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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:34
Vadim_ написав: холява написав: Vadim_ написав:
Верить на слово, тому кто по быстрячку с*****я*/ уволился по возрасту? , а медиков не хватает на фронте
Інша думка ні як би вас не підкреслювала .
Не зрозумів але понял
Я ж не можу на форумі, під вечір ,написати що окрім лайна ,від вас чекати годі .
Будь де ви б не знаходились , наприклад на іншій гілці , обов,язково лайно .
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:40
beee написав: холява написав:
Это же сказал в начале войны путин. "Это на пользу, переориентмруемся на внутренний рынок"
IT компания знакомого айтишника уже переезжает срочно на Кипр.
Очень хорошо , что вы стали цитировать путина .
Вам тоже лучше будет уехать на Кипр , Германию , или вообще куда то . СРОЧНО
Цитировать порицанием не зазорно. Позор такое воплощать в жизнь и радоваться.
Я 20 лет платил стране налоги не для того, чтобы какой то дядя мне указывал куда мне уехать[/quote]
Я все равно дождусь когда вас всех призовут ......
И у вас и у Вадюли , Хумэ и других будет время совершить подвиг .
Я молюсь за вас и очень переживаю чтобы вы не пропетляли .
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:58
ЛАД
Иначе "та" война (которую сейчас нельзя называть Отечественной) закончилась бы ещё в 42 и с другим результатом.
в перші дні після 22 червня 1941 було мобілізовано 5млн в Червону Армію
,
всього до середини лютого 1942 було мобілізовано 12млн
На день внезапного нападения гитлеровцев — 22 июня 1941 года — численность полевых сил РККА насчитывала 303 дивизии и 22 бригады в 4,8 млн человек, в том числе 166 дивизий и 9 бригад в 2,9 млн человек у западных границ СССР в западных военных округах.
вермах+союзники(на восточном фронте): 3 050 000 немцы, 67 000 норвежцы, 500 000 финны, 150 000 румыны, 62 000 итальянцы, словаки и др.
Итого: 3 829 000 (80 % от сил армии)
в вересни 1941 кількість полонених червоноармійців стала більшою за состав вермахта (3,8млн проти 3,45млн)
до лютого 1942р в полоні померли від голоду/холоду 2,4млн (343т на місяць)
німці згідно з наказом в 1941р відпустили з полону 319 тис. (з них 278тис.українців)
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Додано: Сер 03 січ, 2024 20:00
flyman написав: холява написав:
Я все равно дождусь когда вас всех призовут ......
И у вас и у Вадюли , Хумэ и других будет время совершить подвиг .
Я молюсь за вас и очень переживаю чтобы вы не пропетляли .
потомственний енкаведист буде сидіти з кулеметом в заграотряді, майстерність не проп"єш
Не буду я сидіти зі зброею , я не дуже володію ій .
Ну ,а невідкладну допомогу надам .
А як ви ,захищая Батьківщину загинете , то обов,язково буду все робити щоб вас впізнали .
Обов,язково рештки вивезу .
Ну як, на ніч достатьно ?
Востаннє редагувалось холява
в Сер 03 січ, 2024 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 20:07
flyman написав: холява написав:
Я все равно дождусь когда вас всех призовут ......
И у вас и у Вадюли , Хумэ и других будет время совершить подвиг .
Я молюсь за вас и очень переживаю чтобы вы не пропетляли .
потомственний енкаведист буде сидіти з кулеметом в заграотряді, майстерність не проп"єш
Что то мне кажется что таки пропьёшь, а особенно если мешать на постоянке(пенсии) бухло с марафетом...
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Додано: Сер 03 січ, 2024 20:08
prodigy написав: Vadim_ написав:
Лайно так лайно , если подтвердить нечем свои слова .
років 10 назад почитав твої висери і заніс тебе в персональний чс
значно більше підходиш під статус л а й н о
вгомонись і прибери після себе на гілці
Для адекватності розладу шлунка , надайте посилання?
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Додано: Сер 03 січ, 2024 20:11
flyman написав: flyman написав:
Я все равно дождусь когда вас всех призовут ......
И у вас и у Вадюли , Хумэ и других будет время совершить подвиг .
Я молюсь за вас и очень переживаю чтобы вы не пропетляли .
потомственний енкаведист буде сидіти з кулеметом в заграотряді, майстерність не проп"єш
Не буду я сідити зі зброею , я не дуже володію ій .
Ну ,а невідкладну допомогу надам .
А як ви ,захищая Батьківщину загинете , то обов,язково буду все робити щоб вас впізнали .
Обов,язково рештки вивезу .
Ну як, на ніч достатьно ?[/quote]
бажати смерті будеш своїм близьким родичам[/quote]
Я писав про допомогу і деякі своі обов,язки як би нахабно це не звучало !
А про те що інші повинні робити писали як раз ви .
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Додано: Сер 03 січ, 2024 20:20
Я так гадаю що вечірній сеанс вмовляння на захист Батьківщини закінчився .....
Нервова сістема стала на місце .
Не тіште себе сподіваннями .
Вдячний за увагу .
Востаннє редагувалось холява
в Сер 03 січ, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 20:22
Vadim_ написав:
Для адекватності розладу шлунка , надайте посилання?
якийсь інфантилізм,
Марихуана – сленгова назва суміші подрібнених частин коноплі. Також, часто називають «план», «трава», «ганджубас»
. Так зрозуміло?
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Додано: Сер 03 січ, 2024 20:25
Понад 200 військових і цивільних українців, зокрема захисників "Азовсталі", повернуто додому з російського полону, повідомив президент України Володимир Зеленський.
248 рашиків на 230 українців
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