RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 617561766177617861796180>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:01

  Schmit написав:У Сполучених Штатів закінчилися кошти на надання Україні військової допомоги. Потрібно чекати рішення Конгресу США, або шукати інші виходи.

А місяць тому вони заявляли, що:
На військову допомогу Україні залишилося близько 5,9 мільярда доларів.


Не пригадуєте, скільки пакетів допомоги по 250 лямів оголошували за останній місяць? Цікава математика.


Що за ЖЛОБЬСКА позіція ?
Це дуже цікаво !
А чого ми не розраховуемо тільки на свое ?
Це ІХ НАСАМПЕРЕД ГРОШІ !
Бажають допомогають ,бажають ні .
холява
2
 
Повідомлень: 3985
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4092 раз.
Подякували: 4451 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:01

  Успіх написав:
  xio13 написав:Розумієте? Долларові мільйонери які ніколи не підуть воювати просять вас це зробити своїми силами.
"Оплатити покупки".

Ви будете в окопі, а вони будуть на ТВ, ви будете в бліндажі, а вони будуть в дорогому ресторані
І?
Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни)

Тільки давайте без цього: "то треба було..."

Що нам зараз треба?

1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі.
2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня...
3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
4. Сексологинь повернути в борделі, до "вибивання" ресурсів і зброї в союзників залучити професійних дипломатів.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 04 січ, 2024 11:15, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
 
Повідомлень: 4004
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:09

  Schmit написав:
  Успіх написав:
  xio13 написав:Розумієте? Долларові мільйонери які ніколи не підуть воювати просять вас це зробити своїми силами.
"Оплатити покупки".

Ви будете в окопі, а вони будуть на ТВ, ви будете в бліндажі, а вони будуть в дорогому ресторані
І?
Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни)

Тільки давайте без цього: "то треба було..."

Що нам зараз треба?

1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі.
2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня...
3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.


"Собачье сердце "-Швондер .
Мы жильцы нашего дома , на собрании нашего дома , ПОСТАНОВИЛИ .....
СУКО , даже текст опубликовал ...
Востаннє редагувалось холява в Чет 04 січ, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 3985
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4092 раз.
Подякували: 4451 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:10

удалил
Востаннє редагувалось холява в Чет 04 січ, 2024 11:17, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 3985
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4092 раз.
Подякували: 4451 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:13

  Andrey2512 написав:Зображення

Да что вы знаете о долгосрочном планировании? Я фигею от таких заяв.


для чого планувати поки є достатньо моб.ресурсу і лопат

США планують утилізувати ATACMS, які б могли передати Україні - ЗМІ
Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зазначає, що відмова в передачі ATACMS через термін придатності чисто політичний крок.
США планують утилізувати сотні установок ATACMS і ракет до них виробництва компанії Lockheed Martin, витративши на це чималі гроші платників податків. Причина цього полягає в тому, що в цього озброєння закінчився термін придатності, хоч ними можна все ще користуватися і, зокрема, їми могла б скористатися Україна. Про це повідомляє видання Newsweek.
Letusrock
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:19

Успіх
Вы Шариков , рассуждающий космическими масштабами и такой же величины глупости .


Вот подумайте , человек ОФИЦИАЛЬНО выехал за границу .
Он имеет РАЗРЕШЕНИЕ на выезд !
Он отслужил свое .
ПЛЯ .... ЕЩЕ РАБОТАЕТ !(мне бы найти работу )
Да еще платит налоги !
ДА он УМНИЦА !
холява
2
 
Повідомлень: 3985
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4092 раз.
Подякували: 4451 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:27

  холява написав:
  Schmit написав:
  Успіх написав:І?
Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни)
Тільки давайте без цього: "то треба було..."

Що нам зараз треба?

1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі.
2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня...
3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.


"Собачье сердце "-Швондер .
Мы жильцы нашего дома , на собрании нашего дома , ПОСТАНОВИЛИ .....
СУКО , даже ткст опубликовал ...


