Додано: Чет 04 січ, 2024 09:05

Schmit написав: На 100% впевнений, що причина переростання конфлікту в повномасштабну війну криється у 2019 році. Приведені тоді до влади некомпетентні, профнепридатні і необучаємі професійні безробітні (щоб не сказати гірше) своїми діями/бездіяльністю на стільки ослабили обороноздатність держави, що ху**ло вирішило, а чому б цим не скористатись. На 100% впевнений, що причина переростання конфлікту в повномасштабну війну криється у 2019 році. Приведені тоді до влади некомпетентні, профнепридатні і необучаємі професійні безробітні (щоб не сказати гірше) своїми діями/бездіяльністю на стільки ослабили обороноздатність держави, що ху**ло вирішило, а чому б цим не скористатись.

Спокійно бути читачем доволі важко))Саме з-за отаких твердженнь по десятому колу.Скільки разів я Вас питав: з якого року з армії почали звільнятися вояки? Від рядового складу до офіцерського. І чому? Проблема коли почалася і стала розвиватися?З 2018 року...Вже досягла такого рівня, що привернула до себе увагу.І так по іншим галузям.Саме тому і з'явився отой Голобородько.Але від Вас на ці факти тиша.А потім знов по колу...Апріорі не міг би значуще послабити країну за пару років навіть пес Патрон і його друзі. Тобто якщо б вони взагілі нічого не робили і навіть трохи шкодили.А тим паче Зе з Залужним, Кулебою та ін.Біг трусцою ... він у всіх приблизно однаковий.Виключення лише одне -- якщо в іншому напрямку.Так звиняйте, вже ж по факту президент і Ко спростували оті всі закиди в його бік, що ахенти, сдадуть тощо.Тобто підтвердили слова амерпосла -- хто б не виграв вибори, бігти він буде в той же бік.А ворог ... не став чекати, поки Україна ще більше посилиться. Тому і здійснив вже повномасштабний.Якщо Вам від цього буде легше, то за ПАПа він напав би скоріше.Одразу після його переобрання на другий термін.Скільки можна-то - якби не Зе, точніше не народ, який не того обрав (бо президента обирають не 73%, а саме народ країни), то було б Уууух...