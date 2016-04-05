Может твой ГоловолодькА как у фильме с двумя ДШК наперевес на Тверскую в Думу зайдёт и за Немцова с Мариуполем гнидам отомстит, избрав наконец путь самурая?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 08:12
Может твой ГоловолодькА как у фильме с двумя ДШК наперевес на Тверскую в Думу зайдёт и за Немцова с Мариуполем гнидам отомстит, избрав наконец путь самурая?
Додано: Чет 04 січ, 2024 08:15
Додано: Чет 04 січ, 2024 09:05
Спокійно бути читачем доволі важко))
Саме з-за отаких твердженнь по десятому колу.
Скільки разів я Вас питав: з якого року з армії почали звільнятися вояки? Від рядового складу до офіцерського. І чому? Проблема коли почалася і стала розвиватися?
З 2018 року...
Вже досягла такого рівня, що привернула до себе увагу.
І так по іншим галузям.
Саме тому і з'явився отой Голобородько.
Але від Вас на ці факти тиша.
А потім знов по колу...
Апріорі не міг би значуще послабити країну за пару років навіть пес Патрон і його друзі. Тобто якщо б вони взагілі нічого не робили і навіть трохи шкодили.
А тим паче Зе з Залужним, Кулебою та ін.
Біг трусцою ... він у всіх приблизно однаковий.
Виключення лише одне -- якщо в іншому напрямку.
Так звиняйте, вже ж по факту президент і Ко спростували оті всі закиди в його бік, що ахенти, сдадуть тощо.
Тобто підтвердили слова амерпосла -- хто б не виграв вибори, бігти він буде в той же бік.
А ворог ... не став чекати, поки Україна ще більше посилиться. Тому і здійснив вже повномасштабний.
Якщо Вам від цього буде легше, то за ПАПа він напав би скоріше.
Одразу після його переобрання на другий термін.
Скільки можна-то - якби не Зе, точніше не народ, який не того обрав (бо президента обирають не 73%, а саме народ країни), то було б Уууух...
Додано: Чет 04 січ, 2024 09:18
Тож настільки людям треба було допекти, щоб >>>
Порохоботи НЕ розуміють, що не було б Зе, то 73% проголосували б за пса Патрона, чи просто за кота!
Та плять, за метелика б проголосували!
Додано: Чет 04 січ, 2024 09:19
то есть чем больше из армии увольняются, тем она становится сильнее. дедушка detroytred где логика? у военных потеря логики профессиональный дефект?
Додано: Чет 04 січ, 2024 09:25
Логіка в тому, що зниження йде до визначеного рівня. І партнери з Залужним не дурні, а компенсують зниження в одному місці посиленням в іншому.
Тобто Зе продовжив співпрацю з партнерами...
Тобто що Зе також само, як і папередник, рухав загальне вперед. Хоч і повільніше.
Логіки нема в "Зе розвалював і розвалював" -- тоді можна було і не нападати. Дочекатись поки розвалить.
Проблема в тому, що робити по мінімуму (біга трусцою) вистачало для формату АТО, але для повномасштабного ні.
А трусцою бігли обидва. І також їх папередники.
До того ж партнери по суті підвели. Бо мали і могли б компенсувати зброєю, санкціями-впливом та фінансами усе. Навіть до результату -- перемоги.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 січ, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 січ, 2024 09:32
Все ж дуже просто!©
Правильно, ні до чого))
Сивочолий вже раз так народ наіпав, то другий раз вже на це не поведуться))
Я ж теж за нього тоді голосував, - точніше лише за його один пункт/одну обіцянку - "завершити війну".
Тож я, та й бачу 73% теж - не люблять найопщиків!
І, зразу відповім вам на наступне питання, яке запитаєте))
- так, ВСІ нас 32р. найопували!
Тому знову на горизонті лише пес Патрон, чи кіт Снаряд))
Або метелик Хаймарс)))
Додано: Чет 04 січ, 2024 09:32
Вау не пройшло і двох діб як професійний військовий мирного часу з удвоєною енергією вже воює на форумі. Це так, для розуміння, правдивості його слів про поновлення особової справи в ТЦК, поновлення даних і про непотрібність реєстрації в Оберіг і всіх інших його " правдивих" слів про готовність при першому дзвінку бла бла бла
Додано: Чет 04 січ, 2024 09:37
Проблеми звичайно були, а слуги навіть тут їх умудрились примножити.
І так по іншим галузям.
Слуги зробили неможливе.
Великої війни точно не було б.
Додано: Чет 04 січ, 2024 09:39
Ти не генерь по колу своє бла-бла, а давай про себе.
Якщо хош, то для тебе 3 куо. і разом дивимось мої особові справи в ТЦК. Про які ти в мій бік брешеш, що загублені. Зілл'єшся? За свою брехню на чужу адресу.
Ти ж брешеш на чужу адресу, то спробуй відповісти, а не продовжувати брехати далі на особисту адресу іншого.
Ти тільки не відмовчуйся або не генерь нового. Надай відповідь за вже збреховане.
З.и. якщо не допетрив на пальцях --- про себе ти можеш співати, що хоч. Але не бреши в бік інших. Це базові правила.
На форумі не воюють, не генерь дурниць, а обмінюються думками.
І не про форумчан, а по питанням теми.
Зрозумів, професійний брехун і недоходчик до хфронту за два роки.
Є що розказати спільноті, то розкажи про себе. Про свої проблеми дійти за два роки до фронту. Допоможуть.
Я тобі можу допомогти -- навчити не брехати на особисту адресу іншого.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 січ, 2024 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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