терріторіі окуповані дуже величезна прикрість .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3975
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4091 раз.
- Подякували: 4451 раз.
-
- Профіль
-
4
19
1
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:51
У ТЦК підтвердили, що на блокпостах Київщини шукають ухилянтів
2 січня, 2024 вiвторок, 18:02
Комендатурі та поліції Київської області наказано зупиняти чоловіків на блокпостах і "шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію"
Про це Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив у відповідь на запит "Української правди".
"З метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, відповідно до пунктів 5.4.2. протоколу засідання оперативного штабу ради оборони Київської області від 18 грудня №229 Головному управлінню Національної поліції в Київській області, Управлінню патрульної поліції у Київській області ДПП, Комендатурі Київської області поставлено завдання: у взаємодії опрацювати та впровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах у межах Київської області, з метою виявлення осіб, що вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку", - повідомили в ТЦК.
Там наголосили, що діють виключно в межах закону.
Також на блокпостах здійснюють заходи щодо виявлення ворожих ДРГ.
Цікаво... А у самому Києві?
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1680
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:51
ЛАД написав: adeges написав:
.........
А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків
з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?
Это как?
до 2004 года верхняя планка подоходного была 40%
плюс предприятие отчисляло в разные фонды около 40% от официальной з/п
так что налоги тогда были огого.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8857
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 1017 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:53
Bobua написав:
У ТЦК підтвердили, що на блокпостах Київщини шукають ухилянтів
2 січня, 2024 вiвторок, 18:02
Комендатурі та поліції Київської області наказано зупиняти чоловіків на блокпостах і "шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію"
Про це Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив у відповідь на запит "Української правди".
"З метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, відповідно до пунктів 5.4.2. протоколу засідання оперативного штабу ради оборони Київської області від 18 грудня №229 Головному управлінню Національної поліції в Київській області, Управлінню патрульної поліції у Київській області ДПП, Комендатурі Київської області поставлено завдання: у взаємодії опрацювати та впровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах у межах Київської області, з метою виявлення осіб, що вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку", - повідомили в ТЦК.
Там наголосили, що діють виключно в межах закону.
Також на блокпостах здійснюють заходи щодо виявлення ворожих ДРГ.
Цікаво... А у самому Києві?
Що саме значить "шукати осіб"? Тих що в бігах?
22 місяці ДРГ не виявляли, а тепер почнуть?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33777
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1570 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:54
beee написав:
Если я ухылянт, то ты сзч. ..Всё что со мной происходит я тоже заслужил. Потерял десятки тысяч долларов, бизнес, сломал жизнь.
Всю жизнь сопротивляться вашей толпе больше нет сил.
І? Що ж надумали робити? Невже в ЗСУ підете?))
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4527
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1178 раз.
- Подякували: 1326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:55
холява написав: Vadim_ написав: холява написав:
[quote="5668833:flyman"
Ні , це не через ухилянтов і не через ріторичне запитання .Це все через хвору голову того хто це написав
.
Пане бурсак , але десь мабуть таки був же закон что нельзя призывать в ЗСУ зареєстрованих на окупированных, чому ани Родину не могут защищать?
Тому що я іх зустрічав у достатьной кількості .
З Донецька , Луганьска , Макіевки ще з деяких місць .
Те що зараз терріторіі окуповані дуже величезна прикрість .
Верить на слово, тому кто по быстрячку с*****я*/ уволился по возрасту? , а медиков не хватает на фронте
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 03 січ, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3008
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:56
В Одесі через мобілізацію не вистачає водіїв для міських автобусів, - мер Труханов
"У нас є водії, але не в тій кількості, яка необхідна. Ми домовились з нашими партнерами, якщо будуть жінки, які хотіли навчитись і бути водіями на такому транспорті, тому що зараз чоловіків мало — хто призвався і пішли боронити нашу державу", - зазначив Труханов.
в Одессе не хватает водителей все ушли на фронт.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21567
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2351 раз.
- Подякували: 3324 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:57
prodigy написав:
Квартал в неадеквате. Они вообще не понимают что выпускают в эфир, в погоне за прибылью не понимают последствий. Приблизительно как игра х#ром на рояле и сравнение Украины зі шльондрою.
То,что творится в последние дни на нашей границе + ежедневные скандалы с тцк - подарок для рос тв. Только что смотрел как харьковскі кремезні співробітники тцк утрьох пакують якогось бідолаху в бус. Напомнило как в начале войны мы с непониманием смотрели на отлов призывников в лугандоне. Смотрели и обсуждали "современные мобилизационные методы" их новой власти. Теперь вот делаем то же самое. Я просто уверен, что эти видео в прайме на рос тв.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9353
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 939 раз.
- Подякували: 1869 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 січ, 2024 19:00
зате аграрний експорт зріс на 11%
ІТ тепер переорієнтовується на внутрішній ринок і це дуже добре, бо в Україні прискориться цифровізація бізнесів і уряду.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4527
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1178 раз.
- Подякували: 1326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 січ, 2024 19:03
fler написав:
зате аграрний експорт зріс на 11%
ІТ тепер переорієнтовується на внутрішній ринок і це дуже добре, бо в Україні прискориться цифровізація бізнесів і уряду.
Це ж яка дойка бюджетної сіськи намічається, надої виростуть однозначно.
Виїзні візи будуть в електронній формі, бо це ж не СРСР.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 03 січ, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33777
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1570 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|150098
|
|
|6076
|537995
|
|
|1
|16213
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|