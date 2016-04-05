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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 січ, 2024 23:54
prodigy написав:
[youtube]y5lB1Y-U584...
Скандал на ровном месте. Юмор. Зал смеётся.
Ничего преступного или оскорбительного там нет.
Но кому-то надо раскрутить "скандал".
Может, тому же мэру, чтобы напомнить о себе.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 03 січ, 2024 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 23:55
ЛАД написав: prodigy написав:
[youtube]y5lB1Y-U584...
Скандал на ровном месте. Юмор. Зал смеётся.
Ничего преступного или оскорбительного там нет.
Но кому-то надо раскрутить "скандал".
там нічого і смішного нема, тупі "жарти" для тупих, піпл хаває
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:00
flyman написав: ЛАД написав: prodigy написав:
[youtube]y5lB1Y-U584...
Скандал на ровном месте. Юмор. Зал смеётся.
Ничего преступного или оскорбительного там нет.
Но кому-то надо раскрутить "скандал".
там нічого і смішного нема, тупі "жарти" для тупих, піпл хаває
Історія, яка могла б мати місце, але муха невиїздний.
Діалог мухи і філіпінки:
- А за що ти мене любиш?
- бо у тебе, муха, гарне почуття гумору.
- А я думав, бо я класний у сексі..
- от знов ти мене смішиш!!!
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:01
flyman написав: ЛАД написав: prodigy написав:
[youtube]y5lB1Y-U584...
Скандал на ровном месте. Юмор. Зал смеётся.
Ничего преступного или оскорбительного там нет.
Но кому-то надо раскрутить "скандал".
там нічого і смішного нема, тупі "жарти" для тупих, піпл хаває
Ну, юмор бывает разный. Мне многие американские комедии кажутся тупыми.
Но как Вы сами пишете - "піпл хаває".
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:08
pesikot написав:
...........
І не тре казати, що багаті та бідні платять однаково.
Ніт, не однаково
18% від 10 000 = 1 800
18% від 100 000 = 18 000
С 10 000 остаётся 8 200.
Со 100 000 остаётся 82 000.
Первое на еду, ЖКХ + по мелочи.
Второе уже на сильно б/ушное авто.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:13
А к черту.
Дел
Востаннє редагувалось beee
в Чет 04 січ, 2024 00:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:13
ЛАД написав: prodigy написав:
[youtube]y5lB1Y-U584...
Скандал на ровном месте. Юмор. Зал смеётся.
Ничего преступного или оскорбительного там нет.
Но кому-то надо раскрутить "скандал".
Может, тому же мэру, чтобы напомнить о себе.
В ролике показывается среднестатистический житель Скадовска и его среднестатистический украинский? Этот житель оказывается колхозницой, которая, к тому же, не может не только собрать украинские слова в предложение, но она не может их даже выговорить. На месте жителей Скадавска я был бы удивлён. Непонятно что они хотели показать и с чего посмеяться, что в Скадовске вот так говорят на украинском? Или что? Или высмеяли тех, кто пытается говорить на украинском, но у них не получается?
Юмор уровня под 200 грамм. Без них это даже не юмор
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:19
prodigy написав: ЛАД написав:
В Англии в 1942 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.
так Брітанці гарно воювали в другу світому
втрати Великобританії – 450 тис
, з яких 170тис льотчики
К весне 1945 года в вооруженных силах Британской империи насчитывалось 8 764 000 человек, из них 4 179 000 приходилось на долю колоний и доминионов — и в их числе 2 065 000 военнослужащих из Индии
навіщо чвк, якщо колоніальні солдати клали свої життя за Британську Імперію?
Исходя из Ваших цифр из 8 764 000 человек в вооруженных силах Британской империи 4 585 000
приходилось на самих англичан. Население в 1945 не нашёл, в 1951 - 47 733 000
чел.
Т.о. в армии в 1945 было 10%
населения Великобритании.
Вам надо возразить по любому поводу? Больше заняться нечем?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 04 січ, 2024 00:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:19
hume написав: ЛАД написав: prodigy написав:
[youtube]y5lB1Y-U584...
Скандал на ровном месте. Юмор. Зал смеётся.
Ничего преступного или оскорбительного там нет.
Но кому-то надо раскрутить "скандал".
Может, тому же мэру, чтобы напомнить о себе.
В ролике показывается среднестатистический житель Скадовска и его среднестатистический украинский? Этот житель оказывается колхозницой, которая, к тому же, не может не только собрать украинские слова в предложение, но она не может их даже выговорить. На месте жителей Скадавска я был бы удивлён. Непонятно что они хотели показать и с чего посмеяться, что в Скадовске вот так говорят на украинском? Или что? Или высмеяли тех, кто пытается говорить на украинском, но у них не получается?
Юмор уровня под 200 грамм. Без них это даже не юмор
знецінення громадян України що живуть на півдні держави,
з тої ж серії знецінення України порівнянням із шльондрою
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:20
beee написав:
А к черту.
Дел
Че ж ты такой нестабильный…
Как вообще это уживается , наличие силы воли качать в зале банки, и настолько слабый характер.
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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