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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6173617461756176>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 08:12

  Успіх написав:
  Schmit написав:Від 73% насмішки та зневага. Зараз так звані порохоботи знову попереджають, вказують на недоліки
Нє, так не піде))
Треба щоб сивочолий виліз на танка і заявив на всю країну: "Я завершу цю війну за 2-3тижні!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Может твой ГоловолодькА как у фильме с двумя ДШК наперевес на Тверскую в Думу зайдёт и за Немцова с Мариуполем гнидам отомстит, избрав наконец путь самурая?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 08:15

  Успіх написав:
  Schmit написав:Від 73% насмішки та зневага. Зараз так звані порохоботи знову попереджають, вказують на недоліки
Нє, так не піде))
Треба щоб сивочолий виліз на танка і заявив на всю країну: "Я завершу цю війну за 2-3тижні!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Для чого вам це треба?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:05

  Schmit написав:На 100% впевнений, що причина переростання конфлікту в повномасштабну війну криється у 2019 році. Приведені тоді до влади некомпетентні, профнепридатні і необучаємі професійні безробітні (щоб не сказати гірше) своїми діями/бездіяльністю на стільки ослабили обороноздатність держави, що ху**ло вирішило, а чому б цим не скористатись.

Спокійно бути читачем доволі важко))
Саме з-за отаких твердженнь по десятому колу.

Скільки разів я Вас питав: з якого року з армії почали звільнятися вояки? Від рядового складу до офіцерського. І чому? Проблема коли почалася і стала розвиватися?
З 2018 року...
Вже досягла такого рівня, що привернула до себе увагу.

І так по іншим галузям.
Саме тому і з'явився отой Голобородько.

Але від Вас на ці факти тиша.
А потім знов по колу...

Апріорі не міг би значуще послабити країну за пару років навіть пес Патрон і його друзі. Тобто якщо б вони взагілі нічого не робили і навіть трохи шкодили.
А тим паче Зе з Залужним, Кулебою та ін.

Біг трусцою ... він у всіх приблизно однаковий.
Виключення лише одне -- якщо в іншому напрямку.
Так звиняйте, вже ж по факту президент і Ко спростували оті всі закиди в його бік, що ахенти, сдадуть тощо.
Тобто підтвердили слова амерпосла -- хто б не виграв вибори, бігти він буде в той же бік.

А ворог ... не став чекати, поки Україна ще більше посилиться. Тому і здійснив вже повномасштабний.
Якщо Вам від цього буде легше, то за ПАПа він напав би скоріше.
Одразу після його переобрання на другий термін.

Скільки можна-то - якби не Зе, точніше не народ, який не того обрав (бо президента обирають не 73%, а саме народ країни), то було б Уууух...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:18

Тож настільки людям треба було допекти, щоб >>>

  detroytred написав:Саме тому і з'явився отой Голобородько.

Але від Вас на ці факти тиша.
А потім знов по колу...

Апріорі не міг би значуще послабити країну за пару років навіть пес Патрон і його друзі
Порохоботи НЕ розуміють, що не було б Зе, то 73% проголосували б за пса Патрона, чи просто за кота! :D
Та плять, за метелика б проголосували! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:19

  detroytred написав:з якого року з армії почали звільнятися вояки? Від рядового складу до офіцерського. І чому? Проблема коли почалася і стала розвиватися?
З 2018 року...
Вже досягла такого рівня, що привернула до себе увагу.
  detroytred написав:А ворог ... не став чекати, поки Україна ще більше посилиться.
то есть чем больше из армии увольняются, тем она становится сильнее. дедушка detroytred где логика? у военных потеря логики профессиональный дефект?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:25

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:з якого року з армії почали звільнятися вояки? Від рядового складу до офіцерського. І чому? Проблема коли почалася і стала розвиватися?
З 2018 року...
Вже досягла такого рівня, що привернула до себе увагу.
  detroytred написав:А ворог ... не став чекати, поки Україна ще більше посилиться.
то есть чем больше из армии увольняются, тем она становится сильнее? дедушка detroytred где логика?

Логіка в тому, що зниження йде до визначеного рівня. І партнери з Залужним не дурні, а компенсують зниження в одному місці посиленням в іншому.
Тобто Зе продовжив співпрацю з партнерами...
Тобто що Зе також само, як і папередник, рухав загальне вперед. Хоч і повільніше.

Логіки нема в "Зе розвалював і розвалював" -- тоді можна було і не нападати. Дочекатись поки розвалить.

