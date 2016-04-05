Додано: Чет 04 січ, 2024 10:46

detroytred написав: Знали б громадяни справжні розклади, то може б по-іншому все б було...

ні , проголосували би так само



Не треба на пересічних відповідальність перекладати.

люди відчувають (більшість тих хто в окупації і не в окупації) на власному житті



А пересічний ... да не має він доступу до інформації, як мають її оті клімкіни-пристайки та Ко. пригадайте шоу савика шуртера (майже 10 років народ мали за лохов), як тільки в студії починали сваритись і казати (депутати з різних таборів)-а ти те зробив, чі це (то відразу перерва на рекламу)



Надайте усю інфу, а потім і питайте за відповідальність.

це теж мало допоможе, бо роками брали "гречку" від бандитів і казали, я що я один такий, 73% умовних успіхів (який не гірший з них, тому що в ЗСУ)

ні , проголосували би так самолюди відчувають (більшість тих хто в окупації і не в окупації) на власному життіпригадайте шоу савика шуртера (майже 10 років народ мали за лохов), як тільки в студії починали сваритись і казати (депутати з різних таборів)-а ти те зробив, чі це (то відразу перерва на рекламу)це теж мало допоможе, бо роками брали "гречку" від бандитів і казали, я що я один такий, 73% умовних успіхів (який не гірший з них, тому що в ЗСУ)

Російський капітал впевнено входить в Україну, представляючи інтереси "північного сусіда". Тому російські банки стрімко розвиваються. При цьому вони не відмовляються від традиційних видів роздрібного банківського бізнесу - іпотечних, споживчих та автокредитів. До чого може призвести стрімка експансія російських банків в Україну?



Станом на 1 січня 2012 року в Україні діяло 9 банків з російським капіталом. Це перш за все "Сбербанк Росії", "Внєшторгбанк" (ВТБ), "Промінвестбанк" (з 2009 року належить російському Внєшекономбанку), "Альфа-банк", "Банк Москви" (БМ банк), а також більш дрібні банки - "Петрокоммерц -Україна", "Енергобанк", "Російський стандарт" і банк "Траст".



Згідно з даними Асоціації українських банків (АУБ), 9-ти російським банкам належить приблизно 15,5% активів української банківської системи (і цей відсоток постійно зростає), 16,3% всього кредитно-інвестиційного портфеля, близько 10% депозитів фізичних осіб і близько 16% юридичних. Їх спільний капітал становить приблизно 14,5% сукупного капіталу українських банків.



З одного боку, начебто не дуже багато. Але варто врахувати, що за російськими "дочками" стоять найбільші банки Росії, які можуть в будь-який момент надати в їх розпорядження практично необмежені ресурси. "ВТБ", "Промінвестбанк" і "Альфа-банк" входять до десятки найбільших банків України, "Сбербанк Росії" по величині активів на 1 січня 2012 року посідає 13-е місце.



Російські банкіри поділили банківський ринок України



Одним з ключових завдань "Промінвестбанку" (ПІБ) на сьогоднішній день є "підтримка міцних партнерських відносин між підприємствами Росії та України і забезпечення взаємовигідного економічного діалогу двох країн". У сферу діяльності колись найбільшого банку України (а станом на 1 січня 2012 року - четвертого за величиною активів банку України) входить обслуговування найбільших промислових підприємств України. Саме це і послужило приводом для придбання в 2009 році російським державним "Внєшекономбанком" контрольного пакета акцій банку. В даний момент ВЕБу належить 98% акцій банку.



ВТБ Банк - дочірня структура другого за величиною банку Росії. ВТБ пропонує широкий спектр корпоративних, роздрібних та інвестиційних банківських послуг. Це одна з фінансових компаній в Україні, що найбільш динамічно розвиваються. За 5 років роботи за величиною активів ВТБ піднявся з 57-го на 7-е місце в рейтингу Національного банку України (НБУ). За даними НБУ, на 1 жовтня 2011 р. ВТБ увійшов до ТОП-4 українських банків за обсягами кредитування юридичних осіб. Серед корпоративних клієнтів банку - підприємства автомобілебудування, залізниці країни, металургійні і хімічні підприємства, енергетичні компанії, майже половина великих торговельних мереж.



Член міжнародного консорціуму "Альфа-груп" - "Альфа-банк" (Україна) є найбільшим універсальним банком, що обслуговує юридичних і фізичних осіб, які займають провідні позиції на ринку споживчого та автокредитування.



АТ "Сбербанк Росії" є 100% дочірнім банком Сбербанку РФ - найбільшого банку Росії, Центральної і Східної Європи. Банк з багатою історією (він був заснований в 1841 році) є в Росії лідером у обслуговуванні фізичних осіб. В Україні він звернув на себе увагу тим, що надав громадянам України і Росії можливість швидко і дешево здійснювати перекази між країнами, використовуючи розгалужену мережу своїх відділень у Росії.До речі, на 2010р більше українців працювало саме в рф, потім Польща)



За даними Держкомстату та Інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухи, у 2010-2012 роках найбільше трудових мігрантів з України було в РФ - 496 тис, Польщі - 168 тис, Італії - 153 тис, Чехії - 151 тис, Іспанії - 52,6 тис.

сьогодні не секрет, що російські політологи(модератори-аніматори) за гроші олігархівробили нам шоу (типа, революція гідності, майдан 1, майдан2), олігархи допомогали двом лагерям (голубим і померанчевим, тс страхували ризики "не бути проти влади"), а народ сварився в родинах (з друзями, у мене таке було-бо мені не подобалась юля).але під час майдану2 "щось пішло не за планом"...Юрий Вітальевіч Луценко краще б розповів як він будучищо тижня бігав на вул.Сікорського 4 і жалілся на всіх своїх "опонентів"що стало причиною війни для пуйла? персональна ненависть до українцівіз чого вона витікала-із "зради українським народом російського"план пуйла складався з м'якої сили (рф за гроші олігархів скупала Українську економіку великими частинами-Грігорішин і Обленерго, Фірташ (Семен Могилеві), Віталій Хомутинник (група Евраз?, у мене все записано ще з 2005р, зараз лінкі шукати хто там реально стояв за Хомутинником), Курченко.Послухайте річь пуйла у березні 2014-там він каже що "інвестували 38млрд дол в Україну " і ми так ці гроші не віддамо (Промінвест, Сбербанк, ВТБ та інші)Кучма, Ющенко, Янукович їли/пили/гуляли разом з путіним -намагались налагодити "відношення між країнами" (а по факту лобіювали власний бізнес), РосУкренерго хтось пам'ятає? Потім Майдан2 і москаляку на гіляку? Ні, це не по-пацанські...Пуйло дуже образився за таке кідалово (навіть не за пісню харківських фанатів)Малафеев, Глазев, Курченко, Сурков, Гіркін, Мінск-1