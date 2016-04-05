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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 січ, 2024 11:42
Успіх
нарешті...твоя зміна
Колишній міністр економіки розвитку і торгівлі, позаштатний радник керівника Офісу президента та член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов запропонував свій, доволі екзотичний принцип мобілізації в Україні. Таку ідею він опублікував у Facebook.
Милованов пропонує випадковим чином визначати день і місяць і мобілізувати саме тих, хто народився в цю дату.
"Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди які народились в ці дні мобілізуються, інші ні. І так робить для кожної хвилі мобілізації", - написав Милованов.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 11:44
prodigy написав:Успіх
нарешті...твоя зміна
Колишній міністр економіки розвитку і торгівлі, позаштатний радник керівника Офісу президента та член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов запропонував свій, доволі екзотичний принцип мобілізації в Україні. Таку ідею він опублікував у Facebook.
Милованов пропонує випадковим чином визначати день і місяць і мобілізувати саме тих, хто народився в цю дату.
"Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди які народились в ці дні мобілізуються, інші ні. І так робить для кожної хвилі мобілізації", - написав Милованов.
Успіху потрібна демобілізація, а ви йому пихаєте мобілізацію, майте совість, 22 місяці, долярчик не витримує, це ж не шоколадний який наіпав, це ж свій в доску
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 04 січ, 2024 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 11:45
Hotab
Як перетин кордону ? обіцялись відзвітувати
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pesikot
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Додано: Чет 04 січ, 2024 11:50
pesikot написав:Hotab
Як перетин кордону ? обіцялись відзвітувати
По часу - 12 годин на два кордони в Ягодин.
По процедурі - дуже неохоче випускають. Пакет документів як минулого разу (все згідно постанови КМУ) не влаштував їх так з ходу. Щось там радились по телефону, питали бронь, відстрочку і тд. Нічого такого у мене нема, є лише облік в ТЦК в 2023 році, є я в Оберіг. Щось лепетали про моряків, яким вже не можна. Щось про резидентів/нерезидентів, врешті їх вище керівництво прислало їм дозвіл.
В моєму автобусі зношений ухилянт я один.
В інших одиничні були.
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Hotab
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Додано: Чет 04 січ, 2024 11:56
flyman написав: Успіх написав: Schmit написав:
Для чого вам це треба?
Правильно, ні до чого))
Сивочолий вже раз так народ наіпав, то другий раз вже на це не поведуться))
Я ж теж за нього тоді голосував, - точніше лише за його один пункт/одну обіцянку - "завершити війну".
Тож я, та й бачу 73% теж - не люблять найопщиків!
І, зразу відповім вам на наступне питання, яке запитаєте))
- так, ВСІ нас 32р. найопували!
Тому знову на горизонті лише пес Патрон, чи кіт Снаряд))
Або метелик Хаймарс)))
і в той же час, наіпаний нарід у вигляді успіха-долярчика від повного зубожіння в Львові придбав два об"єкта нерухомості, наіпав так наіпав, але при артистові великих і малих театрів все по чесному, 22 міс. на шашликах, і нормально, дайте ще
Я тобі вже й виділив і підкреслив!
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Додано: Чет 04 січ, 2024 12:03
prodigy написав:Успіх
нарешті...твоя зміна
Колишній міністр економіки розвитку і торгівлі, позаштатний радник керівника Офісу президента та член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов запропонував свій, доволі екзотичний принцип мобілізації в Україні. Таку ідею він опублікував у Facebook.
Милованов пропонує випадковим чином визначати день і місяць і мобілізувати саме тих, хто народився в цю дату.
"Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди які народились в ці дні мобілізуються, інші ні. І так робить для кожної хвилі мобілізації", - написав Милованов.
Ну вже хоч щось...
Я ж так і кажу - не всі зразу 300К(чи скільки є на реальному фронті) замінити за раз(за 1 місяць), а поступово!
В березні замінити 50К
- в квітні - 50К
- в травні...
І т.д.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 12:04
xio13 написав:
А звернули увагу як майстерно влада переключає негатив на всіх крім себе: винні ухилянти, а не казнокради з яйцями по 17 грн, чи бруківкою, чи стадіонами і барабанами.
Ось навіть успіх звинувачує не казнокрадів і яйця по 17 , а ухилянтів які все життя платили за все самі, а виявляється мають комусь борг сплатити.
Армія поліціянтів, прокурорів та чиновників які все життя зп з бюджету отримували не при чому. А ось сусід 35+ і батько 55+ це ухилянти через яких війна
)
це вороги народу
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Додано: Чет 04 січ, 2024 12:06
Успіх написав:
Якщо я пишу, що на "горизонті голосування" є на моменті, лише пес Патрон, кіт Снаряд, і метелик Хаймарс - то що це означає?!
Це лише означає що в тебе деменція...
Добре коли людина може робити висновки після помилок своїх або їнших людей.
голосувати треба не за популистів!
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Чет 04 січ, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 12:08
Успіх написав:
Якщо я пишу, що на "горизонті голосування" є на моменті, лише пес Патрон, кіт Снаряд, і метелик Хаймарс - то що це означає?!
Це означає шо до тебе ніяк не дійде.
Але є ще маленький нюанс - ЛЮДЯНІСТЬ!
Якщо її немає ні в наших законотворців, ні у суддів, прокурорів, поліціянтів і т.д. - то де людяність у простих пересічних підмінити своїх же співітчизників, односільчан, сусідів, колег по роботі і т.п.?
Де проста/звичайна людяність?
Ти сам відповів на своє ж питання.
PS: У мене на тій стороні Дніпра, з дружиною та дочкою, живе знайомий, який радісно голосував за ЗЕ. Іноді телефонує, коли вилізе на кришу та піймає український зв`язок. Допомагать нам боїться, їхать звідти не хоче, чекає на ЗСУ.
В останньому дзвінку 1 січня він сказав кацапською мовою(до цього все життя розмовляв українською):"ви нас кінулі". Мабуть готується голосувать за х...ла, я не питав за кого семе на весняних виборах, за пса х...ла, чи за кота з метеликами.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 12:08
flyman написав:
Успіху потрібна демобілізація, а ви йому пихаєте мобілізацію
Якщо більше мобілізують, то логічно, що швидше інших ДЕмобілізують!
Бо як ви тут всі пишете - якщо є одягу/зброї/техніки на лям воїнів, то що робити "зайвим" 300К мобілізованим?
Тепер(коли завершився контрнаступ) вже не повинно бути великих втрат, а мобілізувати будуть по максимуму...
Логіку ловиш?
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