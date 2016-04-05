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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6164616561666167>
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:34

  Vadim_ написав:
  холява написав:
  Vadim_ написав:
Верить на слово, тому кто по быстрячку с*****я*/ уволился по возрасту? , а медиков не хватает на фронте


Інша думка ні як би вас не підкреслювала .

Не зрозумів але понял


Я ж не можу на форумі, під вечір ,написати що окрім лайна ,від вас чекати годі .
Будь де ви б не знаходились , наприклад на іншій гілці , обов,язково лайно .
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:40

  beee написав:
  холява написав:
  fler написав:[https://news.finance.ua/ua/eksport-it-posluh-z-ukrainy-za-sichen-lystopad-2023-roku-vpav-na-7

за 11 міс. експорт IТ послуг впав на 7,3%, і це ще без нових законів
зате аграрний експорт зріс на 11% :P
ІТ тепер переорієнтовується на внутрішній ринок і це дуже добре, бо в Україні прискориться цифровізація бізнесів і уряду.

Это же сказал в начале войны путин. "Это на пользу, переориентмруемся на внутренний рынок"
IT компания знакомого айтишника уже переезжает срочно на Кипр.


Очень хорошо , что вы стали цитировать путина .
Вам тоже лучше будет уехать на Кипр , Германию , или вообще куда то . СРОЧНО

Цитировать порицанием не зазорно. Позор такое воплощать в жизнь и радоваться.
Я 20 лет платил стране налоги не для того, чтобы какой то дядя мне указывал куда мне уехать[/quote]

Я все равно дождусь когда вас всех призовут ......
И у вас и у Вадюли , Хумэ и других будет время совершить подвиг .
Я молюсь за вас и очень переживаю чтобы вы не пропетляли .
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:58

ЛАД

Иначе "та" война (которую сейчас нельзя называть Отечественной) закончилась бы ещё в 42 и с другим результатом.


в перші дні після 22 червня 1941 було мобілізовано 5млн в Червону Армію,
всього до середини лютого 1942 було мобілізовано 12млн

На день внезапного нападения гитлеровцев — 22 июня 1941 года — численность полевых сил РККА насчитывала 303 дивизии и 22 бригады в 4,8 млн человек, в том числе 166 дивизий и 9 бригад в 2,9 млн человек у западных границ СССР в западных военных округах.


вермах+союзники(на восточном фронте): 3 050 000 немцы, 67 000 норвежцы, 500 000 финны, 150 000 румыны, 62 000 итальянцы, словаки и др.
Итого: 3 829 000 (80 % от сил армии)


в вересни 1941 кількість полонених червоноармійців стала більшою за состав вермахта (3,8млн проти 3,45млн)

до лютого 1942р в полоні померли від голоду/холоду 2,4млн (343т на місяць)
німці згідно з наказом в 1941р відпустили з полону 319 тис. (з них 278тис.українців)
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:00

  flyman написав:
  холява написав:
Я все равно дождусь когда вас всех призовут ......
И у вас и у Вадюли , Хумэ и других будет время совершить подвиг .
Я молюсь за вас и очень переживаю чтобы вы не пропетляли .

потомственний енкаведист буде сидіти з кулеметом в заграотряді, майстерність не проп"єш


Не буду я сидіти зі зброею , я не дуже володію ій .
Ну ,а невідкладну допомогу надам .
А як ви ,захищая Батьківщину загинете , то обов,язково буду все робити щоб вас впізнали .
Обов,язково рештки вивезу .
Ну як, на ніч достатьно ?
Востаннє редагувалось холява в Сер 03 січ, 2024 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:07

  flyman написав:
  холява написав:
Я все равно дождусь когда вас всех призовут ......
И у вас и у Вадюли , Хумэ и других будет время совершить подвиг .
Я молюсь за вас и очень переживаю чтобы вы не пропетляли .

потомственний енкаведист буде сидіти з кулеметом в заграотряді, майстерність не проп"єш

Что то мне кажется что таки пропьёшь, а особенно если мешать на постоянке(пенсии) бухло с марафетом...
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:08

  prodigy написав:
  Vadim_ написав:Лайно так лайно , если подтвердить нечем свои слова .


років 10 назад почитав твої висери і заніс тебе в персональний чс

значно більше підходиш під статус л а й н о

вгомонись і прибери після себе на гілці

Для адекватності розладу шлунка , надайте посилання?
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:11

  flyman написав:
  flyman написав:
Я все равно дождусь когда вас всех призовут ......
И у вас и у Вадюли , Хумэ и других будет время совершить подвиг .
Я молюсь за вас и очень переживаю чтобы вы не пропетляли .

потомственний енкаведист буде сидіти з кулеметом в заграотряді, майстерність не проп"єш


Не буду я сідити зі зброею , я не дуже володію ій .
Ну ,а невідкладну допомогу надам .
А як ви ,захищая Батьківщину загинете , то обов,язково буду все робити щоб вас впізнали .
Обов,язково рештки вивезу .
Ну як, на ніч достатьно ?[/quote]

бажати смерті будеш своїм близьким родичам[/quote]

Я писав про допомогу і деякі своі обов,язки як би нахабно це не звучало !
А про те що інші повинні робити писали як раз ви .
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я так гадаю що вечірній сеанс вмовляння на захист Батьківщини закінчився .....
Нервова сістема стала на місце .
Не тіште себе сподіваннями .
Вдячний за увагу .
Востаннє редагувалось холява в Сер 03 січ, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Для адекватності розладу шлунка , надайте посилання?


якийсь інфантилізм,
Марихуана – сленгова назва суміші подрібнених частин коноплі. Також, часто називають «план», «трава», «ганджубас». Так зрозуміло?
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:25

Понад 200 військових і цивільних українців, зокрема захисників "Азовсталі", повернуто додому з російського полону, повідомив президент України Володимир Зеленський.
248 рашиків на 230 українців
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