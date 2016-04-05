Зеленський прокоментував пропозицію віддати Росії території comments.uaDec 13, 2023 9:00 AM
Глава держави запитує ініціаторів таких пропозицій, чи готові вони віддати своїх дітей терористам .........
Постають такі питання: 1) чи воюють люди з окупованих територій (всі 18-60) за визволення і незалежність від моск.окупанта? а якщо не всі, то скільки %%, чи хоч би %...?? 2) чи готові воювати 98% дорослих, які нині в неокупованих тилах? хоча би за власних дітей готові?? бо за людей і дітей на окуп.територіях -- вже 22міс як не готові... і це вже очевидно... а 2% що у війську -- теж дедалі менше готові.
То для чого тоді увесь цей пафос....?
Он ориентируется на %% тех, кто хочет "границы 91 года". И понимает, что эти %% обвинят его в предательстве, если он хотя бы заикнётся об отказе от территорий (хотя в душе. может, будут и радоваться - не надо будет идти на фронт). Такие обвинения здесь периодически звучат даже сейчас - "оманский сговор" и пр. - якобы он хотел быстрого поражения, но "армия и патриоты сорвали эти планы".
Мне тут все же ближе позиция будивельныка… Что когда вас (или меня) берут на работу и обещают например 100кгрн чистыми, то это значит что работодатель посчитал уже, что вы ему должны как пчелка натаскать меда на 100к + 20к ЕСВ+ 30к ПДФО. (Цифры примерные, тут не в этом суть). Так вот, вы как пчела принесете ему 150 к, чтобы вам на карту упало 100к. Кто там перечислил налог , это детали . Но если работник не покажет результат на 150к, он не получит 100к
Дик, згідно логіки Будівельника -- це саме роботодавець находить таку жилку (квітки) і організує процес, щоб працівник натягав йому меду на 150к. Саме за це саме він отримує отакі гроші.
Роботодавець і сам би натаскав, але в нього тільки 2 руки та 24 години в добі.
До речі, заберуть у Будівельника у військо його робітників (які не платять величезні податки) і що? Він сам за них увесь об'єм робіт зробить?.... Що буде з його бізнесом, і як наслідок, з його величезними податками?
А якщо він сам усе потягне, то що? Найме жінок? Так і його самого жінка або конкурент замінити може.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 03 січ, 2024 23:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:............. Подтверждаете марксистское положение о том, что пролетариат не имеет отечества? В Англии в 19402 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.
І тому половина дітей еліти в англії загинуло... Вони якраз перші йшли. На противагу нашим казнокрадам з трк монако.
Это тоже к вопросу Faceless о том, "які критерії "пройшли - не пройшли" в социально-политическом и психологическом отношении на пути капиталистического развития.
ЛАД написав: Насколько помню такого подоходного не было.
в 90х годах и 50% была максимальная планка подоходного. но там же в чем прикол был - каждый диапазон обкладывался своим процентом и потом налог за каждый диапазон суммировался выводя таким образом общий подоходный. потому даже математически при уходе з/п в бесконечность 50% было пределом. так что реальный налог врядли выходил за 40% у большинства работников по памяти основной костяк работников суммарно платили подоходный 15-30% от з/п помню как народ бухтел - зачем нам годовая премия что бы ее обложили 40% налогом. лучше бы каждый месяц добавляли