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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:46
Hotab написав:
Я ніколи не вникав у діяльність конкретно будівельника. Якщо він платить значимі суми податків, працівники працюють в світлу, то що ще треба.
Так я не про конкретно Будівельника і тим паче не з претензіями до нього, як власника бізнесу.
Мова про власника бізнесу, його найманих працівників, ринок (конкуренцію виробників-надавачів товарів та послуг).
Претензії будуть в будь-якому разі...
Згадайте скільки тільки особисто ви *вигадали* в мій бік, починаючи з "зараз прийде дейтройт розмахувати...".
Тепер вигадали про нетримання ніколи в руках зброї та урівняння в окопі з такими.
І пропонуєте мені мати відповідь на претензії від тих, хто їх генерить?
Ви серйозно?
Ще раз: мені почати вигадувати вам і Ко у відповідь?
Отак зі стелі. Що схотів, то і вигадувати. На питання звідки? зливались; на спростовування мовчати і не вибачатись; і знов і знов генерити нові претензії та вигадки?
Як ні в чому не бувало...
Типу -- та то таке... ну збрехав і збрехав. Дрібниця. Ну не прийшов детройт розмахувати, ну і що. Дрібниця. Закинув йому тяжкий злочин, ну і що? Дрібниця.
І про честь головне)))
Тепер йому буду обов'язками від себе дорікати.
Цирк. Суцільний цирк.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:52
detroytred
,
Тепер вигадали про нетримання ніколи в руках зброї та урівняння в окопі з такими.
Відверто кажучи, я не хотів вас образити.
Скажу більше, я по собі казав. Якби не ініціатива ком.брига моєї вертолітної бригади, у нас може жоден пілот не тримав би калаш в руках за останні 20 років. Але у нього багато ідей було ( ітому він вже генерал, і не в Херсоні, а в Києві) , і нас вивозили в поле зі спецназом Альфа. Вони показували роботу з різною зброєю. Вчили ставити (але не знімати… це до Фріза) розтяжки. Тікати від переслідування, коли таки збили.
Але це не догма, не стандарт. По замовчуванню ви як викладач можете 20 років не тримати в руках калаш. І у мене за це нема до вас претензій.
З. І. Додам одне. Пілот, який працював з альфою завжди буде краще того, хто не працював. Але і близько не буде на рівні офіцера Альфи.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:58
Hotab написав:detroytred
,
Тепер вигадали про нетримання ніколи в руках зброї та урівняння в окопі з такими.
Відверто кажучи, я не хотів вас образити.
Скажу більше, я по собі казав. Якби не ініціатива ком.брига моєї вертолітної бригади, у нас може жоден пілот не тримав би калаш в руках за останні 20 років. Але у нього багато ідей було ( ітому він вже генерал, і не в Херсоні, а в Києві) , і нас вивозили в поле зі спецназом Альфа. Вони показували роботу з різною зброєю. Вчили ставити (але не знімати… це до Фріза) розтяжки. Тікати від переслідування, коли таки збили.
Але це не догма, не стандарт. По замовчуванню ви як викладач можете 20 років не тримати в руках калаш. І у мене за це нема до вас претензій.
З. І. Додам одне. Пілот, який працював з альфою завжди буде краще того, хто не працював. Але і близько не буде на рівні офіцера Альфи.
на Занзібарі це дуже потрібний навик для професійного воєнного, а в Україні достатньо чмобіка щоб його замінити
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:59
Hotab написав:detroytred
,
Тепер вигадали про нетримання ніколи в руках зброї та урівняння в окопі з такими.
Відверто кажучи, я не хотів вас образити.
Скажу більше, я по собі казав. Якби не ініціатива ком.брига моєї вертолітної бригади, у нас може жоден пілот не тримав би калаш в руках за останні 20 років. Але у нього багато ідей було ( ітому він вже генерал) , і нас вивозили в поле зі спецназом Альфа. Вони показували роботу з різною зброєю. Вчили ставити (але не знімати… це до Фріза) розтяжки. Тікати від переслідування, коли таки збили.
Але це не догма, не стандарт. По замовчуванню ви як викладач можете 20 років не тримати в руках калаш. І у мене за це нема до вас претензій.
Добре, проїхали.