Зображення

Олег Леусенко:
Вчора наші класно бабахнули по Фіоленту і летовищу Бельбек в Ак`ярі.
Добре, але…
за 1,5 години до 💥 фашистські літаки перемістились на північ.
Так само було минулого разу.
І позаминулого.
Рівно за 1,5 г до нашої бавовни авіація окупантів ховається де їм треба.
Збіг?

CrimeaIsUkraiꑭe:
Все співпадіння: і це, і фото подоляка в Яворові, після якого прилетіла ракета, і онлайн gps-датчики палива на нафтобазах, по якім валила русня, і всі документи по контрагентам КБ "Луч", які вивалили в онлайн та русня 29.12 по ним всім відстрілялась, і ще 29 людей на "Артемі", яких вбили тому, що хтось їх не відпустив в бомбосховище після оголошення тривоги при явній загрозі ракетного удару.

ALYA:
А ще вчора «случайно» внаслідок ракетного удару по Києву знищено цехи фабрики М-ТАС, яка виробляла тактичне спорядження, одяг, взуття та інші аксесуари для військових. А також «случайно» в Київі цех по виробництву безпілотників…

Vasya Petrov:
Допоки родичі ветеранів ГРУ МО РФ будуть приймати участь у ставці тільки так і буде.
Schmit
 
Повідомлень: 4004
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доречі, цікавий момент. Вздовж дніпра один патріот відгородив берег забором протяжністю 200 метрів, ну побудував там будиночок, приватизував землю. Зараз поїхав до іспанії як інвалід, чекати поки Успіхи наведуть лад з рашкою.

Прикольно, що ще до війни він не пускав людей до води, адже це його власність.
Як думаєте, коли Успіх з орденами приїде після війни до нього , то він зразу скаже шо не просив успіха в окопі сидіти?
xio13
 
Повідомлень: 720
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:34

Letusrock ,

тут є нестиковочка:
а) якщо 30-річний сирота з дитбудинку без сімї та житла, то випустять за кордон?
б) якщо флайман відмовиться від житла то випустять?


Справа в тому, що коли ми тут фантазували «відмовся від нерухомості і йди геть з країни» кіт муха зразу сказав, що таке йому не підходить. Тобто ваше припущення розбивається практикою.
Питання, коли починається «кіт» не закрите. Бо виявляється «коти» всі. Крім бомжів на смітнику. Тому не потрібно оце вказування пальцями «хай коти, а не ми». У вас гарна хатка в Карпатах? Вона вам дорога? І віталіку його годувальниця в Ірпені, яка дозволяє на дивані чухати пузо (хоч собі? Не муху?) однією рукою, а іншою писати 40 повідомлень за день, дорога.
Кіт Барабашов відокремлює себе від держави також, «хай вона себе сама захищає, я тут при чому», проте з його обʼєктами нерухомості саме він і є «держава, жирний кіт» в очах обивателя на 7 тисяч грн в міць.

Всі ви коти, отже. Якщо так.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 січ, 2024 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10550
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2133 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:39

  Успіх написав:
  Schmit написав:Для чого вам це треба?
Правильно, ні до чого))
Сивочолий вже раз так народ наіпав, то другий раз вже на це не поведуться))

Я ж теж за нього тоді голосував, - точніше лише за його один пункт/одну обіцянку - "завершити війну".

Тож я, та й бачу 73% теж - не люблять найопщиків! ;)

І, зразу відповім вам на наступне питання, яке запитаєте))
- так, ВСІ нас 32р. найопували!
Тому знову на горизонті лише пес Патрон, чи кіт Снаряд))
Або метелик Хаймарс)))

і в той же час, наіпаний нарід у вигляді успіха-долярчика від повного зубожіння в Львові придбав два об"єкта нерухомості, наіпав так наіпав, але при артистові великих і малих театрів все по чесному, 22 міс. на шашликах, і нормально, дайте ще
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 січ, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33783
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 617561766177617861796180>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 150905
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 538794
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 16519
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.