Проблема в тому, що робити по мінімуму (біга трусцою) вистачало для формату АТО, але для повномасштабного ні.
А трусцою бігли обидва. І також їх папередники.

До того ж партнери по суті підвели. Бо мали і могли б компенсувати зброєю, санкціями-впливом та фінансами усе. Навіть до результату -- перемоги.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 січ, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:32

Все ж дуже просто!©

  Schmit написав:Для чого вам це треба?
Правильно, ні до чого))
Сивочолий вже раз так народ наіпав, то другий раз вже на це не поведуться))

Я ж теж за нього тоді голосував, - точніше лише за його один пункт/одну обіцянку - "завершити війну".

Тож я, та й бачу 73% теж - не люблять найопщиків! ;)

І, зразу відповім вам на наступне питання, яке запитаєте))
- так, ВСІ нас 32р. найопували!
Тому знову на горизонті лише пес Патрон, чи кіт Снаряд))
Або метелик Хаймарс)))
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:32

  detroytred написав:З.и. на цьому всім нормальним форумчанам гудбай, хай щастить в новому році. На деякий час залишу спільноту.

Вау не пройшло і двох діб як професійний військовий мирного часу з удвоєною енергією вже воює на форумі. Це так, для розуміння, правдивості його слів про поновлення особової справи в ТЦК, поновлення даних і про непотрібність реєстрації в Оберіг і всіх інших його " правдивих" слів про готовність при першому дзвінку бла бла бла :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:37

  detroytred написав:
  Schmit написав:На 100% впевнений, що причина переростання конфлікту в повномасштабну війну криється у 2019 році. Приведені тоді до влади некомпетентні, профнепридатні і необучаємі професійні безробітні (щоб не сказати гірше) своїми діями/бездіяльністю на стільки ослабили обороноздатність держави, що ху**ло вирішило, а чому б цим не скористатись.

Спокійно бути читачем доволі важко))
Саме з-за отаких твердженнь по десятому колу.

Скільки разів я Вас питав: з якого року з армії почали звільнятися вояки? Від рядового складу до офіцерського. І чому? Проблема коли почалася і стала розвиватися?
З 2018 року...
Вже досягла такого рівня, що привернула до себе увагу.

Проблеми звичайно були, а слуги навіть тут їх умудрились примножити.
65% військових служать лише один контракт в армії. Чому люди звільняються?
  detroytred написав:І так по іншим галузям.

І так по іншим галузям.
  detroytred написав:Апріорі не міг би значуще послабити країну за пару років навіть пес Патрон і його друзі. Тобто якщо б вони взагілі нічого не робили і навіть трохи шкодили.

Слуги зробили неможливе.
  detroytred написав:Скільки можна-то - якби не Зе, точніше не народ, який не того обрав (бо президента обирають не 73%, а саме народ країни), то було б Уууух...

Великої війни точно не було б.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:39

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:З.и. на цьому всім нормальним форумчанам гудбай, хай щастить в новому році. На деякий час залишу спільноту.

Вау не пройшло і двох діб як професійний військовий мирного часу з удвоєною енергією вже воює на форумі. Це так, для розуміння, правдивості його слів про поновлення особової справи в ТЦК, поновлення даних і про непотрібність реєстрації в Оберіг і всіх інших його " правдивих" слів про готовність при першому дзвінку бла бла бла :mrgreen:

Ти не генерь по колу своє бла-бла, а давай про себе.

Якщо хош, то для тебе 3 куо. і разом дивимось мої особові справи в ТЦК. Про які ти в мій бік брешеш, що загублені. Зілл'єшся? За свою брехню на чужу адресу.
Ти ж брешеш на чужу адресу, то спробуй відповісти, а не продовжувати брехати далі на особисту адресу іншого.

Ти тільки не відмовчуйся або не генерь нового. Надай відповідь за вже збреховане.

З.и. якщо не допетрив на пальцях --- про себе ти можеш співати, що хоч. Але не бреши в бік інших. Це базові правила.

На форумі не воюють, не генерь дурниць, а обмінюються думками.
І не про форумчан, а по питанням теми.
Зрозумів, професійний брехун і недоходчик до хфронту за два роки.

Є що розказати спільноті, то розкажи про себе. Про свої проблеми дійти за два роки до фронту. Допоможуть.
Я тобі можу допомогти -- навчити не брехати на особисту адресу іншого.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 січ, 2024 09:47, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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