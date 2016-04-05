Додано: Чет 04 січ, 2024 00:13

ЛАД написав: prodigy написав: [youtube]y5lB1Y-U584... [youtube]y5lB1Y-U584...

Скандал на ровном месте. Юмор. Зал смеётся.

Ничего преступного или оскорбительного там нет.

Но кому-то надо раскрутить "скандал".

Может, тому же мэру, чтобы напомнить о себе. Скандал на ровном месте. Юмор. Зал смеётся.Ничего преступного или оскорбительного там нет.Но кому-то надо раскрутить "скандал".Может, тому же мэру, чтобы напомнить о себе.

В ролике показывается среднестатистический житель Скадовска и его среднестатистический украинский? Этот житель оказывается колхозницой, которая, к тому же, не может не только собрать украинские слова в предложение, но она не может их даже выговорить. На месте жителей Скадавска я был бы удивлён. Непонятно что они хотели показать и с чего посмеяться, что в Скадовске вот так говорят на украинском? Или что? Или высмеяли тех, кто пытается говорить на украинском, но у них не получается?Юмор уровня под 200 грамм. Без них это даже не юмор