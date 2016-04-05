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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 січ, 2024 23:55
ЛАД написав: prodigy написав:
[youtube]y5lB1Y-U584...
Скандал на ровном месте. Юмор. Зал смеётся.
Ничего преступного или оскорбительного там нет.
Но кому-то надо раскрутить "скандал".
там нічого і смішного нема, тупі "жарти" для тупих, піпл хаває
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:01
flyman написав: ЛАД написав: prodigy написав:
[youtube]y5lB1Y-U584...
Скандал на ровном месте. Юмор. Зал смеётся.
Ничего преступного или оскорбительного там нет.
Но кому-то надо раскрутить "скандал".
там нічого і смішного нема, тупі "жарти" для тупих, піпл хаває
Ну, юмор бывает разный. Мне многие американские комедии кажутся тупыми.
Но как Вы сами пишете - "піпл хаває".
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:08
pesikot написав:
...........
І не тре казати, що багаті та бідні платять однаково.
Ніт, не однаково
18% від 10 000 = 1 800
18% від 100 000 = 18 000
С 10 000 остаётся 8 200.
Со 100 000 остаётся 82 000.
Первое на еду, ЖКХ + по мелочи.
Второе уже на сильно б/ушное авто.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:13
ЛАД написав: prodigy написав:
[youtube]y5lB1Y-U584...
Скандал на ровном месте. Юмор. Зал смеётся.
Ничего преступного или оскорбительного там нет.
Но кому-то надо раскрутить "скандал".
Может, тому же мэру, чтобы напомнить о себе.
В ролике показывается среднестатистический житель Скадовска и его среднестатистический украинский? Этот житель оказывается колхозницой, которая, к тому же, не может не только собрать украинские слова в предложение, но она не может их даже выговорить. На месте жителей Скадавска я был бы удивлён. Непонятно что они хотели показать и с чего посмеяться, что в Скадовске вот так говорят на украинском? Или что? Или высмеяли тех, кто пытается говорить на украинском, но у них не получается?
Юмор уровня под 200 грамм. Без них это даже не юмор
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:19
prodigy написав: ЛАД написав:
В Англии в 1942 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.
так Брітанці гарно воювали в другу світому
втрати Великобританії – 450 тис
, з яких 170тис льотчики
К весне 1945 года в вооруженных силах Британской империи насчитывалось 8 764 000 человек, из них 4 179 000 приходилось на долю колоний и доминионов — и в их числе 2 065 000 военнослужащих из Индии
навіщо чвк, якщо колоніальні солдати клали свої життя за Британську Імперію?
Исходя из Ваших цифр из 8 764 000 человек в вооруженных силах Британской империи 4 585 000
приходилось на самих англичан. Население в 1945 не нашёл, в 1951 - 47 733 000
чел.
Т.о. в армии в 1945 было 10%
населения Великобритании.
Вам надо возразить по любому поводу? Больше заняться нечем?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 04 січ, 2024 00:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:19
hume написав: ЛАД написав: prodigy написав:
[youtube]y5lB1Y-U584...
Скандал на ровном месте. Юмор. Зал смеётся.
Ничего преступного или оскорбительного там нет.
Но кому-то надо раскрутить "скандал".
Может, тому же мэру, чтобы напомнить о себе.
В ролике показывается среднестатистический житель Скадовска и его среднестатистический украинский? Этот житель оказывается колхозницой, которая, к тому же, не может не только собрать украинские слова в предложение, но она не может их даже выговорить. На месте жителей Скадавска я был бы удивлён. Непонятно что они хотели показать и с чего посмеяться, что в Скадовске вот так говорят на украинском? Или что? Или высмеяли тех, кто пытается говорить на украинском, но у них не получается?
Юмор уровня под 200 грамм. Без них это даже не юмор
знецінення громадян України що живуть на півдні держави,
з тої ж серії знецінення України порівнянням із шльондрою
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:29
ЛАД написав:
Ну, юмор бывает разный. Мне многие американские комедии кажутся тупыми.
Но как Вы сами пишете - "піпл хаває".
Ви ж не американець.
Не думаю, що напр. "Операція ЬІ" для американців буде за комедію
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:31
hume написав:
...........
То,что творится в последние дни на нашей границе + ежедневные скандалы с тцк - подарок для рос тв. Только что смотрел как харьковскі кремезні співробітники тцк утрьох пакують якогось бідолаху в бус. Напомнило как в начале войны мы с непониманием смотрели на отлов призывников в лугандоне. Смотрели и обсуждали "современные мобилизационные методы" их новой власти. Теперь вот делаем то же самое. Я просто уверен, что эти видео в прайме на рос тв.
Військомат дав коментар щодо ситуації з хлопцем, якого силою затягли в бус
Там поки що не беруться казати, що на тому відео були показані їхні працівники. Речниця ТЦК Олена Родіна повідомила про розпочату перевірку. За її словами, наразі з’ясовується, що це сталася за подія та що це були за люди у військовій формі.
Думаю, это важнее, чем шутка о Скадовске.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:40
Успіх написав:
о було достукатись до влади про збільшення дронів/роботів і найманців з бідних країн!
Бо інших варіантів, крім:
- роботів/дронів
- найманців з бідних країн
- ухилянтів
- я не бачу інших варіантів заміни тих, хто вже 18-22міс на фронті!
Може Ви знаєте, то озвучте?
Если поднять ЗП, то многие из вот этих уставших с радостью останутся.
Сегодня разговаривал с мебельщиками. Ребята занимаются мягкой мебелью, точнее они её обтягивают. ЗП приблизительно 35-40 кгрн. Работа пять дней в неделю с перекурами. "Универсальный" строитель отчитался о своей зп за месяц -38 кгрн. Каждый пусть сам додумает пойдут ли эти ребята в армию за 22кгон с работой 24/7?
Интересует вопрос о штате тцк и их зарплате, то есть денежном довольствовании выделяемым бюджетом Украины на ТЦК.То есть, штат раздут и это видно невооружённым глазом. При этом зарплаты им платят за "закошмаривание". Зная Украину практически уверенн, что внутри буса есть прайс, возможно как в маршрутке над головой водителя. В ТЦК уже другой прайс.
Я не против мобилизации, как это может кому то показаться, но можно подходить нормальными методами, а не методами лугандона (теперь уже не понятно чем мы от них отличаемся) В итоге скоро получим бунт жён и мобилизиваных, как в рф.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:44
А нам слабо?
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