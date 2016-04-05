А звернули увагу як майстерно влада переключає негатив на всіх крім себе: винні ухилянти, а не казнокради з яйцями по 17 грн, чи бруківкою, чи стадіонами і барабанами. Ось навіть успіх звинувачує не казнокрадів і яйця по 17 , а ухилянтів які все життя платили за все самі, а виявляється мають комусь борг сплатити.
Армія поліціянтів, прокурорів та чиновників які все життя зп з бюджету отримували не при чому. А ось сусід 35+ і батько 55+ це ухилянти через яких війна )
detroytred А чому збрехав що залишиш спільноу? Га? Де одна брехня там і друга і третя, чув за таке? А я було вже зрадів, що гілка буде без безкінечного пустопорожнього флуду та офтопу але ні detroytred черговий раз збрехав
Василь-Рівне написав:detroytred А чому збрехав що залишиш спільноу? Га? Де одна брехня там і друга і третя, чув за таке? А я було вже зрадів, що гілка буде без безкінечного пустопорожнього флуду та офтопу але ні detroytred черговий раз збрехав
Я тобі що сказав? Не зливайся і не генерь нового.
А ти нове згенерив. Я два дні тому вказав, що схочу повернуся, коли схочу. Це виключно мої бажання. Я не беру на себе зобов'язання піти!!! Читай, все є на сторінках.
А ловити на дрібницях, як колись рахували в мене абзаци, це з демагігії -- ваш син курить, значить п'є, значить колеться, значить краще в т.д.
Ну не сміши ти своїм рівнем нижче плінтусу...
Да-да)) від мене флуд і офтоп, а не від тих, хто генерить претензії на особисту адресу. Бреши ще, маленький брехунець.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 січ, 2024 09:53, всього редагувалось 1 раз.