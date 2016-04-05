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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 січ, 2024 03:00
katso написав: fler написав:
Мій сусід у Києві - ухилянт 35+. До нього приїхав батько 55+, мати лишилася у батьківській хаті у Прилуках, а вони вдвох тут ховаються від ТЦК. Такі налякані, що навіть на новий рік не їздили в ті Прилуки.
клас характеристика
вот и разговаривай после этого с соседями
У дамы муж герой обоих майданов и участник оранжевой революции, он кофе там продавал, и бутеры тоже.
А сейчас после ранения на колчаковских фронтах готовится снова в бой, как только она мосинку-трёхлинейку из капремонта заберёт.
Поэтому она этих ухЫлянтов...ууух ненавидит.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 03:04
katso написав: flyman написав:
на Занзібарі це дуже потрібний навик для професійного воєнного, а в Україні достатньо чмобіка щоб його замінити
Подождите я что-то не понял - это чтоли сейчас во время войны наши военные вертолеты в Африке кого то защищают?
НАШИ военные сейчас воюют в Украине. А Хотаб - да, прилетел отметить новый год и "порешать вопросы", вчера-сегодня бухал где-то уже в Польше, и обратно защищать "кого-то" в Африку.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 03:33
Hotab написав:
Я не уверен, что так мало платят даже на ужгородском хребте.
Все что в радиусе 200-300 км от фронта получает свои 30к в плюс к зарплате от 15(? Успих, какая голая зряплата первогодника?) и до 40 к грн.
Если вы пилот - то наверно когда-то видели такие веци как циркуль и карта, так вот - ВСЯ Харьковская область находится в радиусе 200км например от Купянска...
Постоянно общаюсь и помогаю моим "коллегам", с которыми там провел ~15 месяцев, "30к" предыдущий раз они видели месяца 2 назад. Я перевелся в августе, и в прошлом году доплаты получал раза 3-4, все остальное время - то переход на новый штат, то нет карандашей, то еще что-то...
А базовая "зарплата" мобиков (да и контрактников на солдатских посадах тоже) - ~21000/(30*24) == ~30 грн/час. Да и офицерские тоже ненамного больше - 40-50грн/час.
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Bukka
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