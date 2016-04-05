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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6174617561766177>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  xio13 написав:В сільпо коли купуєш ананас і сир пармезан , коли в тебе немає грошей, навряд касир , власник магазину, чи покупець зліва з огляду на людяність оплате товар. Він скаже: твої проблеми.

теж мені проблема, не ходіть у сільпо, ходіть в атб.
там соц хліб 0,6кг 9-70 - не вмрете з голоду, а там скоро весна, травичка піде ...
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:19

xio13

А чого ви покупаете пармезан і ананас якщо нема грошей ?
З логікой як ? Я впевнений якщо ви звернетесь до когось щоб вам купили крупи чи хліба вам не відмовлять .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:27

  холява написав:xio13

А чого ви покупаете пармезан і ананас якщо нема грошей ?
З логікой як ? Я впевнений якщо ви звернетесь до когось щоб вам купили крупи чи хліба вам не відмовлять .


Ось, можливо ви зрозуміли чому ананас і пармезан.

Це прохання влади (жирних котів) з мільйонами $ в оффшорах, оплатити сир і ананас на касі Простим народом.

Розумієте? Долларові мільйонери які ніколи не підуть воювати просять вас це зробити своїми силами.
"Оплатити покупки".

Ви будете в окопі, а вони будуть на ТВ, ви будете в бліндажі, а вони будуть в дорогому ресторані.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:32

У Сполучених Штатів закінчилися кошти на надання Україні військової допомоги. Потрібно чекати рішення Конгресу США, або шукати інші виходи.

А місяць тому вони заявляли, що:
На військову допомогу Україні залишилося близько 5,9 мільярда доларів.

Не пригадуєте, скільки пакетів допомоги по 250 лямів оголошували за останній місяць? Цікава математика.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:35

Чи є в тебе план, містер Фікс?©))

  xio13 написав:Розумієте? Долларові мільйонери які ніколи не підуть воювати просять вас це зробити своїми силами.
"Оплатити покупки".

Ви будете в окопі, а вони будуть на ТВ, ви будете в бліндажі, а вони будуть в дорогому ресторані
І?
Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни)

Тільки давайте без цього: "то треба було..."

Що нам зараз треба?
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:36

xio13 , а який критерій «жирний кіт». З коли починається?
Бо наприклад є у мухи 3 нахалбуди, а у віталіка «комерції на 100куя» , захищати не хочуть, податки теж. Вони ті самі жирні коти, чи ні?
Ваша теза абсурдна, бо захист не котів , а себе , своїх сімей і свого житла. А «коти відправляють», так їм на те влада дана. Директор заводу примушує працювати, державна влада примушує служити спрокову службу і захищати свою країну.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  xio13 написав:Долларові мільйонери які ніколи не підуть воювати просять вас це зробити своїми силами.
"Оплатити покупки".

Нажаль так і є, достатньо почитати інфу по якогось олігарха, і побачиш куди вкладають надприбутки під час війни
http://shareuapotential.com/ru/News/New ... -09-2.html
Викуп власних акцій у іноземців, інвестиції в активи, купівля крипти.
використовуючи отримані прибутки (більше $1 млрд за липень 2020 року – лютий 2023 року) Кернел активно інвестував в розвиток, викуповував з ринку власні акції (в 2022 фінансового році на програми по викупу акцій було спрямовано $97 млн), та навіть в третьому кварталі 2022 фінансового року (січень-березень 2022) зробив інвестицію в криптовалюту в сумі близько $150 млн (назвавши це інструментом по управлінню надлишковою ліквідністю).

незважаючи на наявність значної суми грошових коштів на балансі компанії на останні звітні дати ($1.1 млрд на 30 червня 2023 року).
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Да что вы знаете о долгосрочном планировании? Я фигею от таких заяв.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:
Знали б громадяни справжні розклади, то може б по-іншому все б було...
ні , проголосували би так само

Не треба на пересічних відповідальність перекладати.

люди відчувають (більшість тих хто в окупації і не в окупації) на власному житті

А пересічний ... да не має він доступу до інформації, як мають її оті клімкіни-пристайки та Ко.
пригадайте шоу савика шуртера (майже 10 років народ мали за лохов), як тільки в студії починали сваритись і казати (депутати з різних таборів)-а ти те зробив, чі це (то відразу перерва на рекламу)

Надайте усю інфу, а потім і питайте за відповідальність.

це теж мало допоможе, бо роками брали "гречку" від бандитів і казали, я що я один такий, 73% умовних успіхів (який не гірший з них, тому що в ЗСУ)


сьогодні не секрет, що російські політологи(модератори-аніматори) за гроші олігархів
робили нам шоу (типа, революція гідності, майдан 1, майдан2), олігархи допомогали двом лагерям (голубим і померанчевим, тс страхували ризики "не бути проти влади"), а народ сварився в родинах (з друзями, у мене таке було-бо мені не подобалась юля).
але під час майдану2 "щось пішло не за планом"...
Юрий Вітальевіч Луценко краще б розповів як він будучи генеральним прокурором
що тижня бігав на вул.Сікорського 4 і жалілся на всіх своїх "опонентів"

що стало причиною війни для пуйла? персональна ненависть до українців
із чого вона витікала-із "зради українським народом російського"
план пуйла складався з м'якої сили (рф за гроші олігархів скупала Українську економіку великими частинами-Грігорішин і Обленерго, Фірташ (Семен Могилеві), Віталій Хомутинник (група Евраз?, у мене все записано ще з 2005р, зараз лінкі шукати хто там реально стояв за Хомутинником), Курченко.
Послухайте річь пуйла у березні 2014-там він каже що "інвестували 38млрд дол в Україну " і ми так ці гроші не віддамо (Промінвест, Сбербанк, ВТБ та інші)

Російський капітал впевнено входить в Україну, представляючи інтереси "північного сусіда". Тому російські банки стрімко розвиваються. При цьому вони не відмовляються від традиційних видів роздрібного банківського бізнесу - іпотечних, споживчих та автокредитів. До чого може призвести стрімка експансія російських банків в Україну?

