xio13 написав:Розумієте? Долларові мільйонери які ніколи не підуть воювати просять вас це зробити своїми силами. "Оплатити покупки".
Ви будете в окопі, а вони будуть на ТВ, ви будете в бліндажі, а вони будуть в дорогому ресторані
І? Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни)
Тільки давайте без цього: "то треба було..."
Що нам зараз треба?
1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі. 2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня... 3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки. 4. Сексологинь повернути в борделі, до "вибивання" ресурсів і зброї в союзників залучити професійних дипломатів.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 04 січ, 2024 11:15, всього редагувалось 2 разів.
xio13 написав:Розумієте? Долларові мільйонери які ніколи не підуть воювати просять вас це зробити своїми силами. "Оплатити покупки".
Ви будете в окопі, а вони будуть на ТВ, ви будете в бліндажі, а вони будуть в дорогому ресторані
І? Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни)
Тільки давайте без цього: "то треба було..."
Що нам зараз треба?
1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі. 2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня... 3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
"Собачье сердце "-Швондер . Мы жильцы нашего дома , на собрании нашего дома , ПОСТАНОВИЛИ ..... СУКО , даже текст опубликовал ...
Востаннє редагувалось холява в Чет 04 січ, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Да что вы знаете о долгосрочном планировании? Я фигею от таких заяв.
для чого планувати поки є достатньо моб.ресурсу і лопат
США планують утилізувати ATACMS, які б могли передати Україні - ЗМІ Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зазначає, що відмова в передачі ATACMS через термін придатності чисто політичний крок. США планують утилізувати сотні установок ATACMS і ракет до них виробництва компанії Lockheed Martin, витративши на це чималі гроші платників податків. Причина цього полягає в тому, що в цього озброєння закінчився термін придатності, хоч ними можна все ще користуватися і, зокрема, їми могла б скористатися Україна. Про це повідомляє видання Newsweek.
Успіх написав:І? Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни) Тільки давайте без цього: "то треба було..."
Що нам зараз треба?
1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі. 2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня... 3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
"Собачье сердце "-Швондер . Мы жильцы нашего дома , на собрании нашего дома , ПОСТАНОВИЛИ ..... СУКО , даже ткст опубликовал ...
Успіх написав:І? Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни)
Тільки давайте без цього: "то треба було..."
Що нам зараз треба?
1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі. 2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня... 3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
"Собачье сердце "-Швондер . Мы жильцы нашего дома , на собрании нашего дома , ПОСТАНОВИЛИ ..... СУКО , даже текст опубликовал ...
холява, Вам на ноутбук потрібно поставити алкозамок, як на авто