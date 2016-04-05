xio13 написав:Розумієте? Долларові мільйонери які ніколи не підуть воювати просять вас це зробити своїми силами. "Оплатити покупки".
Ви будете в окопі, а вони будуть на ТВ, ви будете в бліндажі, а вони будуть в дорогому ресторані
І? Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни)
Тільки давайте без цього: "то треба було..."
Що нам зараз треба?
1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі. 2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня... 3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки. 4. Сексологинь повернути в борделі, до "вибивання" ресурсів і зброї в союзників залучити професійних дипломатів.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 04 січ, 2024 11:15, всього редагувалось 2 разів.
xio13 написав:Розумієте? Долларові мільйонери які ніколи не підуть воювати просять вас це зробити своїми силами. "Оплатити покупки".
Ви будете в окопі, а вони будуть на ТВ, ви будете в бліндажі, а вони будуть в дорогому ресторані
І? Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни)
Тільки давайте без цього: "то треба було..."
Що нам зараз треба?
1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі. 2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня... 3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
"Собачье сердце "-Швондер . Мы жильцы нашего дома , на собрании нашего дома , ПОСТАНОВИЛИ ..... СУКО , даже текст опубликовал ...
Востаннє редагувалось холява в Чет 04 січ, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Да что вы знаете о долгосрочном планировании? Я фигею от таких заяв.
для чого планувати поки є достатньо моб.ресурсу і лопат
США планують утилізувати ATACMS, які б могли передати Україні - ЗМІ Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зазначає, що відмова в передачі ATACMS через термін придатності чисто політичний крок. США планують утилізувати сотні установок ATACMS і ракет до них виробництва компанії Lockheed Martin, витративши на це чималі гроші платників податків. Причина цього полягає в тому, що в цього озброєння закінчився термін придатності, хоч ними можна все ще користуватися і, зокрема, їми могла б скористатися Україна. Про це повідомляє видання Newsweek.
Успіх написав:І? Який вихід?(особливо, коли ми в стані війни) Тільки давайте без цього: "то треба було..."
Що нам зараз треба?
1. Створити уряд національної єдності, як зробили в Ізраїлі. 2. Демонстративно покарати усіх причетних до зриву оборонних замовлень, саботування ракетних програм, яєць по 17 гривень, усіх причетних до здачі Півдня... 3. Оголосити нарешті згідно Конституції стан війни, мобілізувати 18-60 і перевести економіку на військові рейки.
"Собачье сердце "-Швондер . Мы жильцы нашего дома , на собрании нашего дома , ПОСТАНОВИЛИ ..... СУКО , даже ткст опубликовал ...
Доречі, цікавий момент. Вздовж дніпра один патріот відгородив берег забором протяжністю 200 метрів, ну побудував там будиночок, приватизував землю. Зараз поїхав до іспанії як інвалід, чекати поки Успіхи наведуть лад з рашкою.
Прикольно, що ще до війни він не пускав людей до води, адже це його власність. Як думаєте, коли Успіх з орденами приїде після війни до нього , то він зразу скаже шо не просив успіха в окопі сидіти?
тут є нестиковочка: а) якщо 30-річний сирота з дитбудинку без сімї та житла, то випустять за кордон? б) якщо флайман відмовиться від житла то випустять?
Справа в тому, що коли ми тут фантазували «відмовся від нерухомості і йди геть з країни» кіт муха зразу сказав, що таке йому не підходить. Тобто ваше припущення розбивається практикою. Питання, коли починається «кіт» не закрите. Бо виявляється «коти» всі. Крім бомжів на смітнику. Тому не потрібно оце вказування пальцями «хай коти, а не ми». У вас гарна хатка в Карпатах? Вона вам дорога? І віталіку його годувальниця в Ірпені, яка дозволяє на дивані чухати пузо (хоч собі? Не муху?) однією рукою, а іншою писати 40 повідомлень за день, дорога. Кіт Барабашов відокремлює себе від держави також, «хай вона себе сама захищає, я тут при чому», проте з його обʼєктами нерухомості саме він і є «держава, жирний кіт» в очах обивателя на 7 тисяч грн в міць.
Всі ви коти, отже. Якщо так.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 січ, 2024 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Правильно, ні до чого)) Сивочолий вже раз так народ наіпав, то другий раз вже на це не поведуться))
Я ж теж за нього тоді голосував, - точніше лише за його один пункт/одну обіцянку - "завершити війну".
Тож я, та й бачу 73% теж - не люблять найопщиків!
І, зразу відповім вам на наступне питання, яке запитаєте)) - так, ВСІ нас 32р. найопували! Тому знову на горизонті лише пес Патрон, чи кіт Снаряд)) Або метелик Хаймарс)))
і в той же час, наіпаний нарід у вигляді успіха-долярчика від повного зубожіння в Львові придбав два об"єкта нерухомості, наіпав так наіпав, але при артистові великих і малих театрів все по чесному, 22 міс. на шашликах, і нормально, дайте ще
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 січ, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.