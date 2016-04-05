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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6173617461756176
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А звернули увагу як майстерно влада переключає негатив на всіх крім себе: винні ухилянти, а не казнокради з яйцями по 17 грн, чи бруківкою, чи стадіонами і барабанами.
Ось навіть успіх звинувачує не казнокрадів і яйця по 17 , а ухилянтів які все життя платили за все самі, а виявляється мають комусь борг сплатити.

Армія поліціянтів, прокурорів та чиновників які все життя зп з бюджету отримували не при чому. А ось сусід 35+ і батько 55+ це ухилянти через яких війна :))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:47

detroytred А чому збрехав що залишиш спільноу? Га? Де одна брехня там і друга і третя, чув за таке? А я було вже зрадів, що гілка буде без безкінечного пустопорожнього флуду та офтопу але ні detroytred черговий раз збрехав :(
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:51

  Василь-Рівне написав:detroytred А чому збрехав що залишиш спільноу? Га? Де одна брехня там і друга і третя, чув за таке? А я було вже зрадів, що гілка буде без безкінечного пустопорожнього флуду та офтопу але ні detroytred черговий раз збрехав :(

Я тобі що сказав? Не зливайся і не генерь нового.

А ти нове згенерив.
Я два дні тому вказав, що схочу повернуся, коли схочу. Це виключно мої бажання. Я не беру на себе зобов'язання піти!!!
Читай, все є на сторінках.

А ловити на дрібницях, як колись рахували в мене абзаци, це з демагігії -- ваш син курить, значить п'є, значить колеться, значить краще в т.д.

Ну не сміши ти своїм рівнем нижче плінтусу...

Да-да)) від мене флуд і офтоп, а не від тих, хто генерить претензії на особисту адресу. Бреши ще, маленький брехунець.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 січ, 2024 09:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:52

  Успіх написав:
  detroytred написав:Саме тому і з'явився отой Голобородько.

Але від Вас на ці факти тиша.
А потім знов по колу...

Апріорі не міг би значуще послабити країну за пару років навіть пес Патрон і його друзі
Порохоботи НЕ розуміють, що не було б Зе, то 73% проголосували б за пса Патрона, чи просто за кота! :D
Та плять, за метелика б проголосували! :mrgreen:

Бідний мудрий нарід був такий знедолений, у такому відчаї, доїдав останній піввареника, що готовий був проголосувати за пса патрона.
То ж не скигліть тепер.
Вас попереджали:
Арестович отметил, есть такое понятие, как выстрел в ногу, но на выборах 2019-го – это была очередь в тупую голову.
Schmit
 
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