Hotab написав:



Тепер вигадали про нетримання ніколи в руках зброї та урівняння в окопі з такими.



Відверто кажучи, я не хотів вас образити.Скажу більше, я по собі казав. Якби не ініціатива ком.брига моєї вертолітної бригади, у нас може жоден пілот не тримав би калаш в руках за останні 20 років. Але у нього багато ідей було ( ітому він вже генерал, і не в Херсоні, а в Києві) , і нас вивозили в поле зі спецназом Альфа. Вони показували роботу з різною зброєю. Вчили ставити (але не знімати… це до Фріза) розтяжки. Тікати від переслідування, коли таки збили.Але це не догма, не стандарт. По замовчуванню ви як викладач можете 20 років не тримати в руках калаш. І у мене за це нема до вас претензій.З. І. Додам одне. Пілот, який працював з альфою завжди буде краще того, хто не працював. Але і близько не буде на рівні офіцера Альфи.