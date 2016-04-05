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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6177617861796180
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:40

  Успіх написав:Тому правило "як всі, то всі© - діє тільки для простих пересічних! :mrgreen:

Ти ж голосував за звичайного хлопця з наріду, який їде на роботу на ровері, практично як і ти.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:43

Не тільки Чаплига і Соскін вміють казочки розказувати))

  flyman написав:Більше ляма силовиків, і що?
Їх нізззя))
Вони охороняють пшеницю, яку краде синиця, в домі який збудував Джек!©
Це ж класика))
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:46

  Water написав:
  Hotab написав:врешті їх вище керівництво прислало їм дозвіл.

Тобто за наявності всіх дозвільних документів не випускають, але по дзвінку з гори випускають.
Нічого не міняється. :)

Це не дзвінок «згори» в класичному сенсі. Нема кому за мене зверху телефонувати. Це той факт, що через корупцію на місцях на таможні , у лейтенанта забрали право самостійно приймати рішення. Йому не довіряють. Тепер типу «подвійний контроль».
Я думаю явище тимчасове, поки не приймуть той новий закон. Закону ще нема, а закрити кран намагання ВЖЕ є. Тому отак зараз все.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:49

  Water написав:
  Успіх написав:Тому правило "як всі, то всі© - діє тільки для простих пересічних! :mrgreen:

Ти ж голосував за звичайного хлопця з наріду, який їде на роботу на ровері, практично як і ти.

Виявилось, що і його покусав сивочолий :mrgreen:
Мабуть, так у світі повелося© що кожен президент передає по наслідству наступному "техніку наіпаловства" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І, взагалі, ухилянти!
Годі тут скиглити і розводити політичний срач!
Пишіть на плакатах:
"Ми - ухилянти, НЕ хочемо йти на фронт!
Тому вимагаємо замість нас відправляти можновладців, поліціянтів, суддів, прокурорів, або роботів, дронів, чи найманців з бідних країн!"
І ходіть з цими плакатами довкола ОПи)) чи ВР.


розклад такий:
є тил, що не бажає воювати особисто, тобто - кляті ухилянти / боягузи / зрадники / тримачі екон.фронту / інваліди
є військо яке втомилось і теж не бажає продовжувати довічно
є партнери які теж "усталі ат вайни"
є прошарок чиновників що безкарно краде як в останній день, попутно розказуючи пересічним про незворотність померти (пересічним) за вільну державу

Якщо ОП не почне будувати стратерію виходячи з цих реалій то знов буде біда.
Відірвані від реальності плани вже бачили цей рік, коли від "потужного контрнаступу, кави в Криму, росія вже програла" плавно перейшли до "ризику втрати державності"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:58

  Hotab написав:Я думаю явище тимчасове, поки не приймуть той новий закон. Закону ще нема, а закрити кран намагання ВЖЕ є. Тому отак зараз все.

Ось це і є пісець. Закону нема, але...
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 13:00

Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Якщо умовне військо має налічувати 1 лям воїнів, а "нестача" 150-200К, а хочуть мобілізувати(і наберуть) 500К, то +/-300К воїнів демобілізують/замінять!


Ты реально думаешь, что тебя отпустят?))) Все 500к пойдут на восполнение потерь и усиление. Какая ротация, о чём ты? Та даже если отпустят, то это не на долго...

П.С. Кто трёт на мышь мои сообщения? Даже уведомления нет про удаление
Andrey2512
 
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