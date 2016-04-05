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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6174617561766177
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:01

  Schmit написав:У Сполучених Штатів закінчилися кошти на надання Україні військової допомоги. Потрібно чекати рішення Конгресу США, або шукати інші виходи.

А місяць тому вони заявляли, що:
На військову допомогу Україні залишилося близько 5,9 мільярда доларів.


Не пригадуєте, скільки пакетів допомоги по 250 лямів оголошували за останній місяць? Цікава математика.


Що за ЖЛОБЬСКА позіція ?
Це дуже цікаво !
А чого ми не розраховуемо тільки на свое ?
Це ІХ НАСАМПЕРЕД ГРОШІ !
Бажають допомогають ,бажають ні .
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:01

  Успіх написав:
  xio13 написав:Розумієте? Долларові мільйонери які ніколи не підуть воювати просять вас це зробити своїми силами.
"Оплатити покупки".

Ви будете в окопі, а вони будуть на ТВ, ви будете в бліндажі, а вони будуть в дорогому ресторані
І?
Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни)

Тільки давайте без цього: "то треба було..."

Що нам зараз треба?

1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі.
2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня...
3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
4. Сексологинь повернути в борделі, до "вибивання" ресурсів і зброї в союзників залучити професійних дипломатів.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 04 січ, 2024 11:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:09

  Schmit написав:
  Успіх написав:
  xio13 написав:Розумієте? Долларові мільйонери які ніколи не підуть воювати просять вас це зробити своїми силами.
"Оплатити покупки".

Ви будете в окопі, а вони будуть на ТВ, ви будете в бліндажі, а вони будуть в дорогому ресторані
І?
Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни)

Тільки давайте без цього: "то треба було..."

Що нам зараз треба?

1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі.
2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня...
3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.


"Собачье сердце "-Швондер .
Мы жильцы нашего дома , на собрании нашего дома , ПОСТАНОВИЛИ .....
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Востаннє редагувалось холява в Чет 04 січ, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:10

удалил
Востаннє редагувалось холява в Чет 04 січ, 2024 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:13

  Andrey2512 написав:Зображення

Да что вы знаете о долгосрочном планировании? Я фигею от таких заяв.


для чого планувати поки є достатньо моб.ресурсу і лопат

США планують утилізувати ATACMS, які б могли передати Україні - ЗМІ
Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зазначає, що відмова в передачі ATACMS через термін придатності чисто політичний крок.
США планують утилізувати сотні установок ATACMS і ракет до них виробництва компанії Lockheed Martin, витративши на це чималі гроші платників податків. Причина цього полягає в тому, що в цього озброєння закінчився термін придатності, хоч ними можна все ще користуватися і, зокрема, їми могла б скористатися Україна. Про це повідомляє видання Newsweek.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:19

Успіх
Вы Шариков , рассуждающий космическими масштабами и такой же величины глупости .


Вот подумайте , человек ОФИЦИАЛЬНО выехал за границу .
Он имеет РАЗРЕШЕНИЕ на выезд !
Он отслужил свое .
ПЛЯ .... ЕЩЕ РАБОТАЕТ !(мне бы найти работу )
Да еще платит налоги !
ДА он УМНИЦА !
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:27

  холява написав:
  Schmit написав:
  Успіх написав:І?
Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни)
Тільки давайте без цього: "то треба було..."

Що нам зараз треба?

1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі.
2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня...
3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.


"Собачье сердце "-Швондер .
Мы жильцы нашего дома , на собрании нашего дома , ПОСТАНОВИЛИ .....
СУКО , даже ткст опубликовал ...


Зображення

Олег Леусенко:
Вчора наші класно бабахнули по Фіоленту і летовищу Бельбек в Ак`ярі.
Добре, але…
за 1,5 години до 💥 фашистські літаки перемістились на північ.
Так само було минулого разу.
І позаминулого.
Рівно за 1,5 г до нашої бавовни авіація окупантів ховається де їм треба.
Збіг?

CrimeaIsUkraiꑭe:
Все співпадіння: і це, і фото подоляка в Яворові, після якого прилетіла ракета, і онлайн gps-датчики палива на нафтобазах, по якім валила русня, і всі документи по контрагентам КБ "Луч", які вивалили в онлайн та русня 29.12 по ним всім відстрілялась, і ще 29 людей на "Артемі", яких вбили тому, що хтось їх не відпустив в бомбосховище після оголошення тривоги при явній загрозі ракетного удару.

ALYA:
А ще вчора «случайно» внаслідок ракетного удару по Києву знищено цехи фабрики М-ТАС, яка виробляла тактичне спорядження, одяг, взуття та інші аксесуари для військових. А також «случайно» в Київі цех по виробництву безпілотників…

Vasya Petrov:
Допоки родичі ветеранів ГРУ МО РФ будуть приймати участь у ставці тільки так і буде.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:28

  холява написав:
  Schmit написав:
  Успіх написав:І?
Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни)

Тільки давайте без цього: "то треба було..."

Що нам зараз треба?

1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі.
2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня...
3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.


"Собачье сердце "-Швондер .
Мы жильцы нашего дома , на собрании нашего дома , ПОСТАНОВИЛИ .....
СУКО , даже текст опубликовал ...

холява, Вам на ноутбук потрібно поставити алкозамок, як на авто
whois2010
 
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