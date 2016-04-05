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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 січ, 2024 08:12
Может твой ГоловолодькА как у фильме с двумя ДШК наперевес на Тверскую в Думу зайдёт и за Немцова с Мариуполем гнидам отомстит, избрав наконец путь самурая?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 08:15
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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