Всіх благ, вдачі всім. І перемоги.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:06
Hotab написав:ЛАД
,
ЕСВ платит всё-таки не человек, а работодатель.
Мне тут все же ближе позиция будивельныка…
Что когда вас (или меня) берут на работу и обещают например 100кгрн чистыми, то это значит что работодатель посчитал уже, что вы ему должны как пчелка натаскать меда на 100к + 20к ЕСВ+ 30к ПДФО. (Цифры примерные, тут не в этом суть).
Так вот, вы как пчела принесете ему 150 к, чтобы вам на карту упало 100к.
Кто там перечислил налог , это детали . Но если работник не покажет результат на 150к, он не получит 100к
Немного не так.
При Ваших цифрах вы должны принести работодателю хотя бы 200 к, чтобы 50 к остались ему. Брать Вас только ради того, чтобы заплатить Вам зарплату он не будет.
При этом никакой гарантии, что если завтра, к примеру уменьшат ЕСВ с 20 до 10 к, то вам станут платить на 10 к больше. Скорее всего, ваша зарплата не изменится.
Но речь шла не об этом, говорили, сколько человек платит налогов со своей зарплаты.
И разница всё же есть - ПДФЛ идйт в госбюджет, ЕСВ - в бюджет пенс. фонда.
И второе. Если завтра изменят ПДФЛ, то ваша чистая зарплата сразу изменится. Если изменят ЕСВ, то сразу изменится доход работодателя.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:13
Hotab написав:
Все что в радиусе 200-300 км от фронта получает свои 30к в плюс к зарплате от 15(? Успих, какая голая зряплата первогодника?) и до 40 к грн.
Якісь казочки про +30к до зарплати за 200-300км від фронту.
За 20-30км від лінії фронту - то так і є.
Гола зарплата в 2022р була 13-14Кгрн, а з 2023р. стала 20к з копіками(це мінімальна)
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:15
hume написав:
............
Сегодня разговаривал с мебельщиками. Ребята занимаются мягкой мебелью, точнее они её обтягивают. ЗП приблизительно 35-40 кгрн. Работа пять дней в неделю с перекурами. "Универсальный" строитель отчитался о своей зп за месяц -38 кгрн.
........
Простите, не помню из какого Вы города? Киев?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:17
Успіх , давай без казок..
скільки ти місяців (разів) в своєму воєнному житті отримував голу, тобто навіть не +30к. (І не +100к)
(Полігон Хз де під Львовом , поки ти ще не втратив шкільність, викинь, не цікаво)
З тих пір як прибув на фронт мене цікавить.
І на якій відстані ти був в цей момент.
Лише власний досвід, без казок.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:27
ЛАД , я понял о чем вы. Вопрос спорный. Но спор не интересный и не однозначный. На каждой работе по разному. У меня даже в Державиации есть опыт, что мне просто говорят «ваша чистая з/п 60 кгрн, а налоги мы сами разберемся» . Естественно в Дие я видел совсем другие суммы. И хз если изменили бы законодательство.. Наверное они сами бы разрулили, а мне бы так же платили.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:37
Hotab написав:ЛАД
, я понял о чем вы. Вопрос спорный. Но спор не интересный и не однозначный. На каждой работе по разному. У меня даже в Державиации есть опыт, что мне просто говорят «ваша чистая з/п 60 кгрн, а налоги мы сами разберемся» . Естественно в Дие я видел совсем другие суммы. И хз если изменили бы законодательство.. Наверное они сами бы разрулили, а мне бы так же платили.
Спор, действительно, не особо. Да и не нужный.
Просто нет смысла начинать всё рассматривать с точки зрения предпринимателя. Есть закон, в кот. оговаривается, кто за что платит. Его и надо придерживаться при обсуждении. Тогда всё будет проще - НДФЛ платит работник, ЕСВ - предприниматель, НДС - в конечном итоге потребитель, предприниматель в этом случае просто налоговый агент (хотя в своей работе он должен этот налог учитывать) и т.д.
Не стоит усложнять.
P.s. О Державиации судить не могу, не знаю. У частника было бы так, как я написал, с возможными последующими спорами между работником и работодателем. И вполне вероятным уменьшением зарплаты, например, при повышении ЕСВ.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 04 січ, 2024 01:51, всього редагувалось 1 раз.
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