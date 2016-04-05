Додано: Чет 04 січ, 2024 11:34



тут є нестиковочка:

а) якщо 30-річний сирота з дитбудинку без сімї та житла, то випустять за кордон?

б) якщо флайман відмовиться від житла то випустять?





Справа в тому, що коли ми тут фантазували «відмовся від нерухомості і йди геть з країни» кіт муха зразу сказав, що таке йому не підходить. Тобто ваше припущення розбивається практикою.Питання, коли починається «кіт» не закрите. Бо виявляється «коти» всі. Крім бомжів на смітнику. Тому не потрібно оце вказування пальцями «хай коти, а не ми». У вас гарна хатка в Карпатах? Вона вам дорога? І віталіку його годувальниця в Ірпені, яка дозволяє на дивані чухати пузо (хоч собі? Не муху?) однією рукою, а іншою писати 40 повідомлень за день, дорога.Кіт Барабашов відокремлює себе від держави також, «хай вона себе сама захищає, я тут при чому», проте з його обʼєктами нерухомості саме він і є «держава, жирний кіт» в очах обивателя на 7 тисяч грн в міць.Всі ви коти, отже. Якщо так.