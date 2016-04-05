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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6177617861796180>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Никто тебя не собирается заменить. Пополняются потери
beee
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:21

  Успіх написав:Якщо більше мобілізують, то логічно, що швидше інших ДЕмобілізують!
Бо як ви тут всі пишете - якщо є одягу/зброї/техніки на лям воїнів, то що робити "зайвим" 300К мобілізованим?
Тепер(коли завершився контрнаступ) вже не повинно бути великих втрат, а мобілізувати будуть по максимуму...
Логіку ловиш? ;)

Успіх, ніхто ні в якому випадку в цьому році тебе не мобілізує. Крім бойових втрат, весь час вибувають люди за сімейними обставинам, по віку, по стану здоров'я і т.д. Їх, а також загиблих та скаліченних, і будуть міняти. Ніхто таких навчених, обстріляних, досвідчених спеців як ти, міняти не буде. Нема сенсу цивільних вчити та витрачати кошти (яких і так нема, як пише ЛАД).
Тебе не змінять. Рожай трєтьєго.
Логіку ловиш?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:26

І все буде добре!© )))

І, взагалі, ухилянти!
Годі тут скиглити і розводити політичний срач!
Пишіть на плакатах:
"Ми - ухилянти, НЕ хочемо йти на фронт!
Тому вимагаємо замість нас відправляти можновладців, поліціянтів, суддів, прокурорів, або роботів, дронів, чи найманців з бідних країн!"

І ходіть з цими плакатами довкола ОПи)) чи ВР.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:28

  Успіх написав:
  flyman написав:Успіху потрібна демобілізація, а ви йому пихаєте мобілізацію
Якщо більше мобілізують, то логічно, що швидше інших ДЕмобілізують!
Бо як ви тут всі пишете - якщо є одягу/зброї/техніки на лям воїнів, то що робити "зайвим" 300К мобілізованим?
Тепер(коли завершився контрнаступ) вже не повинно бути великих втрат, а мобілізувати будуть по максимуму...
Логіку ловиш? ;)

Всі так всі.
Коли протухша ВРУ піде повним списком М1860 у ТЦК СП?
А 21 травня інший кадр 25.1.78 р.н. і його чєлядь на заміну успіха?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:30

  Hotab написав:
  pesikot написав:Hotab

Як перетин кордону ? обіцялись відзвітувати

По часу - 12 годин на два кордони в Ягодин.
По процедурі - дуже неохоче випускають. Пакет документів як минулого разу (все згідно постанови КМУ) не влаштував їх так з ходу. Щось там радились по телефону, питали бронь, відстрочку і тд. Нічого такого у мене нема, є лише облік в ТЦК в 2023 році, є я в Оберіг. Щось лепетали про моряків, яким вже не можна. Щось про резидентів/нерезидентів, врешті їх вище керівництво прислало їм дозвіл.
В моєму автобусі зношений ухилянт я один.
В інших одиничні були.

Дякую
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:31

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  beee написав:Никто тебя не собирается заменить. Пополняются потери

Якщо умовне військо має налічувати 1 лям воїнів, а "нестача" 150-200К, а хочуть мобілізувати(і наберуть) 500К, то +/-300К воїнів демобілізують/замінять! :wink: :D
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:31

  Hotab написав:врешті їх вище керівництво прислало їм дозвіл.

Тобто за наявності всіх дозвільних документів не випускають, але по дзвінку з гори випускають.
Нічого не міняється. :)
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:36

За крок до перевороту думок!©

  flyman написав:Коли протухша ВРУ піде повним списком М1860 у ТЦК СП?
А 21 травня інший кадр 25.1.78 р.н. і його чєлядь на заміну успіха?
Не можна - так війна на другий день завершиться! :lol: :mrgreen:
А для всіх них - це ж цинічний супербізнес!

Тому правило "як всі, то всі© - діє тільки для простих пересічних! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:36

  Успіх написав:
  beee написав:Никто тебя не собирается заменить. Пополняются потери

Якщо умовне військо має налічувати 1 лям воїнів, а "нестача" 150-200К, а хочуть мобілізувати(і наберуть) 500К, то +/-300К воїнів демобілізують/замінять! :wink: :D

Більше ляма силовиків, і що? Дурень думкою багатіє. Думай ще
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Якщо ситуація погіршиться, ми готові взяти до рук зброю»: очільник МВС про мобілізацію поліції

Ігор Клименко розповів, що поліція з початку повномасштабної війни на 80% збільшила свій функціонал — завдань стало більше й режим став жорсткіший. Водночас додаткових наборів на службу не проводили, адже розуміють, що в Україні зараз тяжка ситуація.

Схеми відкосу:
1. Влаштуватися в тцк (в саме логово)
2. Влаштуватися в поліцію
3. Прикордонну службу на західний фронт
beee
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