холява помиляється, нахабно когось посилають виконувати деякі обов"язки на халяву зовсім інші персонажі, в тому числі холява.
таким посиляторам нагадую, що СРСР оснований, на примусі загнувся 30+ років тому, але твердолобих це не вчить
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Додано: Сер 03 січ, 2024 20:29
холява помиляється, нахабно когось посилають виконувати деякі обов"язки на халяву зовсім інші персонажі, в тому числі холява.
таким посиляторам нагадую, що СРСР оснований, на примусі загнувся 30+ років тому, але твердолобих це не вчить
Додано: Сер 03 січ, 2024 20:45
Бачу, що тут вечір не скучний))
22міс. вас всіх вмовляли і заохочували.
І так забагато часу "годували пряником".
Тепер настав час батога...
Але я тут десь з рік писав: "Озвучте свої варіанти! Пропонуйте свої варіанти владі! Стукайте у всі двері і вам відчинять!"
А більшість тут лише хі-хікала і підмахували мене, що буду служити, як Т.Г.Шевченко...
Тепер моя черга підмахувати!
Так що скоро і з тебе зроблять солдата >>>
Додано: Сер 03 січ, 2024 20:52
Господи , как же я забыл ........!
Благодарю за напоминание !
Мне пересчитали пенсию ,сначала учли еще 18 месяцев , из которых я 6 месяцев получал боевые ,а потом добавили где то 40 процентов .
И пересчитали квартплату , получилось где то минус 25 процентов .
Единственное о чем жалею , что уволили .
Додано: Сер 03 січ, 2024 20:54
як долярчик, поки була 100К, то служив, а як зняли тилові надбавки, так зразу дембель
Додано: Сер 03 січ, 2024 21:02
Успіх
Я вкладаю вам в долоні "прапор свідомості " захисників Украіни !
Всі подготовлені , нерви я усім заспокоів , так що ...... короче будь чемним з " молоддю ", не налякай .
На Добраніч !
Додано: Сер 03 січ, 2024 21:02
Ти голосував за владу, ти агітував за ЗЕ!, то ти і стукай
Не перекладай на когось
Це зветься - відповідальність
А shorts викладати багато розуму не треба. А от часу на це тре багато
Додано: Сер 03 січ, 2024 21:03
Успіхи та інші - зрозумійте, що мобілізація потрібна для поповнення втрат ЗСУ, а не для вашої заміни, бо на фронті ситуація дуже складна. Думаю, якщо ми протягнемо ще рік то і тоді вас не відпустять.
Але головне зрозуміти, що ви накоїли у 2019 році, за що ця карма вам і усім нам, бо без розуміння ситуації карму не відпрацювати, війну не виграти, країну не врятувати.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 03 січ, 2024 21:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 03 січ, 2024 21:03
Додано: Сер 03 січ, 2024 21:27
Зелений мухман, вгамуйся, подумайте ліпше про майбутню посаду в ЗСУ, поки є можливість думати й обирати
ПС. Польща готова постачати Україні дальнобійні ракети. Кацапи в ̶а̶х̶у̶ зАхваті.
Додано: Сер 03 січ, 2024 21:33
Коли я викладав інтерв'ю з Клімкіним, яким прямою мовою визнав, що "хтось" не дозволить нам виробляти оті ракети (тобто до визначеної межі можна - розробити, провести іспити, навіть зробити якусь кількість; але по-справжньому, по-серйозному, значуще - ні) --- від Вас було нуль реакції, коментарів. Да і від інших критикувальників Зелі за зрив ракетної програми.
Так кому треба-то зрозуміти ситуацію?
По суті Клімкін проговорився...
Точно так само, як проговорився Пристайко стосовно "короткозорості".
Вже хто-хто, а клімкіних-пристайок ніяк не запідозрити у чомусь.
Ось вони, коли уходять з посад, широким жестом приоткривають "короткозорим" очі.
Тільки нюанс -- це саме вони, перебуваючи на посадах, робили нас короткозорими.
Тепер по суті стебуться... з лошар короткозорих -- тобто перекладаючи відповідальність на їми же обманутих. Їми же, бо це саме вони раніше співали оті інші пісні, переконували, запевняли.
Знали б громадяни справжні розклади, то може б по-іншому все б було...
Не треба на пересічних відповідальність перекладати.
На отих наперсточниках (переконувачах та скривающих реальні ситуації) вона. Саме на них.
А пересічний ... да не має він доступу до інформації, як мають її оті клімкіни-пристайки та Ко. Тобто можновладці.
Надайте усю інфу, а потім і питайте за відповідальність.
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