ЛАД написав:............. Подтверждаете марксистское положение о том, что пролетариат не имеет отечества? В Англии в 19402 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.
І тому половина дітей еліти в англії загинуло... Вони якраз перші йшли. На противагу нашим казнокрадам з трк монако.
Это тоже к вопросу Faceless о том, "які критерії "пройшли - не пройшли" в социально-политическом и психологическом отношении на пути капиталистического развития.
ЛАД написав: Насколько помню такого подоходного не было.
в 90х годах и 50% была максимальная планка подоходного. но там же в чем прикол был - каждый диапазон обкладывался своим процентом и потом налог за каждый диапазон суммировался выводя таким образом общий подоходный. потому даже математически при уходе з/п в бесконечность 50% было пределом. так что реальный налог врядли выходил за 40% у большинства работников по памяти основной костяк работников суммарно платили подоходный 15-30% от з/п помню как народ бухтел - зачем нам годовая премия что бы ее обложили 40% налогом (так как премия вылетала в диапазон с большим процентом налога). лучше бы каждый месяц добавляли (тогда бы она попадала в диапазон с меньшим налогом)
pesikot написав:Ти голосував за владу, ти агітував за ЗЕ!, то ти і стукай Не перекладай на когось
Ми тут - ув'язненні, а от ви всі там - вільні! Тому вам всім в 100500разів простіше було це зробити! В першу чергу - для себе!(тобто для вас всіх ухилянтів) Щоб до вас не брали батога і не заганяли в бусік!
ЛАД написав:Но не все одновременно и одну и ту же. А прогрессивное налогообложение есть во всех.
Тільки в США це 0-20%, а в певних країнах Європи є і більше 50. І якщо в одному випадку це більше схоже на податкову пільгу для небагатих, то в Європі реально виглядає, як дискримінація тих, хто заробляє більше середнього. Прогресивне оподаткування це й кістка, що популісти кидають шаріковим (які є в будь-якій країні), це зокрема й пояснює що рано чи пізно воно з'являється майже всюди.
Шариковым или не Шариковым обсуждать не буду, но неплохо живут. И недовольство больше у бывших наших. Местные привыкли и особо не возмущаются. А смысл всё же есть. Хотя бы в том, что люди не будут говорить: "А я государству ничем не обязан".
ЛАД написав:но совершенно не прошли в социально-политическом и психологическом отношении.
Ну-ну, і які критерії "пройшли - не пройшли" ви оцінюєте?
Да элементарный пример, актуальный сегодня - "ухилянство". Подход как при феодализме - всё равно, какой барин будет.
В місцевих в більшості є "родинний спадковий капітал", і вони на розслабоні, то особливо нема чого і причини щоб бідкатися, а новоприбувшим потрібно пахати і пахати.
Мне тут все же ближе позиция будивельныка… Что когда вас (или меня) берут на работу и обещают например 100кгрн чистыми, то это значит что работодатель посчитал уже, что вы ему должны как пчелка натаскать меда на 100к + 20к ЕСВ+ 30к ПДФО. (Цифры примерные, тут не в этом суть). Так вот, вы как пчела принесете ему 150 к, чтобы вам на карту упало 100к. Кто там перечислил налог , это детали . Но если работник не покажет результат на 150к, он не получит 100к
весь фонд труда работодатель включает в затраты. если уж на то пошло - то на все затраты сотрудники показывают результат а не только свою з/п. или все остальные затраты предприниматель покрывает из тумбочки? хотя канеш если это купи продай на базаре то тогда да
Мне тут все же ближе позиция будивельныка… Что когда вас (или меня) берут на работу и обещают например 100кгрн чистыми, то это значит что работодатель посчитал уже, что вы ему должны как пчелка натаскать меда на 100к + 20к ЕСВ+ 30к ПДФО. (Цифры примерные, тут не в этом суть). Так вот, вы как пчела принесете ему 150 к, чтобы вам на карту упало 100к. Кто там перечислил налог , это детали . Но если работник не покажет результат на 150к, он не получит 100к
Дик, згідно логіки Будівельника -- це саме роботодавець находить таку жилку (квітки) і організує процес, щоб працівник натягав йому меду на 150к. Саме за це саме він отримує отакі гроші.
Роботодавець і сам би натаскав, але в нього тільки 2 руки та 24 години в добі.
До речі, заберуть у Будівельника у військо його робітників (які не платять величезні податки) і що? Він сам за них увесь об'єм робіт зробить?.... Що буде з його бізнесом, і як наслідок, з його величезними податками?
А якщо він сам усе потягне, то що? Найме жінок? Так і його самого жінка або конкурент замінити може.
Я ніколи не вникав у діяльність конкретно будівельника. Якщо він платить значимі суми податків, працівники працюють в світлу, то що ще треба. Щодо незамінності і важливості. Є наймані працівники, які легко замінюються , якщо їх заберуть. Є такі, що треба шукати місяцями. Я уяви не маю, що там у нього. Ви самі не розглядали перекваліфікацію? Якщо звичайно відчуваєте готовність. І собі б заробили щось, і може б теж щось впало в бюджет. Для воюючої країни це важливо. І менше було б питань до ефективності екс-військового під час війни. З отими претензіями. Я то розумію, що ці претензії в цілому безпідставні. Не всі військові в руках тримали автомат у своєму житті, так буває. І ви ніяк не краще в окопі, чим умовний віталік. Але все одно питання сипати будуть. А утримання на собі умовного долярчика - це могла б бути відповідь.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 січ, 2024 23:27, всього редагувалось 1 раз.
на все затраты сотрудники показывают результат а не только свою з/п.
Наверное да. Но вряд ли работодатель оценивая вклад наемного работника считает количество смываний унитаза за день для его задницы. Иди выпитого кофе на общей кофемашине. Все же зарплата (с налогами) и выхлоп. Если это подлежит подсчету. Бывает что нет.
Hotab написав:Все же зарплата (с налогами) и выхлоп. Если это подлежит подсчету. Бывает что нет.
как посчитать выхлоп если товар не пошел? кто виноват - технологи, маркетологи, снабжение или вася который гайки крутит? я же говорю - так как вы предлагаете только на рынке можно посчитать (или контора с купи-продай)
ЛАД написав:-------------------- ......... А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році? --------------------- Это как?
Был такой процент налога, когда была вот та самая т.н. прогрессивная шкала
Якщо би тепер осилили ввести прогресивну шкалу, то якраз в законний спосіб трішки приземлили зарплати суддів та інших помазанників з нафтогазу чи подібних контор. Хоча судді з прокурорами, напевно, через КС довели би, що це неконституційно.
Точно. Как всё забывается. Нашёл табличку того времени - http://consultant.parus.ua/?doc=01UUL2BF36. Действительно, с 1701 грн и выше - 40%. Хотя в 2020 и 1000 грн была приличная зарплата по нашим ценам - и всего 180 долл. Сейчас смешно смотреть на эти цифры.
P.s. Пока писал опять обстрел. Слышал 2 прилёта. Пишут, что одна ракета осталась дома в Белгороде. Одно попадание в легковушку на Ак. Павлова (сгорела, но без жертв).