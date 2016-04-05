detroytred написав:з якого року з армії почали звільнятися вояки? Від рядового складу до офіцерського. І чому? Проблема коли почалася і стала розвиватися? З 2018 року... Вже досягла такого рівня, що привернула до себе увагу.
detroytred написав:А ворог ... не став чекати, поки Україна ще більше посилиться.
то есть чем больше из армии увольняются, тем она становится сильнее? дедушка detroytred где логика?
Логіка в тому, що зниження йде до визначеного рівня. І партнери з Залужним не дурні, а компенсують зниження в одному місці посиленням в іншому. Тобто Зе продовжив співпрацю з партнерами... Тобто що Зе також само, як і папередник, рухав загальне вперед. Хоч і повільніше.
Логіки нема в "Зе розвалював і розвалював" -- тоді можна було і не нападати. Дочекатись поки розвалить.
Проблема в тому, що робити по мінімуму (біга трусцою) вистачало для формату АТО, але для повномасштабного ні. А трусцою бігли обидва. І також їх папередники.
До того ж партнери по суті підвели. Бо мали і могли б компенсувати зброєю, санкціями-впливом та фінансами усе. Навіть до результату -- перемоги.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 січ, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:На 100% впевнений, що причина переростання конфлікту в повномасштабну війну криється у 2019 році. Приведені тоді до влади некомпетентні, профнепридатні і необучаємі професійні безробітні (щоб не сказати гірше) своїми діями/бездіяльністю на стільки ослабили обороноздатність держави, що ху**ло вирішило, а чому б цим не скористатись.
Спокійно бути читачем доволі важко)) Саме з-за отаких твердженнь по десятому колу.
Скільки разів я Вас питав: з якого року з армії почали звільнятися вояки? Від рядового складу до офіцерського. І чому? Проблема коли почалася і стала розвиватися? З 2018 року... Вже досягла такого рівня, що привернула до себе увагу.
А звернули увагу як майстерно влада переключає негатив на всіх крім себе: винні ухилянти, а не казнокради з яйцями по 17 грн, чи бруківкою, чи стадіонами і барабанами. Ось навіть успіх звинувачує не казнокрадів і яйця по 17 , а ухилянтів які все життя платили за все самі, а виявляється мають комусь борг сплатити.
Армія поліціянтів, прокурорів та чиновників які все життя зп з бюджету отримували не при чому. А ось сусід 35+ і батько 55+ це ухилянти через яких війна )
xio13 написав:Ось навіть успіх звинувачує не казнокрадів і яйця по 17 , а ухилянтів
Якщо я пишу, що на "горизонті голосування" є на моменті, лише пес Патрон, кіт Снаряд, і метелик Хаймарс - то що це означає?!
Я ж чітко написав, що за 32р. Незалежності - жоден не вартий уваги! Кого звинувачувати, якщо винні ВСІ?
Але є ще маленький нюанс - ЛЮДЯНІСТЬ! Якщо її немає ні в наших законотворців, ні у суддів, прокурорів, поліціянтів і т.д. - то де людяність у простих пересічних підмінити своїх же співітчизників, односільчан, сусідів, колег по роботі і т.п.?
"Если Украина проиграет войну, выжить будет проще военным, чем уклонистам, — командир роты "Айдара" Дикий
Вооруженное подразделение сможет организованно прорвать границу, выйти в ЕС и там интернироваться. Те, кто принял советскую оккупацию в 40-х, полностью зависели от того, на кого сосед настучит, кого вышлют, кого нет. А УПА в 47-м году, последние недобитые подразделения, взяли и организованно прорвались через Польшу и Словакию, и дальше себе спокойно жили."
І насамперед з того ,Арестович очолював ближче коло Президента , іздив на перемовини , кожного разу вилазив на ТВ . Все шукав де найкраще , а йому вказали де його місце .На фронт же він не поіхав ! Він ще тоді підкреслював ,що хто не проголосує за Зе зробе величезну помилку . А зараз він вже дозволяє собі тлумачити вибори .
Вибрали Президента , ВСЕ ЗАЛИШТЕ ці розмови . Вони ні до чого ! Будуть інши вибори , проголосують по іншому . ВІйна почалась не за команди чи згоди ЗЕ . Будь хто би був , по іншому би не було . Хочь одного покажіть хто в змозі домовитись з путіним .
Востаннє редагувалось холява в Чет 04 січ, 2024 10:14, всього редагувалось 1 раз.
xio13 написав:Ось навіть успіх звинувачує не казнокрадів і яйця по 17 , а ухилянтів
Якщо я пишу, що на "горизонті голосування" є на моменті, лише пес Патрон, кіт Снаряд, і метелик Хаймарс - то що це означає?!
Я ж чітко написав, що за 32р. Незалежності - жоден не вартий уваги! Кого звинувачувати, якщо винні ВСІ?
Але є ще маленький нюанс - ЛЮДЯНІСТЬ! Якщо її немає ні в наших законотворців, ні у суддів, прокурорів, поліціянтів і т.д. - то де людяність у простих пересічних підмінити своїх же співітчизників, односільчан, сусідів, колег по роботі і т.п.?
Де проста/звичайна людяність?
В сільпо коли купуєш ананас і сир пармезан , коли в тебе немає грошей, навряд касир , власник магазину, чи покупець зліва з огляду на людяність оплате товар. Він скаже: твої проблеми.
Так чого ви вважаєте, шо раптом хтось через людяність захоче в окоп замість вас? (Це покруче чим оплатити сир на касі разів в 500)