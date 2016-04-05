Додано: Чет 04 січ, 2024 03:33

Hotab написав: Я не уверен, что так мало платят даже на ужгородском хребте.

Все что в радиусе 200-300 км от фронта получает свои 30к в плюс к зарплате от 15(? Успих, какая голая зряплата первогодника?) и до 40 к грн. Я не уверен, что так мало платят даже на ужгородском хребте.Все что в радиусе 200-300 км от фронта получает свои 30к в плюс к зарплате от 15(? Успих, какая голая зряплата первогодника?) и до 40 к грн.

Если вы пилот - то наверно когда-то видели такие веци как циркуль и карта, так вот - ВСЯ Харьковская область находится в радиусе 200км например от Купянска...Постоянно общаюсь и помогаю моим "коллегам", с которыми там провел ~15 месяцев, "30к" предыдущий раз они видели месяца 2 назад. Я перевелся в августе, и в прошлом году доплаты получал раза 3-4, все остальное время - то переход на новый штат, то нет карандашей, то еще что-то...А базовая "зарплата" мобиков (да и контрактников на солдатских посадах тоже) - ~21000/(30*24) == ~30 грн/час. Да и офицерские тоже ненамного больше - 40-50грн/час.