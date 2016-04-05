Додано: Чет 04 січ, 2024 00:40

Успіх написав: о було достукатись до влади про збільшення дронів/роботів і найманців з бідних країн!



Бо інших варіантів, крім:

- роботів/дронів

- найманців з бідних країн

- ухилянтів

- я не бачу інших варіантів заміни тих, хто вже 18-22міс на фронті!



Може Ви знаєте, то озвучте? о було достукатись до влади про збільшення дронів/роботів і найманців з бідних країн!Бо інших варіантів, крім:- роботів/дронів- найманців з бідних країн- ухилянтів- я не бачу інших варіантів заміни тих, хто вже 18-22міс на фронті!Може Ви знаєте, то озвучте?

Если поднять ЗП, то многие из вот этих уставших с радостью останутся.Сегодня разговаривал с мебельщиками. Ребята занимаются мягкой мебелью, точнее они её обтягивают. ЗП приблизительно 35-40 кгрн. Работа пять дней в неделю с перекурами. "Универсальный" строитель отчитался о своей зп за месяц -38 кгрн. Каждый пусть сам додумает пойдут ли эти ребята в армию за 22кгон с работой 24/7?Интересует вопрос о штате тцк и их зарплате, то есть денежном довольствовании выделяемым бюджетом Украины на ТЦК.То есть, штат раздут и это видно невооружённым глазом. При этом зарплаты им платят за "закошмаривание". Зная Украину практически уверенн, что внутри буса есть прайс, возможно как в маршрутке над головой водителя. В ТЦК уже другой прайс.Я не против мобилизации, как это может кому то показаться, но можно подходить нормальными методами, а не методами лугандона (теперь уже не понятно чем мы от них отличаемся) В итоге скоро получим бунт жён и мобилизиваных, как в рф.