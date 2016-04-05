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[u]Президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто в Україні не заганятиме людей палицями на війну, як це відбувається в Росії. Про це глава держави сказав під час пресконференції у Брюсселі у четвер, 9 лютого.



"Ми не можемо діяти як Росія — заганяти ціпками на війну. Ми не така держава. Це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські, і ми хочемо бути членом Європейського Союзу, тому навіть воювати ми маємо з урахуванням таких цінностей", — наголосив [/u] президент.