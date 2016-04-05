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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:43
Hotab написав:Успіх
, давай без казок..
скільки ти місяців (разів) в своєму воєнному житті отримував голу, тобто навіть не +30к. (І не +100к)
(Полігон Хз де під Львовом , поки ти ще не втратив шкільність, викинь, не цікаво)
З тих пір як прибув на фронт мене цікавить.
І на якій відстані ти був в цей момент.
Лише власний досвід, без казок.
Справа в тому, що Успіх, якщо не виїзджає на вогневу, то переважно за +/-30км від лінії фронту. Завжди!
А от мій брат, який пішов приблизно через 1,5міс після мене і служить за +/-120км від бульбашів - отримував в 2022р 14+30К премії, а після 2023р отримує лише 20К і все.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:44
detroytred написав:
............
Коли я викладав інтерв'ю з Клімкіним, яким прямою мовою визнав, що "хтось" не дозволить нам виробляти оті ракети (тобто до визначеної межі можна - розробити, провести іспити, навіть зробити якусь кількість; але по-справжньому, по-серйозному, значуще - ні) --- від Вас було нуль реакції, коментарів.
........
Не напомните ссылку на интервью, если сохранили?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:45
Успіх , мені подобається твоя готовність до чесності.
Тобто ти ніколи не позбавлявся як мінімум +30к.
А коли тебе перевозили з-під Херсону під Бахмут і назад? Ти точно був 20-30 км від фронту? А тебе позбавили премії?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:58
flyman написав: ЛАД написав:
Ну, юмор бывает разный. Мне многие американские комедии кажутся тупыми.
Но как Вы сами пишете - "піпл хаває".
Ви ж не американець.
Не думаю, що напр. "Операція ЬІ" для американців буде за комедію
Я не американец. Но я и не говорю о каких то специфических национальных особенностях.
Есть просто примитивный юмор уровня подножки - человек упал и всем смешно. Но... "піпл хаває".
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Додано: Чет 04 січ, 2024 02:11
Schmit написав:
[youtube]uT41HJTvsYI...
А нам слабо?
Что слабо?
1. Что копировать?
2. Не сравнивайте возможности промышленности США 1944 и Украины 2023. США тогда - ведущая индустриальная держава мира, Украина сегодня...
3. Даже у США копирование заняло много времени, результаты так себе, оружие фактически не применялось. а только послужило (возможно) основой для последующих работ.
Всё это при том, что, как отмечается в приведенном видео, оружие было технически несложным. Сегодняшнее в основном гораздо сложнее.
Вам ещё не надоело писать о 73% и доказывать, что война идёт из-за 2019 года?
И мечтать о том, как было бы здорово, если бы...
Живите сегодня и не мечтайте о несбывшемся.
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