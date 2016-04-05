RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6164616561666167
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:33

  холява написав:
  fler написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/eksport-it-posluh-z-ukrainy-za-sichen-lystopad-2023-roku-vpav-na-7

за 11 міс. експорт IТ послуг впав на 7,3%, і це ще без нових законів
зате аграрний експорт зріс на 11% :P
ІТ тепер переорієнтовується на внутрішній ринок і це дуже добре, бо в Україні прискориться цифровізація бізнесів і уряду.

Это же сказал в начале войны путин. "Это на пользу, переориентмруемся на внутренний рынок"
IT компания знакомого айтишника уже переезжает срочно на Кипр.


Очень хорошо , что вы стали цитировать путина .
Вам тоже лучше будет уехать на Кипр , Германию , или вообще куда то . СРОЧНО

Цитировать порицанием не зазорно. Позор такое воплощать в жизнь и радоваться.
Я 20 лет платил стране налоги не для того, чтобы какой то дядя мне указывал куда мне уехать
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 17.12.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:34

  Vadim_ написав:
  холява написав:
  Vadim_ написав:
Верить на слово, тому кто по быстрячку с*****я*/ уволился по возрасту? , а медиков не хватает на фронте


Інша думка ні як би вас не підкреслювала .

Не зрозумів але понял


Я ж не можу на форумі, під вечір ,написати що окрім лайна ,від вас чекати годі .
Будь де ви б не знаходились , наприклад на іншій гілці , обов,язково лайно .
холява
2
 
Повідомлень: 3975
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4091 раз.
Подякували: 4451 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:40

  beee написав:
  холява написав:
  fler написав:[https://news.finance.ua/ua/eksport-it-posluh-z-ukrainy-za-sichen-lystopad-2023-roku-vpav-na-7

за 11 міс. експорт IТ послуг впав на 7,3%, і це ще без нових законів
зате аграрний експорт зріс на 11% :P
ІТ тепер переорієнтовується на внутрішній ринок і це дуже добре, бо в Україні прискориться цифровізація бізнесів і уряду.

Это же сказал в начале войны путин. "Это на пользу, переориентмруемся на внутренний рынок"
IT компания знакомого айтишника уже переезжает срочно на Кипр.


Очень хорошо , что вы стали цитировать путина .
Вам тоже лучше будет уехать на Кипр , Германию , или вообще куда то . СРОЧНО

Цитировать порицанием не зазорно. Позор такое воплощать в жизнь и радоваться.
Я 20 лет платил стране налоги не для того, чтобы какой то дядя мне указывал куда мне уехать[/quote]

Я все равно дождусь когда вас всех призовут ......
И у вас и у Вадюли , Хумэ и других будет время совершить подвиг .
Я молюсь за вас и очень переживаю чтобы вы не пропетляли .
холява
2
 
Повідомлень: 3975
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4091 раз.
Подякували: 4451 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:41

  холява написав:
Я все равно дождусь когда вас всех призовут ......
И у вас и у Вадюли , Хумэ и других будет время совершить подвиг .
Я молюсь за вас и очень переживаю чтобы вы не пропетляли .

потомственний енкаведист буде сидіти з кулеметом в заграотряді, майстерність не проп"єш
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 січ, 2024 19:44, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33777
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:42

  холява написав:
  Vadim_ написав:
  холява написав:Інша думка ні як би вас не підкреслювала .

Не зрозумів але понял


Я ж не можу на форумі, під вечір ,написати що окрім лайна ,від вас чекати годі .

Будь де ви б не знаходились , наприклад на іншій гілці , обов,язково лайно .

Накатил спирта казенного в морге?
Лайно так лайно , если подтвердить нечем свои слова .
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 03 січ, 2024 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3009
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:44

  flyman написав:
  холява написав:
Я все равно дождусь когда вас всех призовут ......
И у вас и у Вадюли , Хумэ и других будет время совершить подвиг .
Я молюсь за вас и очень переживаю чтобы вы не пропетляли .

потомственний енкаведист

Хуже Баксика, доказов шо он был на передке =0
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3009
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:58

ЛАД

Иначе "та" война (которую сейчас нельзя называть Отечественной) закончилась бы ещё в 42 и с другим результатом.


в перші дні після 22 червня 1941 було мобілізовано 5млн в Червону Армію,
всього до середини лютого 1942 було мобілізовано 12млн

На день внезапного нападения гитлеровцев — 22 июня 1941 года — численность полевых сил РККА насчитывала 303 дивизии и 22 бригады в 4,8 млн человек, в том числе 166 дивизий и 9 бригад в 2,9 млн человек у западных границ СССР в западных военных округах.


вермах+союзники(на восточном фронте): 3 050 000 немцы, 67 000 норвежцы, 500 000 финны, 150 000 румыны, 62 000 итальянцы, словаки и др.
Итого: 3 829 000 (80 % от сил армии)


в вересни 1941 кількість полонених червоноармійців стала більшою за состав вермахта (3,8млн проти 3,45млн)

до лютого 1942р в полоні померли від голоду/холоду 2,4млн (343т на місяць)
німці згідно з наказом в 1941р відпустили з полону 319 тис. (з них 278тис.українців)
prodigy
 
Повідомлень: 10476
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3215 раз.
Подякували: 3254 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:00

  flyman написав:
  холява написав:
Я все равно дождусь когда вас всех призовут ......
И у вас и у Вадюли , Хумэ и других будет время совершить подвиг .
Я молюсь за вас и очень переживаю чтобы вы не пропетляли .

потомственний енкаведист буде сидіти з кулеметом в заграотряді, майстерність не проп"єш


Не буду я сидіти зі зброею , я не дуже володію ій .
Ну ,а невідкладну допомогу надам .
А як ви ,захищая Батьківщину загинете , то обов,язково буду все робити щоб вас впізнали .
Обов,язково рештки вивезу .
Ну як, на ніч достатьно ?
Востаннє редагувалось холява в Сер 03 січ, 2024 20:03, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 3975
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4091 раз.
Подякували: 4451 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Лайно так лайно , если подтвердить нечем свои слова .


років 10 назад почитав твої висери і заніс тебе в персональний чс

значно більше підходиш під статус л а й н о

вгомонись і прибери після себе на гілці
prodigy
 
Повідомлень: 10476
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3215 раз.
Подякували: 3254 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:03

  холява написав:
  flyman написав:
  холява написав:
Я все равно дождусь когда вас всех призовут ......
И у вас и у Вадюли , Хумэ и других будет время совершить подвиг .
Я молюсь за вас и очень переживаю чтобы вы не пропетляли .

потомственний енкаведист буде сидіти з кулеметом в заграотряді, майстерність не проп"єш


Не буду я сідити зі зброею , я не дуже володію ій .
Ну ,а невідкладну допомогу надам .
А як ви ,захищая Батьківщину загинете , то обов,язково буду все робити щоб вас впізнали .
Обов,язково рештки вивезу .
Ну як, на ніч достатьно ?

бажати смерті будеш своїм близьким родичам
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33777
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 6164616561666167
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Howl, vladimir07, холява і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 150098
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 537995
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 16213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4805)
03.01.2024 17:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.