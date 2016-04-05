Додано: Чет 04 січ, 2024 00:46

Hotab написав: Я ніколи не вникав у діяльність конкретно будівельника. Якщо він платить значимі суми податків, працівники працюють в світлу, то що ще треба.

Я ніколи не вникав у діяльність конкретно будівельника. Якщо він платить значимі суми податків, працівники працюють в світлу, то що ще треба.

Так я не про конкретно Будівельника і тим паче не з претензіями до нього, як власника бізнесу.Мова про власника бізнесу, його найманих працівників, ринок (конкуренцію виробників-надавачів товарів та послуг).Претензії будуть в будь-якому разі...Згадайте скільки тільки особисто ви *вигадали* в мій бік, починаючи з "зараз прийде дейтройт розмахувати...".Тепер вигадали про нетримання ніколи в руках зброї та урівняння в окопі з такими.І пропонуєте мені мати відповідь на претензії від тих, хто їх генерить?Ви серйозно?Ще раз: мені почати вигадувати вам і Ко у відповідь?Отак зі стелі. Що схотів, то і вигадувати. На питання звідки? зливались; на спростовування мовчати і не вибачатись; і знов і знов генерити нові претензії та вигадки?Як ні в чому не бувало...Типу -- та то таке... ну збрехав і збрехав. Дрібниця. Ну не прийшов детройт розмахувати, ну і що. Дрібниця. Закинув йому тяжкий злочин, ну і що? Дрібниця.І про честь головне)))Тепер йому буду обов'язками від себе дорікати.Цирк. Суцільний цирк.