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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61666167616861696170>
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:39

Допідмахувались?

  pesikot написав:Ти голосував за владу, ти агітував за ЗЕ!, то ти і стукай
Не перекладай на когось
Ми тут - ув'язненні, а от ви всі там - вільні!
Тому вам всім в 100500разів простіше було це зробити!
В першу чергу - для себе!(тобто для вас всіх ухилянтів)
Щоб до вас не брали батога і не заганяли в бусік!

Але ж ухилянти легковажили... підйопували мене...

Ну що ж, тепер не скигліть!
І моліться, щоб не дійшло до такого >>>
https://youtube.com/shorts/b2yUwZ4bWXE? ... gZujCA4dUH
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:42

  prodigy написав: США схаменулися після 10 років зволікання (пуйло з 2007 почав переобладнання армії і флоту), а вони гралися в "соціалізм", "covid19", abamacare, blm, сьогодні граються в антісімізм... дограються

В США багато таких ігор. Наприклад, зараз є приблизно з десяток програм з різними назвами, що взяли на себе телеком-компанії. По ним 10 млн бідних сімей одержують безкоштовні лаптопи та доступ до інтернету. Це під прапором "equity".

По іншій програмі для всіх жителів нашого каунті я міг одержати безоплатний лаптоп, навіть був зазначений час і місце (місцевий кАледж), куди прийти. Та коли дізнався, що це 11" Хромбук - послав подалі.

Щодо "антисемітизму" - зараз спалахнув скандал навколо відставки ректора Гарварду. Вона жінка, та ще й чорна, тобто її відставка порушує diversity та inclusivity, "яких так довго чекав Гарвард" (с).

А з іншого боку - чого їм боятися? Ніхто через океани до них не полізе, ядерної війни не почне. Тайвань зіллють так само, як почали зливати Україну та потихеньку піддавлюють Ізраїль (а то араби образяться і ціни на нафту стрибнуть, а місцеві виборці цього дуже не полюбляють).
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:52

Перенесу це сюди...

  pesikot написав:То як ?

А все просто!
Маєш інший варіант? >>>
  Bolt написав:А воювати хто тоді буде?! 😏
Я ж вже 100500разів казав - якщо так категорично ухилянти не хочуть йти на фронт, то було достукатись до влади про збільшення дронів/роботів і найманців з бідних країн!

Бо інших варіантів, крім:
- роботів/дронів
- найманців з бідних країн
- ухилянтів
- я не бачу інших варіантів заміни тих, хто вже 18-22міс на фронті!

Може Ви знаєте, то озвучте?
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:57

  Starikan написав:
  prodigy написав: США схаменулися після 10 років зволікання (пуйло з 2007 почав переобладнання армії і флоту), а вони гралися в "соціалізм", "covid19", abamacare, blm, сьогодні граються в антісімізм... дограються

В США багато таких ігор. Наприклад, зараз є приблизно з десяток програм з різними назвами, що взяли на себе телеком-компанії. По ним 10 млн бідних сімей одержують безкоштовні лаптопи та доступ до інтернету. Це під прапором "equity".

По іншій програмі для всіх жителів нашого каунті я міг одержати безоплатний лаптоп, навіть був зазначений час і місце (місцевий кАледж), куди прийти. Та коли дізнався, що це 11" Хромбук - послав подалі.

Щодо "антисемітизму" - зараз спалахнув скандал навколо відставки ректора Гарварду. Вона жінка, та ще й чорна, тобто її відставка порушує diversity та inclusivity, "яких так довго чекав Гарвард" (с).

А з іншого боку - чого їм боятися? Ніхто через океани до них не полізе, ядерної війни не почне. Тайвань зіллють так само, як почали зливати Україну та потихеньку піддавлюють Ізраїль (а то араби образяться і ціни на нафту стрибнуть, а місцеві виборці цього дуже не полюбляють).

