|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 04 січ, 2024 00:29
ЛАД написав:
Ну, юмор бывает разный. Мне многие американские комедии кажутся тупыми.
Но как Вы сами пишете - "піпл хаває".
Ви ж не американець.
Не думаю, що напр. "Операція ЬІ" для американців буде за комедію
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33780
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1570 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 04 січ, 2024 00:29
Hotab написав: beee написав:
А к черту.
Дел
Че ж ты такой нестабильный…
Как вообще это уживается , наличие силы воли качать в зале банки, и настолько слабый характер.
воєн, як там "штурм Бєдронки Варшави"?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33780
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1570 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 04 січ, 2024 00:31
hume написав:
...........
То,что творится в последние дни на нашей границе + ежедневные скандалы с тцк - подарок для рос тв. Только что смотрел как харьковскі кремезні співробітники тцк утрьох пакують якогось бідолаху в бус. Напомнило как в начале войны мы с непониманием смотрели на отлов призывников в лугандоне. Смотрели и обсуждали "современные мобилизационные методы" их новой власти. Теперь вот делаем то же самое. Я просто уверен, что эти видео в прайме на рос тв.
Військомат дав коментар щодо ситуації з хлопцем, якого силою затягли в бус
Там поки що не беруться казати, що на тому відео були показані їхні працівники. Речниця ТЦК Олена Родіна повідомила про розпочату перевірку. За її словами, наразі з’ясовується, що це сталася за подія та що це були за люди у військовій формі.
Думаю, это важнее, чем шутка о Скадовске.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27144
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5216 раз.
- Подякували: 4824 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 04 січ, 2024 00:34
flyman написав: Hotab написав: beee написав:
А к черту.
Дел
Че ж ты такой нестабильный…
Как вообще это уживается , наличие силы воли качать в зале банки, и настолько слабый характер.
воєн, як там "штурм Бєдронки Варшави"?
Думав «твій» банк взяти. Запали в душі оті твої стиглі, що ти не зміг в Польщі забрати перед війною екв.200 грн.. Тобі вже ніколи вони не потраплять в руки, а мені на пляшку Сопліци. Ти ж правда не проти? Я буду мужньо штурмувати. Як би ти був тут.. Як Яма б в АТБ Львова принижував персонал. Я справлюсь.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10542
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2131 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 04 січ, 2024 00:40
Успіх написав:
о було достукатись до влади про збільшення дронів/роботів і найманців з бідних країн!
Бо інших варіантів, крім:
- роботів/дронів
- найманців з бідних країн
- ухилянтів
- я не бачу інших варіантів заміни тих, хто вже 18-22міс на фронті!
Може Ви знаєте, то озвучте?
Если поднять ЗП, то многие из вот этих уставших с радостью останутся.
Сегодня разговаривал с мебельщиками. Ребята занимаются мягкой мебелью, точнее они её обтягивают. ЗП приблизительно 35-40 кгрн. Работа пять дней в неделю с перекурами. "Универсальный" строитель отчитался о своей зп за месяц -38 кгрн. Каждый пусть сам додумает пойдут ли эти ребята в армию за 22кгон с работой 24/7?
Интересует вопрос о штате тцк и их зарплате, то есть денежном довольствовании выделяемым бюджетом Украины на ТЦК.То есть, штат раздут и это видно невооружённым глазом. При этом зарплаты им платят за "закошмаривание". Зная Украину практически уверенн, что внутри буса есть прайс, возможно как в маршрутке над головой водителя. В ТЦК уже другой прайс.
Я не против мобилизации, как это может кому то показаться, но можно подходить нормальными методами, а не методами лугандона (теперь уже не понятно чем мы от них отличаемся) В итоге скоро получим бунт жён и мобилизиваных, как в рф.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9355
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 939 раз.
- Подякували: 1869 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|150362
|
|
|6076
|538234
|
|
|1
|16303
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|