Станом на 1 січня 2012 року в Україні діяло 9 банків з російським капіталом. Це перш за все "Сбербанк Росії", "Внєшторгбанк" (ВТБ), "Промінвестбанк" (з 2009 року належить російському Внєшекономбанку), "Альфа-банк", "Банк Москви" (БМ банк), а також більш дрібні банки - "Петрокоммерц -Україна", "Енергобанк", "Російський стандарт" і банк "Траст".

Згідно з даними Асоціації українських банків (АУБ), 9-ти російським банкам належить приблизно 15,5% активів української банківської системи (і цей відсоток постійно зростає), 16,3% всього кредитно-інвестиційного портфеля, близько 10% депозитів фізичних осіб і близько 16% юридичних. Їх спільний капітал становить приблизно 14,5% сукупного капіталу українських банків.

З одного боку, начебто не дуже багато. Але варто врахувати, що за російськими "дочками" стоять найбільші банки Росії, які можуть в будь-який момент надати в їх розпорядження практично необмежені ресурси. "ВТБ", "Промінвестбанк" і "Альфа-банк" входять до десятки найбільших банків України, "Сбербанк Росії" по величині активів на 1 січня 2012 року посідає 13-е місце.

Російські банкіри поділили банківський ринок України

Одним з ключових завдань "Промінвестбанку" (ПІБ) на сьогоднішній день є "підтримка міцних партнерських відносин між підприємствами Росії та України і забезпечення взаємовигідного економічного діалогу двох країн". У сферу діяльності колись найбільшого банку України (а станом на 1 січня 2012 року - четвертого за величиною активів банку України) входить обслуговування найбільших промислових підприємств України. Саме це і послужило приводом для придбання в 2009 році російським державним "Внєшекономбанком" контрольного пакета акцій банку. В даний момент ВЕБу належить 98% акцій банку.

ВТБ Банк - дочірня структура другого за величиною банку Росії. ВТБ пропонує широкий спектр корпоративних, роздрібних та інвестиційних банківських послуг. Це одна з фінансових компаній в Україні, що найбільш динамічно розвиваються. За 5 років роботи за величиною активів ВТБ піднявся з 57-го на 7-е місце в рейтингу Національного банку України (НБУ). За даними НБУ, на 1 жовтня 2011 р. ВТБ увійшов до ТОП-4 українських банків за обсягами кредитування юридичних осіб. Серед корпоративних клієнтів банку - підприємства автомобілебудування, залізниці країни, металургійні і хімічні підприємства, енергетичні компанії, майже половина великих торговельних мереж.

Член міжнародного консорціуму "Альфа-груп" - "Альфа-банк" (Україна) є найбільшим універсальним банком, що обслуговує юридичних і фізичних осіб, які займають провідні позиції на ринку споживчого та автокредитування.

АТ "Сбербанк Росії" є 100% дочірнім банком Сбербанку РФ - найбільшого банку Росії, Центральної і Східної Європи. Банк з багатою історією (він був заснований в 1841 році) є в Росії лідером у обслуговуванні фізичних осіб. В Україні він звернув на себе увагу тим, що надав громадянам України і Росії можливість швидко і дешево здійснювати перекази між країнами, використовуючи розгалужену мережу своїх відділень у Росії.До речі, на 2010р більше українців працювало саме в рф, потім Польща)

За даними Держкомстату та Інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухи, у 2010-2012 роках найбільше трудових мігрантів з України було в РФ - 496 тис, Польщі - 168 тис, Італії - 153 тис, Чехії - 151 тис, Іспанії - 52,6 тис.


Кучма, Ющенко, Янукович їли/пили/гуляли разом з путіним -намагались налагодити "відношення між країнами" (а по факту лобіювали власний бізнес), РосУкренерго хтось пам'ятає? Потім Майдан2 і москаляку на гіляку? Ні, це не по-пацанські...Пуйло дуже образився за таке кідалово (навіть не за пісню харківських фанатів)


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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:01

  Hotab написав:xio13 , а який критерій «жирний кіт». З коли починається?
Бо наприклад є у мухи 3 нахалбуди, а у віталіка «комерції на 100куя» , захищати не хочуть, податки теж. Вони ті самі жирні коти, чи ні?
Ваша теза абсурдна, бо захист не котів , а себе , своїх сімей і свого житла. А «коти відправляють», так їм на те влада дана. Директор заводу примушує працювати, державна влада примушує служити спрокову службу і захищати свою країну.


тут є нестиковочка:
а) якщо 30-річний сирота з дитбудинку без сімї та житла, то випустять за кордон?
б) якщо флайман відмовиться від житла то випустять?
чи все ж доля така: владним котам хабарі брати та лобстери через силу до горла пхати щовечора а "дворнягам" жити у кріпацтві чи померти в окопі?
Letusrock
 
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