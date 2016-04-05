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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61736174617561766177>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:25

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:з якого року з армії почали звільнятися вояки? Від рядового складу до офіцерського. І чому? Проблема коли почалася і стала розвиватися?
З 2018 року...
Вже досягла такого рівня, що привернула до себе увагу.
  detroytred написав:А ворог ... не став чекати, поки Україна ще більше посилиться.
то есть чем больше из армии увольняются, тем она становится сильнее? дедушка detroytred где логика?

Логіка в тому, що зниження йде до визначеного рівня. І партнери з Залужним не дурні, а компенсують зниження в одному місці посиленням в іншому.
Тобто Зе продовжив співпрацю з партнерами...
Тобто що Зе також само, як і папередник, рухав загальне вперед. Хоч і повільніше.

Логіки нема в "Зе розвалював і розвалював" -- тоді можна було і не нападати. Дочекатись поки розвалить.

Проблема в тому, що робити по мінімуму (біга трусцою) вистачало для формату АТО, але для повномасштабного ні.
А трусцою бігли обидва. І також їх папередники.

До того ж партнери по суті підвели. Бо мали і могли б компенсувати зброєю, санкціями-впливом та фінансами усе. Навіть до результату -- перемоги.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 січ, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:32

Все ж дуже просто!©

  Schmit написав:Для чого вам це треба?
Правильно, ні до чого))
Сивочолий вже раз так народ наіпав, то другий раз вже на це не поведуться))

Я ж теж за нього тоді голосував, - точніше лише за його один пункт/одну обіцянку - "завершити війну".

Тож я, та й бачу 73% теж - не люблять найопщиків! ;)

І, зразу відповім вам на наступне питання, яке запитаєте))
- так, ВСІ нас 32р. найопували!
Тому знову на горизонті лише пес Патрон, чи кіт Снаряд))
Або метелик Хаймарс)))
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:37

  detroytred написав:
  Schmit написав:На 100% впевнений, що причина переростання конфлікту в повномасштабну війну криється у 2019 році. Приведені тоді до влади некомпетентні, профнепридатні і необучаємі професійні безробітні (щоб не сказати гірше) своїми діями/бездіяльністю на стільки ослабили обороноздатність держави, що ху**ло вирішило, а чому б цим не скористатись.

Спокійно бути читачем доволі важко))
Саме з-за отаких твердженнь по десятому колу.

Скільки разів я Вас питав: з якого року з армії почали звільнятися вояки? Від рядового складу до офіцерського. І чому? Проблема коли почалася і стала розвиватися?
З 2018 року...
Вже досягла такого рівня, що привернула до себе увагу.

Проблеми звичайно були, а слуги навіть тут їх умудрились примножити.
65% військових служать лише один контракт в армії. Чому люди звільняються?
  detroytred написав:І так по іншим галузям.

І так по іншим галузям.
  detroytred написав:Апріорі не міг би значуще послабити країну за пару років навіть пес Патрон і його друзі. Тобто якщо б вони взагілі нічого не робили і навіть трохи шкодили.

Слуги зробили неможливе.
  detroytred написав:Скільки можна-то - якби не Зе, точніше не народ, який не того обрав (бо президента обирають не 73%, а саме народ країни), то було б Уууух...

Великої війни точно не було б.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А звернули увагу як майстерно влада переключає негатив на всіх крім себе: винні ухилянти, а не казнокради з яйцями по 17 грн, чи бруківкою, чи стадіонами і барабанами.
Ось навіть успіх звинувачує не казнокрадів і яйця по 17 , а ухилянтів які все життя платили за все самі, а виявляється мають комусь борг сплатити.

Армія поліціянтів, прокурорів та чиновників які все життя зп з бюджету отримували не при чому. А ось сусід 35+ і батько 55+ це ухилянти через яких війна :))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:52

  Успіх написав:
  detroytred написав:Саме тому і з'явився отой Голобородько.

Але від Вас на ці факти тиша.
А потім знов по колу...

