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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6172617361746175>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 03:00

  katso написав:
  fler написав:Мій сусід у Києві - ухилянт 35+. До нього приїхав батько 55+, мати лишилася у батьківській хаті у Прилуках, а вони вдвох тут ховаються від ТЦК. Такі налякані, що навіть на новий рік не їздили в ті Прилуки.


клас характеристика
вот и разговаривай после этого с соседями

У дамы муж герой обоих майданов и участник оранжевой революции, он кофе там продавал, и бутеры тоже.
А сейчас после ранения на колчаковских фронтах готовится снова в бой, как только она мосинку-трёхлинейку из капремонта заберёт.
Поэтому она этих ухЫлянтов...ууух ненавидит.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 03:04

  katso написав:
  flyman написав:на Занзібарі це дуже потрібний навик для професійного воєнного, а в Україні достатньо чмобіка щоб його замінити


Подождите я что-то не понял - это чтоли сейчас во время войны наши военные вертолеты в Африке кого то защищают?

НАШИ военные сейчас воюют в Украине. А Хотаб - да, прилетел отметить новый год и "порешать вопросы", вчера-сегодня бухал где-то уже в Польше, и обратно защищать "кого-то" в Африку.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 03:33

  Hotab написав:Я не уверен, что так мало платят даже на ужгородском хребте.
Все что в радиусе 200-300 км от фронта получает свои 30к в плюс к зарплате от 15(? Успих, какая голая зряплата первогодника?) и до 40 к грн.

Если вы пилот - то наверно когда-то видели такие веци как циркуль и карта, так вот - ВСЯ Харьковская область находится в радиусе 200км например от Купянска...
Постоянно общаюсь и помогаю моим "коллегам", с которыми там провел ~15 месяцев, "30к" предыдущий раз они видели месяца 2 назад. Я перевелся в августе, и в прошлом году доплаты получал раза 3-4, все остальное время - то переход на новый штат, то нет карандашей, то еще что-то...
А базовая "зарплата" мобиков (да и контрактников на солдатских посадах тоже) - ~21000/(30*24) == ~30 грн/час. Да и офицерские тоже ненамного больше - 40-50грн/час.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 04:50

  pesikot написав: Я все думав, звідки такі левацькі настрої у тебе
Скандал навколо антисемітизму спалахнув не тільки в Гарварді, а і в інших універах
Ви, левакі, вже з глузду з"їхали, ви готові знищити все навколо заради невідомо чого

Тебе уже советовали лечиться, совсем крыша поехала.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 05:51

  ЛАД написав:
  xio13 написав: І тому половина дітей еліти в англії загинуло... Вони якраз перші йшли. На противагу нашим казнокрадам з трк монако.
Это тоже к вопросу Faceless о том, "які критерії "пройшли - не пройшли" в социально-политическом и психологическом отношении на пути капиталистического развития.

Вообще эти фантазии скорее относятся к Франции в 1МВ ("батальон поэтов" и др.).

Куда "дети элиты Англии" шли первыми - не раскрыто.
Вообще-то первыми шли профессиональные военные - летчики защищать небо Англии и моряки защищать торговый флот. И непрофессиональные - матросы этого самого торгового флота и конвоев.

И никто не требовал распустить парламент и отправить "чинуш и судей", а заодно и короля с Черчиллем на фронт. И никто не считал, "много ли ему дала Англия за его налоги, чтобы он был готов ее защищать".
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 06:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А сейчас надо бежать впереди слуг и квартала в окоп отбивать Авдеевку?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 06:50

  барабашов написав:А сейчас надо бежать впереди слуг и квартала в окоп отбивать Авдеевку?

Зачем? Надо просто дождаться, чтобы "путин пришел - порядок навел".
Перестрелял слуг и квартал, как учитель Голобородько.
Может, вас это устроит. Я же не настаиваю.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 07:40

  ЛАД написав:
  Schmit написав:[youtube]uT41HJTvsYI...
А нам слабо?

Что слабо?
1. Что копировать?
2. Не сравнивайте возможности промышленности США 1944 и Украины 2023. США тогда - ведущая индустриальная держава мира, Украина сегодня...
3. Даже у США копирование заняло много времени, результаты так себе, оружие фактически не применялось. а только послужило (возможно) основой для последующих работ.
Всё это при том, что, как отмечается в приведенном видео, оружие было технически несложным. Сегодняшнее в основном гораздо сложнее.

Осучаснити систему наведення і буде норм.
  ЛАД написав: Вам ещё не надоело писать о 73% и доказывать, что война идёт из-за 2019 года?
И мечтать о том, как было бы здорово, если бы...
Живите сегодня и не мечтайте о несбывшемся.

На 100% впевнений, що причина переростання конфлікту в повномасштабну війну криється у 2019 році. Приведені тоді до влади некомпетентні, профнепридатні і необучаємі професійні безробітні (щоб не сказати гірше) своїми діями/бездіяльністю на стільки ослабили обороноздатність держави, що ху**ло вирішило, а чому б цим не скористатись.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 04 січ, 2024 08:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 07:42

  Hotab написав:Успіх , мені подобається твоя готовність до чесності.
Тобто ти ніколи не позбавлявся як мінімум +30к.
А коли тебе перевозили з-під Херсону під Бахмут і назад? Ти точно був 20-30 км від фронту? А тебе позбавили премії?

Я написав про рідного брата, який про зарплату і премію - мені не бреше.
Але не цікаво, то не цікаво.

За переїзд з точки А в точку Б знімають/недоплачують декілька тисяч з премії за переїзд.
Якщо переїзд тривав три дні, то знімають/недоплачують за три дні. Якщо 5, то за 5.
Те саме і з відпусткою...
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 08:02

В нього скучне обличчя - йому ніхто грошей не дасть©))

  Schmit написав:Від 73% насмішки та зневага. Зараз так звані порохоботи знову попереджають, вказують на недоліки
Нє, так не піде))
Треба щоб сивочолий виліз на танка і заявив на всю країну: "Я завершу цю війну за 2-3тижні!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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