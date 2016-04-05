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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:04
hume написав:
Квартал в неадеквате. Они вообще не понимают что выпускают в эфир, в погоне за прибылью не понимают последствий. Приблизительно как игра х#ром на рояле и сравнение Украины зі шльондрою.
То,что творится в последние дни на нашей границе + ежедневные скандалы с тцк - подарок для рос тв. Только что смотрел как харьковскі кремезні співробітники тцк утрьох пакують якогось бідолаху в бус. Напомнило как в начале войны мы с непониманием смотрели на отлов призывников в лугандоне. Смотрели и обсуждали "современные мобилизационные методы" их новой власти. Теперь вот делаем то же самое. Я просто уверен, что эти видео в прайме на рос тв.
______________________________________________________________________________
Президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто в Україні не заганятиме людей палицями на війну, як це відбувається в Росії. Про це глава держави сказав під час пресконференції у Брюсселі у четвер, 9 лютого.
"Ми не можемо діяти як Росія — заганяти ціпками на війну. Ми не така держава. Це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські, і ми хочемо бути членом Європейського Союзу, тому навіть воювати ми маємо з урахуванням таких цінностей", — наголосив президент.
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копейка
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:09
копейка написав: hume написав:
Квартал в неадеквате. Они вообще не понимают что выпускают в эфир, в погоне за прибылью не понимают последствий. Приблизительно как игра х#ром на рояле и сравнение Украины зі шльондрою.
То,что творится в последние дни на нашей границе + ежедневные скандалы с тцк - подарок для рос тв. Только что смотрел как харьковскі кремезні співробітники тцк утрьох пакують якогось бідолаху в бус. Напомнило как в начале войны мы с непониманием смотрели на отлов призывников в лугандоне. Смотрели и обсуждали "современные мобилизационные методы" их новой власти. Теперь вот делаем то же самое. Я просто уверен, что эти видео в прайме на рос тв.
______________________________________________________________________________
[u]Президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто в Україні не заганятиме людей палицями на війну, як це відбувається в Росії. Про це глава держави сказав під час пресконференції у Брюсселі у четвер, 9 лютого.
"Ми не можемо діяти як Росія — заганяти ціпками на війну. Ми не така держава. Це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські, і ми хочемо бути членом Європейського Союзу, тому навіть воювати ми маємо з урахуванням таких цінностей", — наголосив[/u] президент.
Це вже в Законі , якому?
Или я вам не абищал
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Vadim_
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:11
fler написав:
зате аграрний експорт зріс на 11%
ІТ тепер переорієнтовується на внутрішній ринок і це дуже добре, бо в Україні прискориться цифровізація бізнесів і уряду.
А що, на внутрішньому ринку вже почали платити $5к+, щоб скласти конкуренцію?
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kyk
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:15
Vadim_ написав:
Верить на слово, тому кто по быстрячку с*****я*/ уволился по возрасту? , а медиков не хватает на фронте
Інша думка ні як би вас не підкреслювала .
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холява
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:17
kyk написав: fler написав:
зате аграрний експорт зріс на 11%
ІТ тепер переорієнтовується на внутрішній ринок і це дуже добре, бо в Україні прискориться цифровізація бізнесів і уряду.
А що, на внутрішньому ринку вже почали платити $5к+, щоб скласти конкуренцію?
найкращою 5к+ грн.
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flyman
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:18
Bobua написав:
У ТЦК підтвердили, що на блокпостах Київщини шукають ухилянтів
2 січня, 2024 вiвторок, 18:02
Цікаво... А у самому Києві?
Схоже, що ні. Ухилянти спокійно шастають по Києву. Мій сусід у Києві - ухилянт 35+. До нього приїхав батько 55+, мати лишилася у батьківській хаті у Прилуках, а вони вдвох тут ховаються від ТЦК. Такі налякані, що навіть на новий рік не їздили в ті Прилуки.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:20
fler написав:
зате аграрний експорт зріс на 11%
ІТ тепер переорієнтовується на внутрішній ринок і це дуже добре, бо в Україні прискориться цифровізація бізнесів і уряду.
Это же сказал в начале войны путин. "Это на пользу, переориентмруемся на внутренний рынок"
IT компания знакомого айтишника уже переезжает срочно на Кипр.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:23
beee написав: fler написав:
зате аграрний експорт зріс на 11%
ІТ тепер переорієнтовується на внутрішній ринок і це дуже добре, бо в Україні прискориться цифровізація бізнесів і уряду.
Это же сказал в начале войны путин. "Это на пользу, переориентмруемся на внутренний рынок"
IT компания знакомого айтишника уже переезжает срочно на Кипр.
Очень хорошо , что вы стали цитировать путина .
Вам тоже лучше будет уехать на Кипр , Германию , или вообще куда то . СРОЧНО
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холява
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:24
холява написав: Vadim_ написав:
Верить на слово, тому кто по быстрячку с*****я*/ уволился по возрасту? , а медиков не хватает на фронте
Інша думка ні як би вас не підкреслювала .
Не зрозумів але понял
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Vadim_
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:29
fler написав: Bobua написав:
У ТЦК підтвердили, що на блокпостах Київщини шукають ухилянтів
2 січня, 2024 вiвторок, 18:02
Цікаво... А у самому Києві?
Схоже, що ні. Ухилянти спокійно шастають по Києву. Мій сусід у Києві - ухилянт 35+. До нього приїхав батько 55+, мати лишилася у батьківській хаті у Прилуках, а вони вдвох тут ховаються від ТЦК. Такі налякані, що навіть на новий рік не їздили в ті Прилуки.
Периодически перекрывают некоторые районы. 31 числа были проверки возле ТРЦ. Возле некоторых сианций метро стоят, но не массово.
Так же складывается ощущение, что некоторые блок посты оттягивают от некоторых элитных районов. Так, на въезде со стороны Кончазаспы проверяют в основном маршрутки или авто до среднего ценового сегмента + другие блок посты перенесены в обратную сторону от Кончазаспы, чтоб проверять авто выезжающие из Обухова/Украинки. Очевидно,чтоб на въезде в Киев не возникала путаница кто откуда.))
Востаннє редагувалось hume
в Сер 03 січ, 2024 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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