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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 січ, 2024 22:32
Faceless написав: ЛАД написав:
Но не все одновременно и одну и ту же. А прогрессивное налогообложение есть во всех.
Тільки в США це 0-20%, а в певних країнах Європи є і більше 50. І якщо в одному випадку це більше схоже на податкову пільгу для небагатих, то в Європі реально виглядає, як дискримінація тих, хто заробляє більше середнього.
Прогресивне оподаткування це й кістка, що популісти кидають шаріковим (які є в будь-якій країні), це зокрема й пояснює що рано чи пізно воно з'являється майже всюди.
Шариковым или не Шариковым обсуждать не буду, но неплохо живут. И недовольство больше у бывших наших. Местные привыкли и особо не возмущаются.
А смысл всё же есть.
Хотя бы в том, что люди не будут говорить: "А я государству ничем не обязан".
ЛАД написав:
но совершенно не прошли в социально-политическом и психологическом отношении.
Ну-ну, і які критерії "пройшли - не пройшли" ви оцінюєте?
Да элементарный пример, актуальный сегодня - "ухилянство". Подход как при феодализме - всё равно, какой барин будет.
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ЛАД
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Додано: Сер 03 січ, 2024 22:35
Schmit написав:
Ваші виправдання пересічного від відповідальності схожі на виправдання Адама перед Богом після гріхопадіння. Адаму це не допомогло.
Наче не так.
Отже Бог визнав та прийняв людину такою, як вона є -- гріховною.
А от Ваше перекладання відповідальності з можновладців (які є більш освіченими; ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ УСІЄЮ ІНФОРМАІЄЮ І ДАНИМИ для прийняття рішень; які тримають в своїх руках важелі впливу на пересічних, на суспільство, а також інструменти управління в державі) на пересічних, які не тільки не мають цього, але до того ж об'єктивно роз'єднані --- це і є оте шулерство. Не від Бога)), а від можновладців.
Хто цей "хтось" --- послухайте Клімкіна. Уж точно ніяк не 73% або Зе і Ко, на які Ви вказуєте з 2019.
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detroytred
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Додано: Сер 03 січ, 2024 22:38
flyman написав: холява написав:
Господи , как же я забыл ........!
Благодарю за напоминание !
Мне пересчитали пенсию ,сначала учли еще 18 месяцев , из которых я 6 месяцев получал боевые ,а потом добавили где то 40 процентов .
И пересчитали квартплату , получилось где то минус 25 процентов .
Единственное о чем жалею , что уволили .
як долярчик, поки була 100К, то служив, а як зняли тилові надбавки, так зразу дембель
Свинота, у тебе язик повертається звинувачувати діда, який звільнився по віку, у меркантильності?
Чому ти не померкантильнічав? Не пішов ні за 100к , ні за 50к?? Бо у тебе Х10 ефективність? (Але вона ж виключно для власного карману, а не для бюджету ця Х10) .
Ти звичайно не на філіжанку ірпінської кави платиш, як твій інтернет-залежний корєш, але ж не треба про Х10.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 03 січ, 2024 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 22:38
Faceless написав: ЛАД написав: adeges написав:
.........
А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків
з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?
Это как?
Це мабуть якщо об'єднати з ЄСВ.
ЕСВ платит всё-таки не человек, а работодатель.pesikot
Был такой процент налога, когда была вот та самая т.н. прогрессивная шкала
ПДФЛ? Насколько помню такого подоходного
не было.
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ЛАД
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Додано: Сер 03 січ, 2024 22:41
detroytred написав: Schmit написав:
Ваші виправдання пересічного від відповідальності схожі на виправдання Адама перед Богом після гріхопадіння. Адаму це не допомогло.
Наче не так.
Отже Бог визнав та прийняв людину такою, як вона є -- гріховною.
А от Ваше перекладання відповідальності з можновладців (які є більш освіченими; ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ УСІЄЮ ІНФОРМАІЄЮ І ДАНИМИ для прийняття рішень; які тримають в своїх руках важелі впливу на пересічних, на суспільство, а також інструменти управління в державі) на пересічних, які не тільки не мають цього, але до того ж об'єктивно роз'єднані --- це і є оте шулерство. Не від Бога)), а від можновладців.
Хто цей "хтось" --- послухайте Клімкіна. Уж точно ніяк не 73% або Зе і Ко, на які Ви вказуєте з 2019.
Ви так нічого і не зрозуміли, Таких, як ви - більшість, тому ми приречені.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 22:44
ЛАД
,
ЕСВ платит всё-таки не человек, а работодатель.
