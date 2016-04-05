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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6167616861696170
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:56

  Bobua написав:

Зеленський прокоментував пропозицію віддати Росії території
comments.uaDec 13, 2023 9:00 AM

Глава держави запитує ініціаторів таких пропозицій, чи готові вони віддати своїх дітей терористам
.........


Постають такі питання:
1) чи воюють люди з окупованих територій (всі 18-60) за визволення і незалежність від моск.окупанта? а якщо не всі, то скільки %%, чи хоч би %...??
2) чи готові воювати 98% дорослих, які нині в неокупованих тилах? хоча би за власних дітей готові?? бо за людей і дітей на окуп.територіях -- вже 22міс як не готові... і це вже очевидно... а 2% що у війську -- теж дедалі менше готові.

То для чого тоді увесь цей пафос....?

Он ориентируется на %% тех, кто хочет "границы 91 года".
И понимает, что эти %% обвинят его в предательстве, если он хотя бы заикнётся об отказе от территорий (хотя в душе. может, будут и радоваться - не надо будет идти на фронт). Такие обвинения здесь периодически звучат даже сейчас - "оманский сговор" и пр. - якобы он хотел быстрого поражения, но "армия и патриоты сорвали эти планы".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 23:02

  Hotab написав:ЛАД ,

ЕСВ платит всё-таки не человек, а работодатель.


Мне тут все же ближе позиция будивельныка…
Что когда вас (или меня) берут на работу и обещают например 100кгрн чистыми, то это значит что работодатель посчитал уже, что вы ему должны как пчелка натаскать меда на 100к + 20к ЕСВ+ 30к ПДФО. (Цифры примерные, тут не в этом суть).
Так вот, вы как пчела принесете ему 150 к, чтобы вам на карту упало 100к.
Кто там перечислил налог , это детали . Но если работник не покажет результат на 150к, он не получит 100к

Дик, згідно логіки Будівельника -- це саме роботодавець находить таку жилку (квітки) і організує процес, щоб працівник натягав йому меду на 150к. Саме за це саме він отримує отакі гроші.

Роботодавець і сам би натаскав, але в нього тільки 2 руки та 24 години в добі.

До речі, заберуть у Будівельника у військо його робітників (які не платять величезні податки) і що?
Він сам за них увесь об'єм робіт зробить?....
Що буде з його бізнесом, і як наслідок, з його величезними податками?

А якщо він сам усе потягне, то що?
Найме жінок? Так і його самого жінка або конкурент замінити може.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 03 січ, 2024 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 23:04

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Свинота, у тебе язик повертається звинувачувати діда, який звільнився по віку, у меркантильності?
голова в унитазе, мозг течёт по трубе, знает всё хотаб о нелёгкой судьбе.

Если начнешь работать, и это будет работа стендапером, сдохнешь с голоду. Петросяну дали бы больше , чем за этот мастерпис.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 23:05

  vitaliiangel написав:Зображення


Всі кроти, які з 2019 провалювали ракетну програму, які здавали Південь... - не покарані.
Результат.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 23:05

  xio13 написав:
  ЛАД написав:.............
Подтверждаете марксистское положение о том, что пролетариат не имеет отечества?
В Англии в 19402 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.

І тому половина дітей еліти в англії загинуло... Вони якраз перші йшли. На противагу нашим казнокрадам з трк монако.

Это тоже к вопросу Faceless о том, "які критерії "пройшли - не пройшли" в социально-политическом и психологическом отношении на пути капиталистического развития.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 23:08

  ЛАД написав: Насколько помню такого подоходного не было.


в 90х годах и 50% была максимальная планка подоходного.
но там же в чем прикол был - каждый диапазон обкладывался своим процентом и потом налог за каждый диапазон суммировался выводя таким образом общий подоходный.
потому даже математически при уходе з/п в бесконечность 50% было пределом.
так что реальный налог врядли выходил за 40% у большинства работников
по памяти основной костяк работников суммарно платили подоходный 15-30% от з/п
помню как народ бухтел - зачем нам годовая премия что бы ее обложили 40% налогом. лучше бы каждый месяц добавляли
mephala
 
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