pesikot написав:Ти голосував за владу, ти агітував за ЗЕ!, то ти і стукай Не перекладай на когось
Ми тут - ув'язненні, а от ви всі там - вільні! Тому вам всім в 100500разів простіше було це зробити! В першу чергу - для себе!(тобто для вас всіх ухилянтів) Щоб до вас не брали батога і не заганяли в бусік!
prodigy написав: США схаменулися після 10 років зволікання (пуйло з 2007 почав переобладнання армії і флоту), а вони гралися в "соціалізм", "covid19", abamacare, blm, сьогодні граються в антісімізм... дограються
В США багато таких ігор. Наприклад, зараз є приблизно з десяток програм з різними назвами, що взяли на себе телеком-компанії. По ним 10 млн бідних сімей одержують безкоштовні лаптопи та доступ до інтернету. Це під прапором "equity".
По іншій програмі для всіх жителів нашого каунті я міг одержати безоплатний лаптоп, навіть був зазначений час і місце (місцевий кАледж), куди прийти. Та коли дізнався, що це 11" Хромбук - послав подалі.
Щодо "антисемітизму" - зараз спалахнув скандал навколо відставки ректора Гарварду. Вона жінка, та ще й чорна, тобто її відставка порушує diversity та inclusivity, "яких так довго чекав Гарвард" (с).
А з іншого боку - чого їм боятися? Ніхто через океани до них не полізе, ядерної війни не почне. Тайвань зіллють так само, як почали зливати Україну та потихеньку піддавлюють Ізраїль (а то араби образяться і ціни на нафту стрибнуть, а місцеві виборці цього дуже не полюбляють).
prodigy написав: США схаменулися після 10 років зволікання (пуйло з 2007 почав переобладнання армії і флоту), а вони гралися в "соціалізм", "covid19", abamacare, blm, сьогодні граються в антісімізм... дограються
В США багато таких ігор. Наприклад, зараз є приблизно з десяток програм з різними назвами, що взяли на себе телеком-компанії. По ним 10 млн бідних сімей одержують безкоштовні лаптопи та доступ до інтернету. Це під прапором "equity".
По іншій програмі для всіх жителів нашого каунті я міг одержати безоплатний лаптоп, навіть був зазначений час і місце (місцевий кАледж), куди прийти. Та коли дізнався, що це 11" Хромбук - послав подалі.
Щодо "антисемітизму" - зараз спалахнув скандал навколо відставки ректора Гарварду. Вона жінка, та ще й чорна, тобто її відставка порушує diversity та inclusivity, "яких так довго чекав Гарвард" (с).
А з іншого боку - чого їм боятися? Ніхто через океани до них не полізе, ядерної війни не почне. Тайвань зіллють так само, як почали зливати Україну та потихеньку піддавлюють Ізраїль (а то араби образяться і ціни на нафту стрибнуть, а місцеві виборці цього дуже не полюбляють).
Я все думав, звідки такі левацькі настрої у тебе
Скандал навколо антисемітизму спалахнув не тільки в Гарварді, а і в інших універах
Ви, левакі, вже з глузду з"їхали, ви готові знищити все навколо заради невідомо чого
fler написав:подумайте ліпше про майбутню посаду в ЗСУ, поки є можливість думати й обирати
Отож. Бо з інтерв'ю Вереса чітко видно, що з "бліндажів у три накати" ніхто нікуди не піде. А нові бригади уж точно не будуть створюватися а-ля з рівнем оснащення 47-ї та комплектацією відбором серед добровольців. Відповідно і призначення, визначення ділянок і задач цих бригад буде своєрідним... До того ж керівна ланка нових частин -- розумний туди не піде, дурнів не призначать, тому там опиняться...
З іншого боку все начебто справедливо. За два роки на дивані прийдеться сплатити. Хоча для кого як)) Гарантую, що два сусіди (один мішає і продає хрінь; другий синяк -- так і продовжать цим займатися). А оті середнячки, які і не злодії, люмпени, але і не 66000 зп, будуть пристроєні-нагнуті. Тобто начебто нема справедливості.
Schmit написав:Але головне зрозуміти, за що ця карма вам і усім нам, бо без розуміння ситуації карму не відпрацювати.
Коли я викладав інтерв'ю з Клімкіним, яким прямою мовою визнав, що "хтось" не дозволить нам виробляти оті ракети (тобто до визначеної межі можна - розробити, провести іспити, навіть зробити якусь кількість; але по-справжньому, по-серйозному, значуще - ні)
Може з цього відео вже нарешті здогадатиєтесь, хто цей "хтось". Подібні відео викладаю з 2019 року - як об стінку горохом.
detroytred написав:Знали б громадяни справжні розклади, то може б по-іншому все б було... ... Не треба на пересічних відповідальність перекладати. ... А пересічний ... да не має він доступу до інформації, як мають її оті клімкіни-пристайки та Ко.
Ваші виправдання пересічного від відповідальності схожі на виправдання Адама перед Богом після гріхопадіння. Адаму це не допомогло.
ЛАД написав:budivelnik Вы ошибаетесь. Облагаются и зарплаты.
Ану приклади.. Тільки так щоб під прогресивне оподаткування потрапляло більше 30% тих хто отримує зарплати...
Думаю що навіть 10% не знайдете...
На ветке об эмиграции Gastarbaiter как-то давал ссылку на сайт, где можно рассчитать сумму налогов в разных европейских странах и тогда обсуждали вопрос смысла переезда из Польши, например, в Нидерланды. Исключительно с финансовой точки зрения. Видно было, что рост налогов в зависимости от зарплаты довольно заметный. Сколько % зарплат попадает под прогресс не скажу, такой анализ не делал. Но попадают зарплаты приличные, но далеко не фантастические. Ссылку не сохранил за ненадобностью. Если интересно, поищите. Или проще спросите у Gastarbaiter.