Я все думав, звідки такі левацькі настрої у тебе

Скандал навколо антисемітизму спалахнув не тільки в Гарварді, а і в інших універах

Ви, левакі, вже з глузду з"їхали, ви готові знищити все навколо заради невідомо чого
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:04

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  adeges написав:.........
А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?

Это как?

Был такой процент налога, когда была вот та самая т.н. прогрессивная шкала


Так і є. Зарплатня була десь 3500 грн. З різниці між 3500 та 1700 було 40%. Ефективна ставка була десь 34%. Це з 700 доларів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:05

  fler написав:подумайте ліпше про майбутню посаду в ЗСУ, поки є можливість думати й обирати :wink:

Отож.
Бо з інтерв'ю Вереса чітко видно, що з "бліндажів у три накати" ніхто нікуди не піде.
А нові бригади уж точно не будуть створюватися а-ля з рівнем оснащення 47-ї та комплектацією відбором серед добровольців.
Відповідно і призначення, визначення ділянок і задач цих бригад буде своєрідним...
До того ж керівна ланка нових частин -- розумний туди не піде, дурнів не призначать, тому там опиняться...

З іншого боку все начебто справедливо. За два роки на дивані прийдеться сплатити.
Хоча для кого як))
Гарантую, що два сусіди (один мішає і продає хрінь; другий синяк -- так і продовжать цим займатися).
А оті середнячки, які і не злодії, люмпени, але і не 66000 зп, будуть пристроєні-нагнуті. Тобто начебто нема справедливості.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:06

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Якщо ти такий розумний, що пишешь вже за мене, то знайдешь розуму написати владі
Бажаю тобі попутного вєтра ніже поясниці )

А з приводу того, що я ухилянт, то завали свою дурну пельку
А то, потім у тебе слів не вистачить, щоб вибачатись )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:15

  detroytred написав:
  Schmit написав:Але головне зрозуміти, за що ця карма вам і усім нам, бо без розуміння ситуації карму не відпрацювати.

Коли я викладав інтерв'ю з Клімкіним, яким прямою мовою визнав, що "хтось" не дозволить нам виробляти оті ракети (тобто до визначеної межі можна - розробити, провести іспити, навіть зробити якусь кількість; але по-справжньому, по-серйозному, значуще - ні)

Може з цього відео вже нарешті здогадатиєтесь, хто цей "хтось". Подібні відео викладаю з 2019 року - як об стінку горохом.
  detroytred написав:Так кому треба-то зрозуміти ситуацію?

Ну от вам, наприклад.
  detroytred написав:Знали б громадяни справжні розклади, то може б по-іншому все б було...
...
Не треба на пересічних відповідальність перекладати.
...
А пересічний ... да не має він доступу до інформації, як мають її оті клімкіни-пристайки та Ко.

Ваші виправдання пересічного від відповідальності схожі на виправдання Адама перед Богом після гріхопадіння. Адаму це не допомогло.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:23

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Вы ошибаетесь.
Облагаются и зарплаты.
Ану приклади..
Тільки так щоб під прогресивне оподаткування потрапляло більше 30% тих хто отримує зарплати...

Думаю що навіть 10% не знайдете...

На ветке об эмиграции Gastarbaiter как-то давал ссылку на сайт, где можно рассчитать сумму налогов в разных европейских странах и тогда обсуждали вопрос смысла переезда из Польши, например, в Нидерланды. Исключительно с финансовой точки зрения. Видно было, что рост налогов в зависимости от зарплаты довольно заметный. Сколько % зарплат попадает под прогресс не скажу, такой анализ не делал. Но попадают зарплаты приличные, но далеко не фантастические.
Ссылку не сохранил за ненадобностью. Если интересно, поищите. Или проще спросите у Gastarbaiter.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:31

  pesikot написав:Успіх
Якщо ти такий розумний, що пишешь вже за мене, то знайдешь розуму написати владі
Бажаю тобі попутного вєтра ніже поясниці )

А з приводу того, що я ухилянт, то завали свою дурну пельку
А то, потім у тебе слів не вистачить, щоб вибачатись )

А хто ти? Звичайно ухилянт і брехун.
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