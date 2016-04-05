Додано: Сер 03 січ, 2024 22:50

Schmit написав: detroytred написав: Schmit написав: Ваші виправдання пересічного від відповідальності схожі на виправдання Адама перед Богом після гріхопадіння. Адаму це не допомогло. Ваші виправдання пересічного від відповідальності схожі на виправдання Адама перед Богом після гріхопадіння. Адаму це не допомогло.

Наче не так.

Отже Бог визнав та прийняв людину такою, як вона є -- гріховною.



А от Ваше перекладання відповідальності з можновладців (які є більш освіченими; ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ УСІЄЮ ІНФОРМАІЄЮ І ДАНИМИ для прийняття рішень; які тримають в своїх руках важелі впливу на пересічних, на суспільство, а також інструменти управління в державі) на пересічних, які не тільки не мають цього, але до того ж об'єктивно роз'єднані --- це і є оте шулерство. Не від Бога)), а від можновладців.



Хто цей "хтось" --- послухайте Клімкіна. Уж точно ніяк не 73% або Зе і Ко, на які Ви вказуєте з 2019. Наче не так.Отже Бог визнав та прийняв людину такою, як вона є -- гріховною.А от Ваше перекладання відповідальності з можновладців (які є більш освіченими; ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ УСІЄЮ ІНФОРМАІЄЮ І ДАНИМИ для прийняття рішень; які тримають в своїх руках важелі впливу на пересічних, на суспільство, а також інструменти управління в державі) на пересічних, які не тільки не мають цього, але до того ж об'єктивно роз'єднані --- це і є оте шулерство. Не від Бога)), а від можновладців.Хто цей "хтось" --- послухайте Клімкіна. Уж точно ніяк не 73% або Зе і Ко, на які Ви вказуєте з 2019.

Ви так нічого і не зрозуміли, Таких, як ви - більшість, тому ми приречені. Ви так нічого і не зрозуміли, Таких, як ви - більшість, тому ми приречені.

Ні. Причина в іншому. Ви її не зрозуміли.Адаму це не допомогло.Факт.Але мова про те, що можновладці банкують... Це об'єктивно, факт.Міфічні будівники світлого майбутнього пересічні (хоч савецького, хоч капіталістичного, хоч якогось) -- це міф.Профсоюзи отримали владу -- тому що самі можновладці вирішили поділитися нею з ними. Бо їм, можновладцям, це вигідно.І т.д. по всім питанням.Поки місцевим можновладцям не стане вигідно, або їх не примусять зовнішні (як янкі японців), або не схочеться самим при відкритті вікна можливостей, як схотілося Лі Куаню --- доти і не буде змін.А шулери будуть вішати відповідальність на пересічних.Але прикордонне місто між Штатами і Мексікою поділили навпіл і одні й ті самі пересічні стали жити по-різному.Так само, як і одні і ті ж самі корейці.Це факти. Це дослідження науковців.А не казки від шулерів...З.и. а Клімкіна послухайте. Не мене, а Клімкіна. Він вказав чому не світила ракетна програма. Він, а не я або якась більшість.