Мне тут все же ближе позиция будивельныка…
Что когда вас (или меня) берут на работу и обещают например 100кгрн чистыми, то это значит что работодатель посчитал уже, что вы ему должны как пчелка натаскать меда на 100к + 20к ЕСВ+ 30к ПДФО. (Цифры примерные, тут не в этом суть).
Так вот, вы как пчела принесете ему 150 к, чтобы вам на карту упало 100к.
Кто там перечислил налог , это детали . Но если работник не покажет результат на 150к, он не получит 100к
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Додано: Сер 03 січ, 2024 22:50
Schmit написав: detroytred написав: Schmit написав:
Ваші виправдання пересічного від відповідальності схожі на виправдання Адама перед Богом після гріхопадіння. Адаму це не допомогло.
Наче не так.
Отже Бог визнав та прийняв людину такою, як вона є -- гріховною.
А от Ваше перекладання відповідальності з можновладців (які є більш освіченими; ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ УСІЄЮ ІНФОРМАІЄЮ І ДАНИМИ для прийняття рішень; які тримають в своїх руках важелі впливу на пересічних, на суспільство, а також інструменти управління в державі) на пересічних, які не тільки не мають цього, але до того ж об'єктивно роз'єднані --- це і є оте шулерство. Не від Бога)), а від можновладців.
Хто цей "хтось" --- послухайте Клімкіна. Уж точно ніяк не 73% або Зе і Ко, на які Ви вказуєте з 2019.
Ви так нічого і не зрозуміли, Таких, як ви - більшість, тому ми приречені.
Ні. Причина в іншому. Ви її не зрозуміли.
Адаму це не допомогло.
Факт.
Але мова про те, що можновладці банкують... Це об'єктивно, факт.
Міфічні будівники світлого майбутнього пересічні (хоч савецького, хоч капіталістичного, хоч якогось) -- це міф.
Профсоюзи отримали владу -- тому що самі можновладці вирішили поділитися нею з ними. Бо їм, можновладцям, це вигідно.
І т.д. по всім питанням.
Поки місцевим можновладцям не стане вигідно, або їх не примусять зовнішні (як янкі японців), або не схочеться самим при відкритті вікна можливостей, як схотілося Лі Куаню --- доти і не буде змін.
А шулери будуть вішати відповідальність на пересічних.
Але прикордонне місто між Штатами і Мексікою поділили навпіл і одні й ті самі пересічні стали жити по-різному.
Так само, як і одні і ті ж самі корейці.
Це факти. Це дослідження науковців.
А не казки від шулерів...
З.и. а Клімкіна послухайте. Не мене, а Клімкіна. Він вказав чому не світила ракетна програма. Він, а не я або якась більшість.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 03 січ, 2024 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 22:51
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Додано: Сер 03 січ, 2024 22:53
Hotab написав:
Свинота, у тебе язик повертається звинувачувати діда, який звільнився по віку, у меркантильності?
голова в унитазе, мозг течёт по трубе, знает всё хотаб о нелёгкой судьбе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 03 січ, 2024 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 22:55
Starikan написав: prodigy написав:
США схаменулися після 10 років зволікання (пуйло з 2007 почав переобладнання армії і флоту), а вони гралися в "соціалізм", "covid19", abamacare, blm, сьогодні граються в антісімізм... дограються
В США багато таких ігор. Наприклад, зараз є приблизно з десяток програм з різними назвами, що взяли на себе телеком-компанії. По ним 10 млн бідних сімей одержують безкоштовні лаптопи та доступ до інтернету. Це під прапором "equity".
По іншій програмі для всіх жителів нашого каунті я міг одержати безоплатний лаптоп, навіть був зазначений час і місце (місцевий кАледж), куди прийти. Та коли дізнався, що це 11" Хромбук - послав подалі.
Щодо "антисемітизму" - зараз спалахнув скандал навколо відставки ректора Гарварду. Вона жінка, та ще й чорна, тобто її відставка порушує diversity та inclusivity, "яких так довго чекав Гарвард" (с).
А з іншого боку - чого їм боятися? Ніхто через океани до них не полізе, ядерної війни не почне. Тайвань зіллють так само, як почали зливати Україну та потихеньку піддавлюють Ізраїль (а то араби образяться і ціни на нафту стрибнуть, а місцеві виборці цього дуже не полюбляють).
Ректор виявилася дурепою - лише 11 наукових робіт, та й у тих "перевищено рівень цитування", тобто плагіат .
Отже, її призначили на посаду лише чеоез те, що вона чорна жінка...
Йобане лівацтво !
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