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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6172617361746175
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 08:12

  Успіх написав:
  Schmit написав:Від 73% насмішки та зневага. Зараз так звані порохоботи знову попереджають, вказують на недоліки
Нє, так не піде))
Треба щоб сивочолий виліз на танка і заявив на всю країну: "Я завершу цю війну за 2-3тижні!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Может твой ГоловолодькА как у фильме с двумя ДШК наперевес на Тверскую в Думу зайдёт и за Немцова с Мариуполем гнидам отомстит, избрав наконец путь самурая?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 08:15

  Успіх написав:
  Schmit написав:Від 73% насмішки та зневага. Зараз так звані порохоботи знову попереджають, вказують на недоліки
Нє, так не піде))
Треба щоб сивочолий виліз на танка і заявив на всю країну: "Я завершу цю війну за 2-3тижні!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Для чого вам це треба?
Schmit
 
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