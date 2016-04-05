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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:43
Hotab написав:Успіх
, давай без казок..
скільки ти місяців (разів) в своєму воєнному житті отримував голу, тобто навіть не +30к. (І не +100к)
(Полігон Хз де під Львовом , поки ти ще не втратив шкільність, викинь, не цікаво)
З тих пір як прибув на фронт мене цікавить.
І на якій відстані ти був в цей момент.
Лише власний досвід, без казок.
Справа в тому, що Успіх, якщо не виїзджає на вогневу, то переважно за +/-30км від лінії фронту. Завжди!
А от мій брат, який пішов приблизно через 1,5міс після мене і служить за +/-120км від бульбашів - отримував в 2022р 14+30К премії, а після 2023р отримує лише 20К і все.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:44
detroytred написав:
............
Коли я викладав інтерв'ю з Клімкіним, яким прямою мовою визнав, що "хтось" не дозволить нам виробляти оті ракети (тобто до визначеної межі можна - розробити, провести іспити, навіть зробити якусь кількість; але по-справжньому, по-серйозному, значуще - ні) --- від Вас було нуль реакції, коментарів.
........
Не напомните ссылку на интервью, если сохранили?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:45
Успіх , мені подобається твоя готовність до чесності.
Тобто ти ніколи не позбавлявся як мінімум +30к.
А коли тебе перевозили з-під Херсону під Бахмут і назад? Ти точно був 20-30 км від фронту? А тебе позбавили премії?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:58
flyman написав: ЛАД написав:
Ну, юмор бывает разный. Мне многие американские комедии кажутся тупыми.
Но как Вы сами пишете - "піпл хаває".
Ви ж не американець.
Не думаю, що напр. "Операція ЬІ" для американців буде за комедію
Я не американец. Но я и не говорю о каких то специфических национальных особенностях.
Есть просто примитивный юмор уровня подножки - человек упал и всем смешно. Но... "піпл хаває".
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Додано: Чет 04 січ, 2024 02:11
Schmit написав:
[youtube]uT41HJTvsYI...
А нам слабо?
Что слабо?
1. Что копировать?
2. Не сравнивайте возможности промышленности США 1944 и Украины 2023. США тогда - ведущая индустриальная держава мира, Украина сегодня...
3. Даже у США копирование заняло много времени, результаты так себе, оружие фактически не применялось. а только послужило (возможно) основой для последующих работ.
Всё это при том, что, как отмечается в приведенном видео, оружие было технически несложным. Сегодняшнее в основном гораздо сложнее.
Вам ещё не надоело писать о 73% и доказывать, что война идёт из-за 2019 года?
И мечтать о том, как было бы здорово, если бы...
Живите сегодня и не мечтайте о несбывшемся.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 02:16
fler написав:
Мій сусід у Києві - ухилянт 35+. До нього приїхав батько 55+, мати лишилася у батьківській хаті у Прилуках, а вони вдвох тут ховаються від ТЦК. Такі налякані, що навіть на новий рік не їздили в ті Прилуки.
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вот и разговаривай после этого с соседями
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Додано: Чет 04 січ, 2024 02:22
mephala написав: ЛАД написав:
В Англии в 19402 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.
так в этом и прикол перехода от феодализма к капиталистам.
раньше первые понимали что нужно потратится что бы защитить свое имущество то теперь вторые не спешат так уж финансировать
В Англии в 1940 понимали.
У меня там, возможно неясно. Имел ввиду "захищали Англію англійці, пересічні і не зовсім". Те, которые "не зовсім пересічні" и тратились, и сами воевали.
Это тоже к тому, о чём я писал Faceless
"у, что мы не прошли в социально-политическом и психологическом отношении переход к нормальному (современному) капитализму.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 02:38
katso написав: fler написав:
Мій сусід у Києві - ухилянт 35+. До нього приїхав батько 55+, мати лишилася у батьківській хаті у Прилуках, а вони вдвох тут ховаються від ТЦК. Такі налякані, що навіть на новий рік не їздили в ті Прилуки.
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вот и разговаривай после этого с соседями
Чому вас дивує зневажливе ставлення, якщо (якщо ! Я не знаю вас) ви на чужому кую в рай..
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Додано: Чет 04 січ, 2024 02:47
flyman написав: Hotab написав:detroytred
,
Тепер вигадали про нетримання ніколи в руках зброї та урівняння в окопі з такими.
Відверто кажучи, я не хотів вас образити.
Скажу більше, я по собі казав. Якби не ініціатива ком.брига моєї вертолітної бригади, у нас може жоден пілот не тримав би калаш в руках за останні 20 років. Але у нього багато ідей було ( ітому він вже генерал, і не в Херсоні, а в Києві) , і нас вивозили в поле зі спецназом Альфа. Вони показували роботу з різною зброєю. Вчили ставити (але не знімати… це до Фріза) розтяжки. Тікати від переслідування, коли таки збили.
Але це не догма, не стандарт. По замовчуванню ви як викладач можете 20 років не тримати в руках калаш. І у мене за це нема до вас претензій.
З. І. Додам одне. Пілот, який працював з альфою завжди буде краще того, хто не працював. Але і близько не буде на рівні офіцера Альфи.
на Занзібарі це дуже потрібний навик для професійного воєнного, а в Україні достатньо чмобіка щоб його замінити
Подождите я что-то не понял - это чтоли сейчас во время войны наши военные вертолеты в Африке кого то защищают?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 02:56
katso
Они дамбят Хартум
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