Апріорі не міг би значуще послабити країну за пару років навіть пес Патрон і його друзі
Порохоботи НЕ розуміють, що не було б Зе, то 73% проголосували б за пса Патрона, чи просто за кота! :D
Та плять, за метелика б проголосували! :mrgreen:

Бідний мудрий нарід був такий знедолений, у такому відчаї, доїдав останній піввареника, що готовий був проголосувати за пса патрона.
То ж не скигліть тепер.
Навіть експерт "две-трі нєдєлі" вас попереджав:
Арестович отметил, есть такое понятие, как выстрел в ногу, но на выборах 2019-го – это была очередь в тупую голову.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 04 січ, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:01

За крок до перевороту думок©

  xio13 написав:Ось навіть успіх звинувачує не казнокрадів і яйця по 17 , а ухилянтів
Якщо я пишу, що на "горизонті голосування" є на моменті, лише пес Патрон, кіт Снаряд, і метелик Хаймарс - то що це означає?!

Я ж чітко написав, що за 32р. Незалежності - жоден не вартий уваги!
Кого звинувачувати, якщо винні ВСІ?

Але є ще маленький нюанс - ЛЮДЯНІСТЬ!
Якщо її немає ні в наших законотворців, ні у суддів, прокурорів, поліціянтів і т.д. - то де людяність у простих пересічних підмінити своїх же співітчизників, односільчан, сусідів, колег по роботі і т.п.?


Де проста/звичайна людяність?
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:08

Все банально просто!©

  detroytred написав:професійний брехун і недоходчик до хфронту за два роки.

Є що розказати спільноті, то розкажи про себе. Про свої проблеми дійти за два роки до фронту.
Вся справа в тому, що в них усіх нема яєць! Ніяких!
Навіть тих, що по 17грн :mrgreen:

Вони не мають духу написати два слова: "не хочу"!

Вони будуть викручуватись, як вужі на сковороді і придумувати 100500відмазок, лише щоб подумали про них - що вони наче хочуть піти на фронт, але от через купу причин(вигаданих) - не можуть! :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Де проста/звичайна людяність?

спитай у нього :

"Если Украина проиграет войну, выжить будет проще военным, чем уклонистам, — командир роты "Айдара" Дикий

Вооруженное подразделение сможет организованно прорвать границу, выйти в ЕС и там интернироваться. Те, кто принял советскую оккупацию в 40-х, полностью зависели от того, на кого сосед настучит, кого вышлют, кого нет. А УПА в 47-м году, последние недобитые подразделения, взяли и организованно прорвались через Польшу и Словакию, и дальше себе спокойно жили."
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:11

  Schmit написав:Бідний мудрий нарід був такий знедолений, у такому відчаї, доїдав останній піввареника, що готовий був проголосувати за пса патрона.
То ж не скигліть тепер.
Вас попереджали:
Арестович отметил, есть такое понятие, как выстрел в ногу, но на выборах 2019-го – это была очередь в тупую голову.


І насамперед з того ,Арестович очолював ближче коло Президента , іздив на перемовини , кожного разу вилазив на ТВ . Все шукав де найкраще , а йому вказали де його місце .На фронт же він не поіхав !
Він ще тоді підкреслював ,що хто не проголосує за Зе зробе величезну помилку .
А зараз він вже дозволяє собі тлумачити вибори .

Вибрали Президента , ВСЕ ЗАЛИШТЕ ці розмови .
Вони ні до чого !
Будуть інши вибори , проголосують по іншому .
ВІйна почалась не за команди чи згоди ЗЕ .
Будь хто би був , по іншому би не було .
Хочь одного покажіть хто в змозі домовитись з путіним .
Востаннє редагувалось холява в Чет 04 січ, 2024 10:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:13

  Успіх написав:
  xio13 написав:Ось навіть успіх звинувачує не казнокрадів і яйця по 17 , а ухилянтів
Якщо я пишу, що на "горизонті голосування" є на моменті, лише пес Патрон, кіт Снаряд, і метелик Хаймарс - то що це означає?!

Я ж чітко написав, що за 32р. Незалежності - жоден не вартий уваги!
Кого звинувачувати, якщо винні ВСІ?

Але є ще маленький нюанс - ЛЮДЯНІСТЬ!
Якщо її немає ні в наших законотворців, ні у суддів, прокурорів, поліціянтів і т.д. - то де людяність у простих пересічних підмінити своїх же співітчизників, односільчан, сусідів, колег по роботі і т.п.?


Де проста/звичайна людяність?


В сільпо коли купуєш ананас і сир пармезан , коли в тебе немає грошей, навряд касир , власник магазину, чи покупець зліва з огляду на людяність оплате товар. Він скаже: твої проблеми.

Так чого ви вважаєте, шо раптом хтось через людяність захоче в окоп замість вас? (Це покруче чим оплатити сир на касі разів в 500)
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